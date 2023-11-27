Кордоба обезумел, «Краснодар» «поплыл». Найдет ли Ивич способ справиться с кризисом?

Обозреватель «СЭ» — о поражении «Краснодара» в Екатеринбурге и победе «Динамо» над ЦСКА в «братском дерби».

Кто после такого безобразия досрочно отпустит Кордобу?!

Когда я увидел оскорбительный жест, адресованный Джоном Кордобой после матча «Урал» — «Краснодар» арбитру матча Сергею Иванову (или судьям на линии, или резервному, или ВАР — абсолютно неважно), — честно говоря, оторопел. Что в голове у этого человека? Очень хорошего нападающего, одного из лучших футболистов РПЛ, открывшего счет в конкретном матче.

Как можно, будучи одной из главных звезд команды, которая борется за чемпионство, единственным центрфорвардом основного состава, сделать это? И какие далее могут быть вопросы по поводу дисквалификации — ровно такой же, четырехматчевой, которую схватил спартаковский форвард Александр Соболев за то же самое в адрес Виллиана Роши? Потом Соболеву, правда, один матч скостили, реальных он отбыл три. На то же, думаю, может рассчитывать и «Краснодар». По прецеденту.

Длинноволосый Александр Кокшаров, сын знаменитого гандболиста, олимпийского чемпиона, — безоговорочно талантливый парень. Но будет чудо, если он сможет безболезненно заменить колумбийца. Или Владимир Ивич найдет какой-то другой способ играть и выигрывать без штатного центрфорварда — как нашел его пару месяцев назад главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин с Рахмановичем, как нашел его главный тренер «Спартака» Абаскаль с парой форвардов Промес — Игнатов.

Неужели борьба за чемпионство банально завершится к концу осенней части? Вот уж не думал, не гадал, что переломным — тем более после очной и классной ничьей в Санкт-Петербурге — станет для «быков» матч в Екатеринбурге. Да, у команды нет опыта гонки за золотом. Но она казалась достаточно трезвой для того, чтобы не ставить самой себе таких подножек. А даже поставив — чтобы правильно, а не так истерично и неадекватно, их оценивать.

Прочитал версию, что таким образом Кордоба хотел побыстрее уехать домой перед зимним перерывом, — но все-таки не думаю. После такого — точно не отпустят, и он должен был это понимать. Одно дело — получить перед последним туром в году сверхлимитную желтую, и то не за разгильдяйство, а в игровом эпизоде. Тогда бы поняли, простили и отпустили. Но не так.

Ивичу нечему возмущаться. «Краснодар» проиграл в одну калитку

А главное ведь — никаких реальных причин для этого хамства, как и для возмущения главного тренера «быков» Владимира Ивича, не было. «Урал», не выигрывавший десять туров, извините, «возил» лидера чемпионата всю игру и выиграл абсолютно закономерно. Может, даже и с меньшим счетом, чем заслуживал. Просто посмотрите на статистику «СЭ». Удары — 14:3. Удары в створ — 7:1. И кто тут перед туром был на грани зоны стыков, а кто лидировал в чемпионате?

Причем все это началось с первых же минут матча. Соотношение ударов к 35-й минуте было 7:1 в пользу хозяев. Футболисты «Краснодара», как выразился бы Александр Бубнов, вышли обыгрывать соперника «на легком дамском», а Валерий Карпин, как недавно своих ростовских игроков, назвал бы их «девочками». Чем тут возмущаться, каким судейством? Судьи не допрыгнули до Эмерсона при первом голе? Судьи заставили столкнуться головами, получить травмы и замениться Сафонова и Тормену (дай им обоим Бог здоровья)? Судьи позволили уральцам так здорово разыграть мяч, что у Андрея Егорычева было время на ложный замах, «купивший» и уложивший на траву Станислава Агкацева? Судьи запустили в прорыв на третий гол хозяев Алексея Каштанова, за 2023 год не забившего ни одного гола на домашней арене?

Офсайда, кстати, там и близко не было. Специально сделал стоп-кадр — так даже когда мяч на левой бровке после скидки грудью Гильерме Шеттине уже оторвался от ноги Владислава Малькевича, мгновенно рванувший вперед Каштанов был еще на пару метров от ворот дальше Хуниора Алонсо. Да и вообще, 3:1 — еще далеко не худшее, на что по такой игре мог рассчитывать «Краснодар».

Лидеру чемпионата так играть — стыдно. А его тренеру после такого, с позволения сказать, футбола чем-либо посторонним возмущаться — стыдно вдвойне. При всем моем искреннем желании, чтобы гегемония «Зенита» прервалась и у России появился новый чемпион. Но, боюсь, необычная «бело-мятная» (так она была определена в протоколе матча) форма гостей что-то попутала им в сознании. До того я такого «Краснодара» при Ивиче не видел.

Эпизоды, которые возмутили сербского тренера, не играли важной роли для исхода этого матча. Допустим, на 67-й минуте, когда Фаниль Сунгатуллин (к слову, заменивший на 11-й минуте травмированного Сиссе, то есть не только у «быков» в этот день были травмы) в чистом подкате выбил мяч у Сперцяна, после чего у игрока «Урала» нога по инерции пошла дальше. Арбитр Иванов никакого фола там не увидел, я, признаться, тоже. На 47-й минуте нарушение было, судья игру не остановил, и ярость по этому поводу стоила Ивичу желтой карточки. Но, во-первых, это было не в штрафной и не рядом с ней; во-вторых, после этого у «Краснодара» не пошла ответная атака; в-третьих, желтая карточка, полученная в том эпизоде главным тренером южан, не обернулась позже красной.

Достаточно посмотреть на последние пять туров, чтобы понять — срыв «Краснодара» не случаен. За этот отрезок с октябрьского перерыва на сборные «быки» в пяти турах набрали столько же очков, потеряв, соответственно, десять. Выиграли они лишь у «Крыльев», проиграв ЦСКА и «Уралу» и сыграв вничью с «Балтикой» и «Зенитом». В этом пятитуровом фрагменте сезона краснодарцы делят 9-10-е места как раз с самарцами. Допустим, «Спартак», «Факел» и «Ростов» набрали на пять очков больше, а «Зенит» с «Рубином», которые эту одну шестую часть первенства с 13 очками выиграли, — на восемь. Впереди южан еще и ЦСКА, и «Локо».

Карраскаль и «правило бывших»

Считаю, что субботнее «братское дерби» — тот случай, когда неуместно ворчать (даже если это отчасти справедливо) о ненадежных оборонах и неотлаженном балансе.

Команды подарили зрелище, от которого было не оторваться 90 минут. И если по первому тайму 3:1, а не 2:1 в пользу ЦСКА казались адекватным исходом, то итоговая победа «Динамо» уже не выглядела чем-то удивительным — так прибавила команда Марцела Лички с выходом в перерыве Хорхе Карраскаля и Муми Нгамале.

Камерунец вроде и не был заметен — но именно он заблокировал правый край обороны, где в первом тайме, когда там играл Денис Макаров, при всей моей симпатии к этому игроку, гулял ветер, и армейцы многое создавали именно оттуда. Возможно, в том и не было много персональной вины Макарова, но система не работала.

А Карраскаль — это вообще одна из главных историй матча.

Экс-армеец, который так блестяще там начинал, а потом пропитался Москвой, пошел по ночным клубам и бросил играть, в «Динамо» до сих пор тоже ничего не показывал.

Но тут съездил в сборную Колумбии, поучаствовал в двух победных отборочных матчах, в том числе провел 74 минуты игры с Бразилией. То есть в «Динамо» человек сидит (и совершенно справедливо) на лавке, а в сборной в основе обыгрывает Бразилию. Парадоксы футбола.

Он приехал за день до матча, не спал, поучаствовал в одной тренировке. И сказал Личке, что не готов играть в основе против бывших, но выйти на замену — на столько, на сколько решит тренер. Добровольный отказ от игры в стартовом составе — такое можно услышать редко. На основе этого, стоя рядом с Личкой и услышав это, Александр Григорян обобщил, что «Динамо» настроено хуже.

И, если говорить о Карраскале, угадал... с точностью до наоборот.

Хорхе вышел вместо Смолова и стал играть глубже — где-то рядом с Фоминым, а не под Тюкавиным, как Федор Михайлович (или отец Федор, как назвал молодого отца Смолова Константин Генич). То есть вышел колумбиец на позицию, где надо больше работать. А дыры в середине поля до перерыва у «Динамо» говорили как раз о том, что такая работа необходима.

Самым ярким игроком первого тайма стал маленький узбекский волшебник Аббос Файзуллаев с его 1+1, пасами шведкой на ход и еще кучей прекрасных эпизодов. Но он же не переиграл Игоря Лещука в начале второго тайма, не сделал 3:1 — и игра вдруг стала динамовской, и заводилой в ней каждую минуту был именно Карраскаль.

Вот он после быстрого розыгрыша штрафного виртуозно закидывает в штрафную Тюкавину, тот сбрасывает на Бителло, удар, рикошет от Виллиана Роши — 2:2. И теперь уже «Динамо» не остановить.

Вот Карраскаль тащит мяч по центру, его пытаются сбить, он не падает (а в обычном матче упал бы, как пить дать!) — и проталкивает на ход Тюкавину, с чьим выходом один на один справляется Акинфеев.

Вот Карраскаль, получив классический первый пас от Бальбуэны, опять тащит, резко бьет — на отскок от защитника реагирует Тюкавин и влет кладет победный мяч (к слову, Костя забивает в четвертом туре чемпионата подряд). То есть в обоих голах «Динамо» после перерыва Хорхе принял активное участие и был центральной фигурой команды во втором тайме. Да, дубль Бителло, да, 1+1 у Тюкавина. Но уверен — без реваншистского настроя колумбийца бело-голубые этот матч не выиграли бы.

А за первый тайм аплодисментов заслуживает ЦСКА, и об этом на фоне результата тоже забывать нельзя. Игорь Дивеев, первые 15 минут второго тайма занятно комментировавший с Геничем, обратил внимание, что в последних матчах армейцы часто и интересно играют в одно касание, и это кайф для самих футболистов. Связываю это напрямую с личностью Файзуллаева — игрока, который очень быстро соображает. Партнеры под него подстраиваются и хотят играть с ним в такт.

Отдам должное Лещуку. Когда совершаешь такую грубую ошибку, как при голе Файзуллаева, можно и «поплыть». Голкипер бело-голубых, наоборот, потащил от Аббоса в начале второго тайма — и это запустило обратный процесс.

«Динамо» в последние десять лет — самая неудобная команда для ЦСКА, вот и в этом сезоне она дважды даже не в открытых, а в настежь распахнутых матчах обыгрывала земляков. И смотреть на это в обоих случаях было очень увлекательно. Спасибо командам за раскованность и вдохновение.

А бронебойной защитой мы повосхищаться еще успеем.

Камбэк «Крыльев» — «ответочка» судьбы за первый круг

И еще об одном ярком матче — «Крылья Советов» — «Локомотив». Кажущийся чудесным отыгрыш хозяев с 1:3 на 90+4-й и 90 + неизвестно сколько (вроде бы на 12-й) добавленной — это на самом деле просто ответочка судьбы за первый круг. Когда в Черкизове гости гоняли хозяев все 90 минут, по ударам было 2:21, в створ — 1:10, по угловым — 2:11, но в компенсированное время Константин Марадишвили просто из воздуха сделал гол и сравнял счет.

Баш на баш.

Вчера еще где-то на 90+2-й тоже ничто еще не говорило, что возможны чудеса, — но хоть игра, в отличие от первого круга, в целом была примерно равная. И тут — сначала гол Владимира Писарского после прохода и навеса Бенхамина Гарре, а потом пенальти. Который, безусловно, был, и уже в связи с этим удивительный публичный мат главного тренера «Локо» Михаила Галактионова и более культурные, но жесткие слова капитана Дмитрия Баринова: «Для футбола вы позор» кажутся явным перебором. Эмоции, эмоции...

Когда идут жалобы на раннюю желтую карточку Максиму Глушенкову, я скорее обращу внимание на эпизод в начале второго тайма, когда судья его пожалел и после пограничного фола не стал удалять. Талантливый игрок группы атаки «Локо» только учится контролировать свое поведение на поле, и с ним могли поступить жестче.

При этом я абсолютно против того, чтобы Баринова за его слова судье на линии дисквалифицировать, пусть они и попали на камеры. Ибо это — неоскорбительное оценочное суждение, да еще и сделанное на поле, когда примерно 90 процентов футболистов, так сказать, базар не фильтруют. А вот мат Галактионова за пределами игры, на мой взгляд, должен быть расценен так же жестко, как жест Кордобы. И то и другое перешло красные линии элементарных норм приличия.

Кстати, когда люди восхищаются этим матчем и сравнивают его с «братским дерби», да еще и с посылом, какая из встреч в туре была лучше, я данный пыл поддержать не готов. Да, отдельные яркие вспышки, да, невероятная концовка с камбэком самарцев. Но если «Динамо» с ЦСКА выдали увлекательное зрелище с первой до последней минуты, то в Самаре две яркие команды на длительные отрезки засыпали. Когда просыпались — да, становилось очень весело. Но все это было нестабильно и аритмично.

Интереснее всего, как чувствуют себя те самарцы, кто ушел со стадиона при 1:3, — а их, судя по картинке, было немало. Наверное, примерно так же, как тех поклонников «Ливерпуля», кто выключил телевизор при 0:3 в стамбульском финале Лиги чемпионов-2005 с «Миланом». Будет вам урок преданности родному клубу, господа.