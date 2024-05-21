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«Когда я играл в России, ситуация в мире была другой!» Вернблум извинился за выступления за ЦСКА

Понтус Вернблум извинился перед народом Швеции за игру в России
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Понтус Вернблум.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Понтус не первый, кто так делал, но есть нюанс.

За более чем два года мирового политического кризиса фанаты российского спорта уже привыкли к извинениям от атлетов, ранее выступавших в нашей стране. Но теперь получилось немного неожиданно — прощения у сограждан попросил легендарный шведский экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.

Впрочем, трехкратный чемпион России, известный склонностью к иронии, сделал это в своем стиле. Собственную колонку для шведского издания Sport Bladet он начал так: «Как бы выразиться, чтобы не сойти с рельсов... Что ж, давайте попробуем. Начнем с того, что, когда я подписывал контракт с московским ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сейчас, и если я кого-то оскорбил, то смиренно извиняюсь».

От футболиста, который известен своим несгибаемым характером и для которого ЦСКА — важнейший клуб в карьере (224 матча), слышать такое немного странно. Неудивительно, что в российских медиа тему сразу же принялись обсуждать. Но, возможно, делать это пока преждевременно — существует и вторая версия перевода.

«...если я наступлю кому-то на пятки, то сейчас же смиренно извинюсь» — в контексте статьи, в которой Вернблум рассказывает о своей бытности игроком ЦСКА (и прикладывает добрые фотографии!), это выглядит уже не как извинения, а как предупреждение для тех, кого текст может оскорбить.

Йонас Йеребко. «Жалею о своем решении». Шведский баскетболист Йеребко извинился за переход в ЦСКА

Извинялся ли Вернблум или нет, установить трудно. Но если да — удивляться нечему, такой тренд существует уже давно. Соотечественник Понтуса, баскетболист Йеребко, в прошлом году тоже просил прощения за переход ЦСКА в 2022 году: «Я хочу извиниться. Все пошло не так, но я не могу винить никого, кроме себя. Что я хочу сказать шведам, так это то, что я извиняюсь. Я сделал совершенно неправильный выбор, думал только о баскетболе, и он оказался неверным».

Латвийский хоккеист Даугавиньш, ранее выступавший в «Спартаке», тоже высказался в мае 2024-го: «Я бы никогда больше не поехал в Россию играть. Я играл в КХЛ, ни о чем не жалею, но эта глава для меня закрыта. Ситуация такая, какая есть, я не хочу там быть и не буду».

Извинения приносил даже вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон — за несостоявшийся допуск юношеских сборных России. Он, кстати, тоже швед. «Сожалею о том, что моя позиция в УЕФА как представителя шведской спортивной конфедерации и принятое там решение были истолкованы в том смысле, что я перестал отстаивать нашу общую позицию».

Доминик Гашек. «Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, просто приму это к сведению». Интервью Гашека — одного из главных оппонентов России в мире спорта

Ну и не вспомнить про экс-вратаря хоккейного «Спартака» Доминика Гашека тоже нельзя: «Это был замечательный опыт, я проделал отличную работу для «Спартака». И тогда, в 2010-2011 годах, я не мог и представить, каким путем Россия пойдет. Считаю ли ошибкой, что тогда играл за российский клуб? Ну, оборачиваясь назад, я бы сказал, что да, это было неправильно».

Но в случае с Вернблумом, кажется, нужно дождаться более развернутого комментария.

Понтус Вернблум
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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