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РПЛ

Сегодня, 17:20

Барриос сыграет со «Спартаком». КДК встал на сторону «Зенита»

Лидер «Зенита» Барриос избежал дисквалификации на матч РПЛ против «Спартака»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Вильмар Барриос.
Фото Global Look Press
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Колумбиец пропустит только один матч.

Что-то давненько общественность не обсуждала кабинетную силу «Зенита». Да и судейство в текущем сезоне такое, что занервничал Сергей Семак, нарвался на удаление и дисквалификацию. За время которой, к слову, его команда уступила дома «Динамо» — 2:3. С красной карточкой Вильмару Барриосу.

На разлетевшемся фото видны и открытые шипы, и развернутый голеностоп динамовца. Однако в «Зените» после неудачного старта не собираются просто так сдаваться. Питерцы сыграли на опережение, попросив КДК отменить удаление. Требуй больше — получишь, сколько надо.

Фол Вильмара Барриоса против Дениса Макарова.
Фото Скриншот трансляции

Барриосу в итоге красную карточку оставили в силе, подтвердив верность решения арбитра, но ограничились минимальной санкцией — один матч пропуска. А значит, уже 20 августа колумбиец сможет выйти на поле во встрече со «Спартаком».

«На видео видно, что Барриос был ближе к мячу. В этот момент судья изначально даже желтую не показал», — объяснил мягкость наказания глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В «Зените» могут выдохнуть — играть без лучшего опорника РПЛ против разогнавшейся атаки «Спартака» было бы не очень приятно. А в красно-белых Telegram-каналах, естественно, тут же полыхнуло: в сторону Питера понеслись привычные проклятия и обвинения в админресурсе.

Фото ФК «Зенит»

Нарушил ли что-то КДК? Нет. Обследование не выявило у Макарова серьезной травмы, динамовец тренируется в общей группе, значит, «вилка» в наказании была — от 1 до 3 матчей дисквалификации. За ее границы комитет не вышел. Вот только Сперцяна за похожий прыжок в ноги сопернику совсем недавно забанили на две встречи.

Игровой момент в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты

Что ж, тем интереснее будет встреча «Спартак» — «Зенит». И тем ценнее возможная победа для красно-белых, если она окажется над соперником в лучшем составе. Выиграть вопреки — это ведь тоже мотивация. А если действительно хотите скинуть гегемона с трона, то надо быть сильнее, независимо от дисквалификаций.

Вильмар Барриос
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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