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Сегодня, 20:45

«Почему взяли Гонду, а не Соболева? Возможно, дело в характере». Что нужно знать о новичке «Зенита»

Комментатор Кытманов назвал главные качества новичка «Зенита» Гонду
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Лусиано Гонду.
Фото ФК «Зенит»
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Объясняет комментатор Игорь Кытманов, специализирующийся на латиноамериканском футболе.

— В этом сезоне «Архентинос Хуниорс» (бывший клуб Гонду) играет в чемпионате Аргентины довольно слабо, показывает неважные результаты. Так что я бы не стал говорить о статистике игрока в нынешнем сезоне (6 матчей в национальном первенстве, один гол. - Прим. «СЭ»), — уверяет Кытманов. — Теперь о его сильных качествах: это игрок касания, который здорово действует спиной к воротам, цепляется за мячи. Гонду эффективен на «втором этаже», не привязан к одной позиции, играет по всей ширине атаки. Может выполнять роль вингера, опускаться на место «десятки».

— А его недостатки?

— Нередко залезает в офсайд. Это, пожалуй, одна из его слабых сторон. Но, думаю, скауты «Зенита» это тоже учитывали при принятии решения. Они смотрели его и в отборочном турнире Олимпиады, и на самих Играх. Им нужен был форвард типажа Соболева. Повторюсь, аргентинец отлично цепляется за мячи, хорош в подыгрыше.

— Что еще настораживает в игре Гонду, помимо попаданий в офсайд?

— Где-то хромает реализация, где-то он играет с перепадами. Но вот осенью прошлого года Гонду выглядел здорово. Забивал чуть ли не в каждом матче за «Архентинос Хуниорс» (в 14 матчах Гонду отличился 9 раз и отдал одну результативную передачу. - Прим. «СЭ»).

Лусиано Гонду. «Зенит» нашел «аргентинского Дзюбу» — вместо Соболева? Кто такой Лусиано Гонду

— Вытеснит ли он из состава Кассьерру?

— Только время покажет. Кассьерра в этом сезоне пока не так эффективен, как в прошлом. Так что, похоже, Гонду может принести пользу «Зениту». Еще раз замечу: аргентинец не только играет на острие и завершает «атаки», но он любит и завязывать их, начинать комбинации.

— То есть по своим качествам он даже универсальнее Кассьерры?

— По первым впечатлениям — да. Но тут надо учитывать, что Гонду пока еще не выступал в больших командах. «Хуниорс» к таковым клубам, конечно, не отнесешь.

— Да и в финальном турнире Олимпиады Гонду не слишком ярко проявил себя в составе сборной Аргентины.

— Зато в отборе смотрелся хорошо, забил победный гол в ворота бразильцев (в отборочном турнире Гонду в 7 матчах за аргентинцев отметился 5 мячами. - Прим. «СЭ»).

— И все-таки какой была ваша первая реакция, когда узнали о возможном переходе Гонду в «Зенит»? Может быть, в Аргентине есть более интересные нападающие его возраста?

— Возможно, и есть. Но многое же упирается в цену. Допускаю, что за более перспективных ребят пришлось бы переплачивать.

Лусиано Гонду и Елена Илюхина.
Фото ФК «Зенит»

— А 12 миллионов за такого футболиста — не многовато?

— Cогласно Transfermart, он стоит 10 миллионов. Так что все в целом адекватно. Тем более человек заигран за олимпийскую сборную Аргентины.

— Некоторые специалисты называют Гонду копией Дзюбы в его лучшие годы в составе «Зенита».

— Он действительно напоминает Дзюбу по манере игры. Но Соболева же тоже сравнивали с Дзюбой. Так что тут эта линия просматривается. Правда, не знаю, что теперь будет с самим Соболевым.

Александр Соболев, Артем Дзюба, Керем Актюркоглу (слева направо). Трансферы РПЛ: «Спартак» хочет подписать Актюркоглу, Дзюба может перейти в «Крылья», где окажется Соболев?

— А вам не кажется, что со стороны «Зенита» было бы надежнее подписать Соболева — более опытного, адаптированного к нашему чемпионату нападающего?

— Не знаю всех привходящих. Скауты же не только смотрят на футбольные качества кандидата, но учитывают и особенности характера, отношение игрока к тренировкам, отношения с одноклубниками. Может быть, их не особо устроил характер Соболева? Это всего лишь предположение, но оно, наверное, тоже имеет право на жизнь. По идее Гонду легко должен адаптироваться в «Зените», где уже немало латиноамериканцев.

— То есть вам этот трансфер кажется логичным?

— Да, вполне. «Зенит» искал форварда такого плана.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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