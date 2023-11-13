В топ-3 первого круга — 2 тренера-иностранца. Без еврокубков футбол в РПЛ может расти только через конкуренцию идей и школ!

Обозреватель «СЭ» — о матче «Спартак» — «Ростов», 15-м туре и завершившемся первом круге.

День Игнатова и Промеса

Первый круг чемпионата России-2023/24 завершился матчем «Спартак» — «Ростов». Ставшим уже классическим противостоянием Валерия Карпина и его бывшей команды.

Но не о Карпине перед игрой все говорили, а о Гильермо Абаскале, который в предматчевом флеш-интервью дерзнул цитатой: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце. Почему Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус, а не Соболев?»

Этим «потому что идет дождь, а не светит солнце» испанский тренер покорил новые вершины ораторского искусства. Оставалось посмотреть, покорит ли через несколько минут вершины искусства футбольного.

Вершины не вершины, а этот раунд Абаскаль выиграл. Как и в матче с «Пари НН», как и во втором тайме с «Локомотивом», с легким, бегущим стартовым составом (обозначил схему как 4-2-2-2 с Промесом и Игнатовым впереди) он оказался прав. Как любит приводить присказку старых футболистов Никита Павлович Симонян, «смотри на тАбло!».

Конечно, Промес был бы в составе в любом случае, в солнце, в дождь или даже в снег. В каком амплуа — другой разговор, но в нападении у него вчера все получалось с легкостью и изяществом, и конкретика была налицо — 112-й гол за красно-белых и результативная передача Михаилу Игнатову. Соболева же в составе заменили — не по позиции, а по факту присутствия на поле — в первую очередь как раз Игнатов (тем более что Абаскаль именно его назвал нападающим), а также Антон Зиньковский и Хесус Медина. У этой тройки твердого места в стартовом составе, в отличие от Промеса, по сезону не было.

Данил Пруцев и Михаил Игнатов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

И мы видели, как играл в своем 101-м матче за «Спартак» Игнатов. Это был его день — как, впрочем, и Квинси, с которым они отдали друг другу голевые передачи и вообще взаимодействовали так, словно выходят на поле вместе всю жизнь. Можно ведь вспомнить еще роскошную «слепую» передачу в конце тайма, когда Виктор Мелехин в момент паса срубил Михаила «с мясом».

Игнатов здорово начал сезон — совершил результативные действия в каждом из трех первых туров, отдав голевые передачи на победные мячи Даниилу Хлусевичу с «Оренбургом» и тому же Промесу с «Балтикой», а затем забив «Рубину». Но потом — как отрезало. В последних встречах Абаскаль начал Михаилу стабильно доверять, вначале результата это не давало и вызывало раздражение немалой части болельщиков. Однако 15-й тур показал, что имел в виду этим доверием испанский тренер.

Не понял я только одного. Неужели больше некого было заменить на 65-й минуте, кроме лучшего игрока матча Игнатова, который и во втором тайме, по крайней мере, по внешнему впечатлению не сбавил? После этой замены ведь игра в атаке у «Спартака» пропала совершенно.

Впрочем, все решил блицкриг — два мяча к 15-й минуте. При всем при том, что красно-белые непредсказуемы, и 2:0 в их исполнении — никакая не гарантия чего бы то ни было, на сей раз — хватило. Может, потому что «Ростов» до перерыва играл так, что Карпин назвал это «катастрофой». Впрочем, мне такая оценка кажется преувеличением, поскольку в середине того же тайма и у Егора Голенкова с Мохаммедом Мохебби были опасные удары головой, и Даниил Уткин стрелял издали низом очень близко к штанге. Воплотись что-то из этого в гол...

Но слова «бы» в футболе, как известно, не существует — и говорить стоит только о том, что мы видели своими глазами, а не могли увидеть теоретически. А своими глазами мы зафиксировали неудачу Сергея Песьякова в матче с бывшей командой, в которой он играл как раз при Карпине — и это содружество тренера и голкипера сохранилось на годы.

Вот только почему-то Карпин считает футболом исключительно розыгрыш мяча от вратаря через короткий пас. И уже далеко не впервые это привело к ошибке Песьякова в передаче при прессинге с последующим голом Квинси. Да и когда забивал Игнатов, мяч пролетел прямо под Сергеем, и не признать это его оплошностью при всем уважении невозможно. Так что дни Игнатова и Промеса помножились на «не день Бекхэма», то есть Песьякова, — и получился итоговый результат.

Да, «Спартак» органически не способен спокойно довести матч до конца, даже когда кажется, что он полностью контролирует ситуацию. Что-то обязательно произойдет, и в данном случае это была рука Руслана Литвинова и реализованный Максимом Осипенко пенальти. Но ни к каким фатальным последствиям это не привело — матч с «Ростовом» «Спартак» все-таки должен был выиграть. Что и произошло.

«Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Такую фразу, по словам полузащитника гостей Алексея Миронова, произнес Карпин своим игрокам после финального свистка, характеризуя их игру в первой половине первого тайма — а может, и не только. Журналистам же Карпин сообщил, что его команды в первом тайме на поле не было. А почему — сказал, что донесет свои мысли самим футболистам. Вот и донес. Это к вопросу о роли настроя. Но казалось, что у Карпина с этим никогда проблем не возникало — тем более на «Спартак».

Что же до Абаскаля, то красно-белые набрали семь очков в трех последних матчах при приемлемой игре, а главное — нащупанной даже не схеме, а игровой модели со ставкой на скорость и смену мест в передней линии с быстрым переходом к атаке через Литвинова и Пруцева. До этих туров не было ощущения, что Гильермо понимает, каким путем идет и должна идти команда. Сейчас намек на такое ощущение появился, и это важнее, чем место в таблице.

Повторяю — только намек. Ведь безнадежный проигрыш «Факелу» случился совсем недавно, и тогда, напомню, об Абаскале и «Спартаке» и я, и многие другие говорили совершенно другие вещи. Отрезок из трех туров не может считаться показательным, а вот если таких матчей будет уже шесть и к зимнему перерыву все опять не сломается — тогда будет о чем рассуждать. Пока что забрезжил какой-то лучик света в конце тоннеля, но не более.

Владимир Ивич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ивич — первый тренер «Краснодара» из дальнего зарубежья времен борьбы за медали

А место в таблице — сейчас понятие весьма условное. После первого круга между третьим местом, которое занимает «Динамо», и седьмым, на котором идет «Локомотив», — одно очко. Одно — между пятью командами! Не пропусти ЦСКА в компенсированное время от «Факела» (что, впрочем, по мне, выглядело справедливо, исходя из моментов, которые были у хозяев), — армейцы имели бы 27 очков и шли на единоличном третьем месте, а не на пятой строчке, как сейчас. Более того, тогда бы они и от «Зенита» отставали на три очка — расстояние одного матча.

Все очень, очень плотно. Кроме двух первых позиций, само собой. «Краснодар» с «Зенитом» стабильнее всех преодолевают дистанцию — и то три проигрыша петербуржцев за круг штука во времена Сергея Семака невиданная. Но все идет к тому, что именно эти два клуба разыграют золото, что и качество их очного матча в 15-м туре доказало. Для «быков» факт не просто ничьей на «Газпром Арене», а дебютного выигрыша первого круга должен дать эмоциональную подпитку.

Владимир Ивич, придя в «Краснодар», не был обременен лишними знаниями, в какой футбол играл, играет и должен играть этот клуб. Он пришел добиваться результата и делает это — качественно и профессионально. Может, «Краснодар» не «порхает как бабочка и жалит как пчела» — но все и сразу не бывает. Я не могу сказать, что Ивич сделал ставку на оборону — он сделал ставку на баланс. И забивает команда вполне достаточно, и атакует разнообразно. Просто, может, не так ажурно, как мы привыкли. Но наши ожидания — это наши проблемы.

Кстати, обратил внимание на такой нюанс: Ивич — первый тренер «Краснодара» из дальнего зарубежья на постоянной основе во времена борьбы за медали. Собственно, единственным пока был Славолюб Муслин, еще один серб, с которого началось пребывание «быков» в премьер-лиге. Но он уже обладал большим опытом работы в России, брал, например, бронзу с «Локомотивом». Тренером со свежим взглядом на РПЛ его к тому времени назвать было нельзя. Да и говорил он по-русски ненамного хуже, чем мы с вами.

Далее были Олег Кононов, Игорь Шалимов, Мурад Мусаев, Виктор Гончаренко. Попытка с Даниэлем Фарке, работать с которым команде очень понравилось, прервалась еще до первого тура по нефутбольным причинам. Кстати, Ивича рассматривали и вели с ним переговоры одновременно с немцем, на краснодарском «радаре» он был давно. Вместо Фарке работать теперь уже с молодежью вовремя взяли Александра Сторожука, который совершил маленький подвиг, заняв четвертое место с тем, что было у него в распоряжении.

Но новый состав и новые задачи он не потянул — и теперь ясно, что с Ивичем все было решено правильно. Серб N 1, Муслин, покинул «Краснодар» в 2013 году, серб N 2 пришел десять лет спустя — и все в клубе на юге России стало по-новому. Первый шаг — выход в суперфинал Кубка России, второй мы наблюдаем сейчас. И я очень хочу, чтобы он завершился триумфом.

Владимир Ивич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хотя это будет очень, очень сложно. Такое впечатление, что турбулентность «Зенита», которую нельзя было не увидеть в первые десять туров, закончилась, летчик Семак выровнял лайнер, нашел верный маршрут с тем экипажем, который у него есть. Вот додержись «Краснодар» в Санкт-Петербурге, поведя в счете, — и дело было бы даже не в пятиочковом отрыве, а в психологическом ударе, который «быки» нанесли бы действующему чемпиону. Сейчас же все осталось на своих местах, и борьба, думаю, будет идти до последних туров. А может, и до финального, или даже за его пределами.

Говорят, что готовится заново открыться краснодарский аэропорт. Это будет для «быков» чрезвычайно кстати и хоть как-то подравняет для них логистическую ситуацию с конкурентами. Хотя с Москвой, где у клубов минус три выезда (а в прошлом году, с «Торпедо» и «Химками», было минус пять) по сравнению с остальными, никакого равенства в принципе быть не может.

У остальных же все неровно, победы сменяются поражениями, похвалы — критикой и обратно.

Только что Марцела Личку после 3:3 в Сочи после 3:1 ругали напропалую — а теперь, вслед за уверенными 2:0 над его бывшей командой из Оренбурга, давление спало. А совсем нет его, кажется, только над Игорем Осинькиным, чьи «Крылья Советов» делят с «Динамо» и ЦСКА все те же третье-пятое места, формально идут четвертыми — и никто в начале сезона этого не ждал. Как и того уровня зрелищности, который показывает самарская команда, и по этой части, думаю, не будет преувеличением вообще поставить ее на первое место в условной таблице. Но тут нельзя не оговорить то, что над «Крыльями», в отличие от других обитателей верха таблицы, не довлеет фактор результата. У них и у их тренера есть право на ошибку. Проигрыш не навлекает ураган.

Смотрю в таблицу — и бросается в глаза, что много ничьих. У «Динамо» и ЦСКА — аж по семь, что составляет почти половину от числа проведенных матчей! Если бы мы, как во времена позднего Советского Союза, жили при лимите ничейных результатов, который одно время составлял вообще восемь, а потом десять матчей (после этого командам за ничьи не начислялось очков), динамовцам и армейцам было бы сейчас от чего нервничать. Но сейчас у них проблемы другие: у красно-синих — травмы и незалатанные дыры в составе, у бело-голубых — в большинстве матчей отсутствие баланса между атакой и обороной.

У «Локомотива» — шесть ничьих, у «Краснодара» и «Ростова» — по пять. А при том, что всегда бывают бескомпромиссные команды (как, допустим, в прошлом сезоне «Оренбург»), которые или побеждают, или проигрывают, сейчас, за исключением одного клуба, меньше трех мирных исходов нет ни у кого. Исключение же это — «Сочи», занимающий последнее место. И дело тут не в бескомпромиссности, а в слабости на протяжении большей части круга.

Рашид Рахимов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рахимов и Ташуев — тренеры-короли концовки первого круга

Вчерашний проигрыш вроде бы оживших в последнее время «барсов» дома «Рубину» показал реальность: на данный момент «Сочи», всего в позапрошлом сезоне бравший серебро, — один из главных, если не главный претендент на вылет. Фактор тренера! Имею в виду — не того тренера, который возглавляет сочинцев сейчас (Александру Точилину предъявить особо нечего), а Владимира Федотова, который занял с ними сначала пятое, а затем второе место.

Из ЦСКА в его нынешнем виде, уверен, он тоже вытягивает максимум. Постоянно сталкиваясь с недокомплектом и травмами, которые любого другого специалиста поставили бы в тупик (взять хотя бы линию обороны), Федотов самым неожиданным образом меняет людям позиции, и на новых футболисты отрабатывают неожиданно сами для себя. Взять хотя бы Максима Мухина, который, будучи центральным полузащитником, в первых играх сезона действовал в атакующей тройке — и вспомните, какой матч выдал против «Локомотива», — а затем в оборонительной. И тоже сломался...

Первый круг нынешнего сезона — несомненный творческий успех, кроме Ивича и Осинькина, для Сергея Юрана, Рашида Рахимова и Сергея Ташуева образца работы в «Факеле».

«Пари НН», от которого до чемпионата никто не ждал ничего, кроме борьбы за выживание, в какой-то момент даже забирался в топ-5, пусть сейчас не обыграл дома «Балтику» и закончил круг на девятой строчке. Ну, так место в десятке и есть объективный максимум нижегородской команды, а все, что выше, — уже аномалия.

Обогнать же себя Юран позволил именно Рахимову, чей «Рубин» установил удивительное для середняка достижение — не пропускает уже пять матчей подряд! «Ахмат», ЦСКА, «Урал», «Балтика» и «Сочи» на пятерых сообразили в ворота Юрия Дюпина ноль голов. Пять «сухарей» кряду для одного голкипера — тоже достижение крутое, тем более если учесть, что его команда еще в прошлом сезоне выступала в первой лиге. После четырех туров у Казани было два очка и десять пропущенных мячей, о том, что у команды совсем распахнута «калитка», не говорил только ленивый, и максимум в каждом втором материале о «Рубине» звучал вопрос, сколько осталось Рахимову.

Когда смотришь на то, что происходит с клубом сейчас, важно помнить точку отсчета. Главному тренеру казанцев было крайне сложно, игру в обороне ему приходилось отстраивать, по сути, с нуля. Но он сделал это так, что сейчас у всех глаза на лоб лезут. Рахимову впору лекции читать, как за три месяца можно полное отсутствие защиты превратить в бетон.

Ну а стремительное превращение «Факела» из предельно оборонительной команды начала сезона при Вадиме Евсееве в гармоничную, вполне агрессивную и добивающуюся (по крайней мере, в данный момент) результата при Сергее Ташуеве — отдельная загадка, которая нуждается в анализе. Пару матчей новому тренеру, неудачно начавшему чемпионат в «Ахмате», с которым он в прошлом сезоне занял пятое место, потребовалось для раскачки — очко и ноль голов с «Уралом» и «Рубином» — а потом понеслось. Победы над «Сочи», «Оренбургом», «Спартаком», «Ахматом», ничьи в гостях «Динамо» и дома с ЦСКА, разность мячей в этих шести встречах 9-3 — где тот аутсайдер, который, казалось, не жилец в РПЛ?!

Даже у тех тренеров, которые сейчас переживают сложный период, — Мирослава Ромащенко, Давида Деограсии — были очень успешные отрезки, и у испанца, например, он включил в себя красивый выигрыш у «Зенита». Вот только когда менталитет у команды неустоявшийся, такие успехи во встречах с фаворитами приводят к переоценке себя и длительным безвыигрышным сериям. После «Зенита» у «Оренбурга» — две ничьи и три поражения в пяти матчах.

Но явных аутсайдеров — нет. Плотность в таблице такая, что, занимая после пяти туров первое место, после пятнадцати можно оказаться 12-м — как это произошло с «Уралом», с которым после блестящего старта вообще непонятно что творится. Но мы ведь помним, как способна играть команда Виктора Гончаренко. А разве не было отличных матчей и общего ощущения обученности от «Балтики» Сергея Игнашевича, которая делит с «Ахматом» 14-е место?

Хоть за последние годы уровень чемпионата РПЛ объективно и упал — есть у меня такое ощущение, что снижение качества футболистов компенсируется достаточно творческой и современной работой тренеров. И в этом смысле хорошо, что тренерский корпус в лиге окончательно не «обрусел»: есть и серб, и чех, и два испанца, и белорус. Только в свободной конкуренции и взаимопроникновении идей и школ может быть залог хорошего, интересного футбола. Тем более в нынешней ситуации, когда нет выхода на международную арену. Он должен быть хотя бы изнутри — за счет людей, которые здесь работают. И учитывая, что два тренера-легионера входят в тройку по итогам первого круга, этот фактор — работает.