«Когда я играл в России, ситуация в мире была другой!» Вернблум извинился за выступления за ЦСКА

Понтус не первый, кто так делал, но есть нюанс.

За более чем два года мирового политического кризиса фанаты российского спорта уже привыкли к извинениям от атлетов, ранее выступавших в нашей стране. Но теперь получилось немного неожиданно — прощения у сограждан попросил легендарный шведский экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.

Впрочем, трехкратный чемпион России, известный склонностью к иронии, сделал это в своем стиле. Собственную колонку для шведского издания Sport Bladet он начал так: «Как бы выразиться, чтобы не сойти с рельсов... Что ж, давайте попробуем. Начнем с того, что, когда я подписывал контракт с московским ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сейчас, и если я кого-то оскорбил, то смиренно извиняюсь».

От футболиста, который известен своим несгибаемым характером и для которого ЦСКА — важнейший клуб в карьере (224 матча), слышать такое немного странно. Неудивительно, что в российских медиа тему сразу же принялись обсуждать. Но, возможно, делать это пока преждевременно — существует и вторая версия перевода.

«...если я наступлю кому-то на пятки, то сейчас же смиренно извинюсь» — в контексте статьи, в которой Вернблум рассказывает о своей бытности игроком ЦСКА (и прикладывает добрые фотографии!), это выглядит уже не как извинения, а как предупреждение для тех, кого текст может оскорбить.

Извинялся ли Вернблум или нет, установить трудно. Но если да — удивляться нечему, такой тренд существует уже давно. Соотечественник Понтуса, баскетболист Йеребко, в прошлом году тоже просил прощения за переход ЦСКА в 2022 году: «Я хочу извиниться. Все пошло не так, но я не могу винить никого, кроме себя. Что я хочу сказать шведам, так это то, что я извиняюсь. Я сделал совершенно неправильный выбор, думал только о баскетболе, и он оказался неверным».

Латвийский хоккеист Даугавиньш, ранее выступавший в «Спартаке», тоже высказался в мае 2024-го: «Я бы никогда больше не поехал в Россию играть. Я играл в КХЛ, ни о чем не жалею, но эта глава для меня закрыта. Ситуация такая, какая есть, я не хочу там быть и не буду».

Извинения приносил даже вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон — за несостоявшийся допуск юношеских сборных России. Он, кстати, тоже швед. «Сожалею о том, что моя позиция в УЕФА как представителя шведской спортивной конфедерации и принятое там решение были истолкованы в том смысле, что я перестал отстаивать нашу общую позицию».

Ну и не вспомнить про экс-вратаря хоккейного «Спартака» Доминика Гашека тоже нельзя: «Это был замечательный опыт, я проделал отличную работу для «Спартака». И тогда, в 2010-2011 годах, я не мог и представить, каким путем Россия пойдет. Считаю ли ошибкой, что тогда играл за российский клуб? Ну, оборачиваясь назад, я бы сказал, что да, это было неправильно».

Но в случае с Вернблумом, кажется, нужно дождаться более развернутого комментария.