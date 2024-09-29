«Зенит» придет за Батраковым? В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам». Интервью Нагорных

Председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопросы «СЭ».

После победы над «Спартаком» в 10-м туре (3:1) «Локомотив» делит первую строчку с «Краснодаром» и уступает "быкам" лишь по личным встречам. Председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных ответил на вопросы «СЭ» о прошедшей трети чемпионата.

Батракова не продадим ни за какую цену

— Как вам победа над «Спартаком»?

— Это очень важная победа для команды. Больше 2,5 лет не могли выиграть. Команда действительно сыграла здорово.

— Очень много говорят про Батракова. Как вы оцениваете его игру?

— Хорошая игра. Он здорово развивается. Мы этому очень рады. Клуб и тренерский штаб делают все, чтобы его прогресс шел дальше. И не только у Алексея, но и других молодых игроков в нашем клубе. А у нас их достаточно.

— Как вы реагируете на разговоры, что за ним зимой придет «Зенит»?

— В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам. В настоящее время все регламентировано правилами, документами и контрактными условиями. Поэтому просто так за кем-то прийти в российском чемпионате невозможно.

— За какую цену вы готовы его продать?

— Ни за какую. Пока он развивается, совершенствуется, живет и работает в «Локомотиве». Поэтому говорить об этом сегодня даже не хотел бы. Алексей в системе клуба с шести лет. Нет никаких предпосылок, чтобы что-то в его жизни поменялось. Многие журналисты критиковали и критикуют некоторых наших менеджеров. Громадную роль в том, что Алексей начал тренироваться с основой и закрепился, сыграл генеральный директор клуба. Он хороший футбольный специалист, и те матчи, которые Алексей проводил в молодежной команде и до нее, им оценивались как выступления очень перспективного игрока. Я очень рад, что эти прогнозы сбылись.

— Представитель Батракова сказал, что зимой хочет попросить у клуба улучшенные условия.

— Это нормальная история взаимоотношений между представителями игроков и клубом. Мы всегда находим общий язык, когда нужно какие-то ситуации подровнять или улучшить.

— Леонченко летом сказал, что «Локомотив» после ухода Глушенкова не станет слабее. Это воспринималось многими со смехом.

— Мы не планировали продавать Максима «Зениту». Но раз так получилось, мы перестроились, задействовали наши резервы. Благо у «Локомотива» очень хорошая академия, хорошо выстроенная работа по подготовке молодых игроков. Два года назад мы с вами общались, и я говорил, что «Локомотив» будет делать ставку на талантливых молодых российских игроков. В том числе воспитанников нашей системы. Мы эту систему развиваем, понимаем, как надо доводить игроков после молодежной команды до уровня конкурентоспособности, и тихо двигаемся по этому пути. Какие-то результаты есть.

— Гордитесь, что сегодня подавляющее большинство игроков «Локомотива» — россияне?

— Это вызывает у меня гордость. Очень рад тому, что это заходит нашим болельщикам. Сегодня мы установили своеобразный рекорд по посещаемости. Предыдущие 20 тысяч мы разменивали только на матчах Лиги чемпионов. Получается, это вызывает гордость не только у меня. Мы же работаем для болельщиков, для железнодорожников. Значит, это интересно большому числу людей.

Сергей Пиняев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

«Спартак» не делал предложений по Пиняеву

— История Баринова и «Алавеса». Каков был шанс на то, что Дмитрий мог уйти?

— Есть игроки, которые ассоциируются с клубом. Баринов — столп «Локомотива», который передает опыт. В России он выиграл все возможные трофеи, играл в Лиге чемпионов. Дима — капитан и крайне важный игрок команды.

— Не было даже шанса, что он уйдет?

— Агенты дают много различной информации в СМИ, это их работа — подогревать интерес вокруг своего клиента. Но сам Дмитрий ни с какими инициативами не выступал, каких-то серьезных предложений мы не получали.

— Что с Вадимом Раковым?

— У него небольшое недомогание, он проходит реабилитацию. Думаю, через пару недель вернется в строй.

— Как вам адаптация Жерзиньо Ньямси?

— Он прекрасно вписался в коллектив, отлично общается со всеми. Уже учит русский язык. Сегодня он часть команды, часть клуба.

— Приходил ли «Спартак» с официальным предложением в летнее трансферное окно по Сергею Пиняеву?

— Нет.

— Томаш Амарал говорил, что интерес был.

— После игры с ЦСКА я вам говорил, что, может быть, нам было бы интересно, если бы к нам пришел Антон Зиньковский. Но мы никаких предложений клубу не делали. Он игрок «Спартака». Может быть, красно-белые также рассматривали Сергея Пиняева, но никаких предложений «Локомотиву» не делали.

— Когда будет приниматься возможное решение о выкупе Эдгара Севикяна?

— Нам нужно посмотреть, как проявит себя игрок. Пока нам нравится то, что делает Севикян.

— Член совета директоров Валерий Филатов после покупки Сесара Монтеса говорил, что возможен переход свободных агентов. Следите ли вы за этим сегментом рынка?

— Мы не ведем здесь работу, закончили историю с переходами. Тогда же мы не завершили трансферную кампанию, работали над укреплением позиции центрального защитника. Мы эту задачу решили. На сегодняшний день у нас вопросов нет.

— «Локомотив» может делать топ-трансферы, как получилось с Монтесом.

— А вы уже не ожидали от нас такого?

— Наоборот, мы за то, чтобы в Россию ехало больше хороших игроков.

— На те позиции, по которым у нас нет предложений российских игроков либо есть, но оно очень дорогое и мы себе этого не можем позволить, точечно ищем. Где-то получается, где-то нет. Очень рад, что этот трансфер получился.

— Какую оценку поставите спортивному блоку за прошедшее летнее трансферное окно?

— Я не буду ставить какие-то оценки. Проведена добротная работа.

Михаил Галактионов и Даниил Денисов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Хищник хочет мяса? Аппетит приходит во время еды

— Как вы оцените работу Михаила Галактионова?

— А как вы?

— Только положительно.

— Мы ровно так же. Клуб и игроки развиваются, работа тренерского штаба адекватно воспринимается командой. Мы также оцениваем работу Галактионова только положительно.

— Галактионов однажды сказал, что хищник, который пробует мясо, хочет его снова и снова.

— Можно еще сказать, что аппетит приходит во время еды. Команда укрепляется. В составе нет людей, которые бы не работали на общий результат.

— Какие шансы у «Локомотива» на чемпионство?

— Перед началом сезона мы обсуждали с командой, что наша задача — биться и бороться в каждой игре, быть в топе. Мы следуем этому. Команда на сезон выполняет установку.

— В прошлом сезоне была более четкая установка — место в тройке и финал Кубка.

— Считайте, что не очень четкая. В текущем сезоне у нас не установка, а договоренность с командой.

— Достаточно ли этот молодой «Локомотив» дерзок, чтобы бросить вызов «Зениту»?

— Кто-то из ваших коллег писал, что «Локомотив» может бороться только с командами второй восьмерки. Ряд игр, которые «Локомотив» уже провел в этом году, говорят о том, что команда может бороться с командами из первой шестерки. И может бороться достойно. Поэтому я не хочу делать никаких прогнозов. И не буду переформулировать свой ответ по поводу того, что «Локомотив» будет бороться в каждом матче.

— Есть ли у вас вопросы к судейству в этом сезоне?

— Каких-то больших вопросов нет. Даже если в каких-то матчах мы считаем, что что-то трактовалось не в нашу пользу, игра команды все равно обеспечивала результат. Поэтому фатальных решений в этом году, слава богу, против нас не было.

Но я бы хотел, чтобы в российском футболе судейство было больше систематизировано и способствовало повышению функциональных возможностей игроков, а также развитию игры. Когда каждые 30 секунд происходит свисток, футболисты не получают в ходе матча той нагрузки, которая их развивает. Приведу в качестве примера судейство на чемпионате Европы. Во многих моментах, которые у нас однозначно бы трактовались как нарушения, пенальти, желтые карточки, арбитры позволяли бороться. Это давало возможность показывать более зрелищную игру. Через такие матчи футболисты становятся сильнее.

— За время после ухода из клуба Гильерме не нашел себе новую команду. Не выходили ли вы на него с новым предложением войти в структуру клуба?

— Наше предложение без срока давности. Он это прекрасно знает. Маринато часть нашей локомотивской семьи. Мы его будем рады видеть в структуре клуба, после того как он решит, что закончил спортивную карьеру.

— На какой позиции вы его видите?

— Это уже вопрос наших с ним обсуждений.