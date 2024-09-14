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Сегодня, 17:15

Юсупов разорвал контракт с «Химками» спустя три месяца после подписания. Но сошлись характерами с Артигой

Юсупов разорвал контракт с «Химками» спустя три месяца после подписания
Артемий Кутейников
Корреспондент
Футболист Артур Юсупов
Артур Юсупов.
Фото ФК «Химки»
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Хотя испанец сравнивал его с Хави и Иньестой.

35-летний полузащитник Артур Юсупов разорвал контракт с «Химками». Расторжение произошло по обоюдному согласию сторон, хотя футболист только этим летом присоединился к команде в качестве свободного агента.

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Из-за чего Юсупов разорвал контракт

По информации «СЭ», Юсупов покинул «Химки» из-за конфликта с главным тренером Франком Артигой. При этом после прихода Артура испанец, работавший ранее в «Барселоне», сравнивал его с Хави и Андресом Иньестой — одними из лучших игроков средней линии прошлых десятилетий.

«Вообще для меня это сравнимо с тем, что я тренирую Хави или Иньесту, ведь Глушаков и Юсупов — это легенды российского футбола. Я просто поражаюсь тому, как они выкладываются на каждой тренировке», — говорил Артига.

Однако, несмотря на хвалебные отзывы, Артур практически не получал игровой практики. В РПЛ он попал в заявку в одном из семи матчей, но так и не вышел на поле. В Кубке России провел 35 минут против «Оренбурга» (1:0) в первом туре группового этапа, после чего не появлялся даже на скамейке запасных.

Главный тренер «Химок» Франк Артига
Франк Артига.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что об этом говорят в «Химках»

«СЭ» обратился за комментарием к генеральному директору «Химок» Николаю Оленеву — он рассказал, что опция досрочного разрыва была изначально прописана в контракте.

«Артур Юсупов покидает команду. При заключении контракта была предусмотрена опция досрочного расторжения. Кирилл Панченко остается в заявке и продолжает работать с основной командой», — сказал Оленев.

Также «СЭ» стало известно, что Юсупов может продолжить карьеру в «Урале». Екатеринбуржцы в прошлом сезоне вылетели в первую лигу, где сейчас идут на второй строчке с 18 очками в девяти играх.

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У команды раздутая заявка

«Химки» провели мощную трансферную кампанию и подписали 21 футболиста, большая часть из них пришла в клуб в качестве свободных агентов. Среди новичков — Антон Заболотный, Резиуан Мирзов, Лукас Вера, Георгий Джикия, Денис Глушаков и другие. По итогу в заявке клуба на РПЛ оказалось 46 игроков: четыре вратаря, по 18 защитников и полузащитников, а также шесть нападающих.

За семь туров химчане набрали шесть очков и расположились на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. За 10 матчей во всех турнирах подмосковный коллектив обыграл только «Оренбург» в Кубке (1:0) и «Рубин» в чемпионате (3:2). Игровое время получили уже 29 футболистов.

Артур Юсупов
Футбол
РПЛ
ФК Химки

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