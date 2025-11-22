Видео
Сегодня, 21:15

Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года. В последний раз с трех очков стартовал Кононов

Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года
Максим Слекишин
корреспондент
Вадим Романов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Прервал ужасную серию.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов победил в своем дебютном матче против ЦСКА — 1:0. Помимо очевидного успеха в дерби, эта игра стала знаковой еще по одной причине: за последние семь лет тренеры красно-белых не могли начать с победы.

Полузащитник ЦСКА Матия Попович и&nbsp;хавбек &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко.«Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Угловой от Барко и гол Дмитриева не пустили ЦСКА на первое место

Пугающая статистика

В матче 16-го тура РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0) вместе с и. о. главного тренера Вадимом Романовым. Последним специалистом, который начинал в клубе с победы, был Олег Кононов: он возглавил команду в ноябре 2018 года, когда красно-белые уверенно обыграли дома «Крылья Советов» со счетом 3:1.

После ухода Кононова в сентябре 2019-го командой руководили семь человек, включая временщиков. Статистика их дебютов пугающая: две ничьих, пять поражений и всего один забитый гол — в единственном матче при Сергее Кузнецове в ворота «Краснодара».

Любопытно, что эту статистику «Спартак» привел в программке субботнего дерби — будто бы в клубе знали, что в этот день серия прервется.

Успешное первое дерби — редкость для тренеров красно-белых

Более того, раньше у тренеров «Спартака» всегда возникали проблемы в дебютных матчах, когда первым соперником становился ЦСКА: при Паоло Ваноли красно-белые проиграли в 2022-м со счетом 0:2, при Александре Старкове в 2004-м — 1:2, при Антонине Фивебре в далеком 1936-м уступили ЦДКА — 0:3.

Игорь Акинфеев и&nbsp;Сергей Карасев.Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?

Вообще первые дерби с армейцами для тренеров-новичков красно-белых традиционно складываются неудачно. Только пяти специалистам, руководившим «Спартаком», удавалось обыграть ЦСКА в чемпионате России с первой попытки — Микаэлю Лаудрупу, Валерию Карпину, Мурату Якину, Массимо Каррере и Деяну Станковичу.

Из восьми последних тренеров «Спартака» в первом дерби чемпионата против ЦСКА побеждал только Станкович, в штаб которого входил Романов, а также сам Вадим Юрьевич.

2

  • Симон Вирсаладзе

    Лучше не надо таких сравнений. Мы помним, как Кононов продолжил и закончил.

    22.11.2025

  • Алексей Епишин

    главное чтоб дальше по пути пиджака не пошел)

    22.11.2025

    Вадим Романов
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
