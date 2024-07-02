«Мы не источник для обогащения непонятно за что». Нагорных объяснил уход Миранчука из «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных — о трансфере Глушенкова в «Зенит», критике агентов и диалоге с Гильерме.

За прошедший месяц «Локомотив» пережил масштабную перестройку состава: подписал Воробьева и Митрюшкина, дождался Салтыкова и расстался с целой обоймой игроков. Команду покинули Дзюба, Глушенков, Гильерме, Жемалетдинов, Магкеев, Худяков. Отдельная сага произошла с Антоном Миранчуком, которого клуб до последнего пытался сохранить — но на этой неделе также сообщил об уходе воспитанника.

«СЭ» связался с председателем совета директоров «Локо» Юрием Нагорных, который объяснил изменения в составе.

Усиление будет, мы работаем над этим

— Была ли возможность сохранить Антона Миранчука и достичь договоренностей по новому контракту?

— Для достижения договоренностей должно быть взаимопонимание сторон. Мы решили, что все переговоры проведем после завершения сезона — так и произошло. «Локомотив» предложил конкурентный по стоимости контракт. После обдумывания стороной Антона это предложение не было принято.

Работа продолжалась, клуб делал несколько предложений: улучшали условия, повышали сумму контракта. По мнению клуба, мы вышли на рыночный уровень — последующие предложения были бы выше рынка. Однако со стороной игрока мы не нашли взаимопонимания.

— Получилась ситуация, что креативные игроки — Максим Глушенков и Антон Миранчук — покинули команду почти синхронно.

— Глушенкова удержать не могли, так как «Зенит» воспользовался опцией выкупа контракта. Условия, которые они предложили, мы не могли перебить. Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живет наша страна, мы не будем. Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение.

— Большая группа игроков уже покинула «Локомотив» этим летом. Будут ли трансферы на вход?

— У нас достаточно большая плеяда молодых игроков, которая по мастерству и самоотдаче уже готова заменить тех, кто ушел. Это талантливые, способные, целеустремленные футболисты, заряженные на прогресс. Мальчиками для битья они ни для кого не будут. Посмотрите на чемпионат Европы — какой возраст игроков! У нас же по-прежнему бытует мнение: один игрок слишком молодой, другому тоже пока рано. Надо преодолевать российские комплексы. Молодежи нужно давать возможность играть и развиваться. «Локомотив» это делает. Но усиление будет, мы работаем над этим.

Максим Глушенков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мы не источник для обогащения непонятно за какие заслуги

— В числе покинувших «Локо» — Гильерме, который провел в клубе 17 сезонов. Почему ему не было предложено новое соглашение?

— Было достаточно давно известно, что контракт Гильерме предлагаться не будет. Маринато — часть «Локомотива», диалог с ним не закончен — но не в качестве футболиста. Клуб хотел бы продолжить с ним работу в новой роли. Но он еще сам не принял решение — так что к этому диалогу клуб и Гильерме придут немного позднее.

«Локомотив» воздаст все почести и уважение Маринато, в этом даже сомневаться не надо. Это настоящая легенда клуба. И я, и наши болельщики относятся к нему с глубочайшим уважением. Думаю, не будет никаких взаимных обид. Клуб предлагает сотрудничество в другом качестве после завершения карьеры — Гильерме сам должен принять решение. Продолжить карьеру в качестве футболиста «Локомотива» уже не получится — клуб выбрал вектор развития в сторону молодых футболистов.

— Был ли разговор с командой о задачах на грядущий сезон? Какие они?

— Как вы уже заметили в начале разговора, мы не планировали отпускать Максима Глушенкова. Сделать с этой ситуацией, по нашему положению, мы ничего не смогли. Если бы Глушенков остался — это были бы одни задачи, сейчас же они будут несколько скорректированы. Проведем совещание с тренерским штабом ближе к началу сезона и определим задачи. Сегодня в «Локомотиве» есть исполнители, талантливые игроки. Мы сможем быть конкурентоспособными. Другое дело, что молодежи может потребоваться больше времени для адаптации, а главному тренеру и его штабу необходимо перестроить состав.

— В адрес «Локомотива» много критики — агенты, бывшие футбольные функционеры, экс-футболисты заявляют, что из клуба хотят сделать среднюю команду. Как вы на это реагируете?

— «Локомотив» сегодня — не средняя команда. Последний результат в чемпионате России — четвертое место с четырьмя очками от первого места. Тот, кто говорит, что из «Локомотива» хотят сделать среднюю команду, наверное, на протяжении многих лет привык получать из клуба очень многое — то, что сегодня мы не хотим отдавать на воздух. Не хотим обогащать кого-то непонятно за какие заслуги. Мы хотим, чтобы средства работали на развитие молодых игроков и российского футбола, а также игры «Локомотива». «Локомотив» — это не источник обогащения, как кто-то хотел бы его видеть.