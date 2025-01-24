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«Меня попросили сказать: «В Россию больше никогда не вернусь!» В 2005-м Вагнера чуть не увели из ЦСКА, но Гинер все решил

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Футболист Вагнер Лав и президент ЦСКА Евгений Гинер.
Вагнер Лав и Евгений Гинер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Попытки сбежать из РПЛ у бразильцев были и раньше.

Этой зимой произошла неприятная ситуация в «Динамо». Один из ключевых футболистов бело-голубых бразилец Бителло так и не вернулся в Россию из отпуска и не отправился с командой на первый сбор. Атакующий полузащитник хочет продолжить карьеру на родине, в «Ботафого».

20 лет назад похожая история случилась в ЦСКА: армейский клуб незадолго до начала своего триумфального пути в Кубке УЕФА-2005 едва не потерял основного форварда Вагнера Лава.

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«Мне надоел холод! Не хочу, чтобы мой маленький сын страдал от русской зимы!»

В январе 2005 года в СМИ появились новости, повергшие болельщиков ЦСКА в шок. Бразильский нападающий Вагнер Лав заявил о том, что не намерен возвращаться в расположение клуба...

Армейцы купили южноамериканца у «Палмейраса» в июле 2004-го за 6 миллионов евро, и за полгода Лав влюбил в себя красно-синюю торсиду. Его гол в ворота «Нефтчи» и два мяча в играх с «Рейнджерс» вывели ЦСКА в групповой этап Лиги чемпионов. В 12 встречах чемпионата России Вагнер отличился 9 раз, оформив три дубля!

И вот зимой этот чудо-футболист вдруг решил, что останется в Бразилии, куда уехал в отпуск после завершения сезона.

На пресс-конференции в Рио-де-Жанейро Вагнер Лав объявил о прекращении выступлений за российский клуб и заявил о переходе в «Коринтианс». Помимо ссылок на холодный климат, 20-летний бразилец дал понять, что ему будет легче пробиться в состав сборной, играя на родине.

Футболист Вагнер Лав
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

— Я хочу сыграть на следующем чемпионате мира, — заявил он журналистам. — Выступая в России за ЦСКА, я не получал приглашений от тренеров сборной, несмотря на то что регулярно забивал голы. Сделка с «Коринтиансом» еще не заключена, и контракт не подписан. Нам необходимо получить добро от ЦСКА. Но в Россию я больше не вернусь — мое присутствие на переговорах в Москве не требуется. Свой выбор я сделал и хочу играть в Бразилии. Ни при каких условиях я не вернусь в Россию. Мне надоел холод, и я не хочу, чтобы мой двухмесячный сын страдал от российской зимы.

По словам Вагнера, он согласовал условия четырехлетнего соглашения с Media Sports Investment (MSI) — базировавшейся в Лондоне группой инвесторов, которая в ноябре 2004 года заключила сделку о сотрудничестве с клубом из Сан-Паулу сроком на 10 лет и объемом в 35 миллионов долларов.

Reuters со ссылкой на высказывания Вагнера сообщало, что MSI готова была оплатить ЦСКА штрафные санкции за разрыв контракта.

12&nbsp;мая 2002 года. Москва. &laquo;Лужники&raquo;. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Евгений Гинер (справа) и&nbsp;Валерий Газзаев празднуют первый титул в&nbsp;новой эпохе армейского клуба. «И тут Леннорыч забивает головой в падении». Неизвестный Гинер: начало эпохи в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер внешне довольно спокойно отреагировал на ход конем своего игрока:

— Прекрасно понимаю, что сплетен вокруг нашей команды не может не быть — хотя бы по той причине, что в составе ЦСКА выступают серьезные футболисты. Насколько я знаю, бразильские газетчики исказили слова Вагнера, перевернув их смысл на 180 градусов. Могу напомнить, что у футболиста действует контракт с нашим клубом, а от «Коринтианса», который якобы хочет заполучить Вагнера, мы никаких предложений не получали.

— Выходит, он остается в ЦСКА?

— Да, и 15 января вместе с командой начнет подготовку к новому сезону.

В середине января Вагнер действительно вернулся в расположение ЦСКА и отправился в составе команды Валерия Газзаева на сбор в Италию. Однако в интервью «СЭ» форвард дал понять, что хочет продолжить карьеру на родине. Более того, бразилец намекнул: если армейцы его не отпустят, у него могут возникнуть проблемы с мотивацией.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Своими недавними высказываниями вы взбудоражили весь футбольный мир. Болельщики ЦСКА в неведении: вы действительно хотите вернуться в Бразилию или ваши слова, произнесенные во время отпуска на родине, неправильно истолковали?

— Я действительно говорил такое. Случилось так, что у меня неожиданно возникли личные проблемы, и мне показалось: будет лучше, если вернусь домой.

— А вы при этом учитывали, что армейцы могут вас не отпустить?

— ЦСКА, безусловно, имеет такое право, ведь я связан с клубом долгосрочным контрактом. Что ж, если так случится, я останусь. Вот только не уверен, что в этом случае Вагнер сможет быть таким, каким был в прошлом сезоне. Мои мысли сейчас в Бразилии, и это не может не сказаться на моей игре.

— Что же все-таки произошло с вами во время отпуска?

— Мне не хотелось бы об этом говорить. Это — личное.

— Но не связано ли желание вернуться на родину с тем, что вы хотите чаще появляться перед глазами тренеров сборной?

— Это второстепенная причина, хотя она, разумеется, также присутствует. Я не могу не думать о чемпионате мира, который состоится в будущем году. Тренер нашей сборной уже сказал, что у меня большие шансы попасть в ее состав. Но только в том случае, если я буду выступать в бразильском чемпионате.

— Не боитесь, что в случае конфликта с клубом вас может ожидать дисквалификация?

— Конфликта не будет. Если отпустят — уеду в Бразилию. Если нет — останусь и продолжу играть за ЦСКА. В конце концов, я же не просто так уйду. Наверняка «Коринтианс» предлагает за меня хорошие деньги.

Евгений Гинер радуется чемпионскому титулу, Валерия Газзаева качают на руках. «Крылья» играли красиво, а ЦСКА случайно забил два мяча и победил». 20 лет первому чемпионству Гинера

Гинер: «Представители «Коринтианса» заверили меня: у них нет сейчас видов на Вагнера»

Евгений Гинер в свою очередь выразил уверенность, что Вагнер никуда не уедет.

— Бразилец поведал мне о трудностях, с которыми столкнулась его семья. Вагнера можно понять, но ведь у каждого из нас в жизни время от времени возникают сложные ситуации, не так ли? К тому же, если называть вещи своими именами, мне кажется, его просто обманывают.

— Вы имеете в виду предложение, якобы сделанное клубом «Коринтианс»?

— Именно. Могу вам сказать, что на самом деле никаких предложений по поводу Вагнера ЦСКА не получал.

— Правда ли, что в субботу вы беседовали с Киа Джурабчяном, руководителем компании Media Sports Investment, имеющей непосредственное отношение к «Коринтиансу», которая и высказывала намерения приобрести бразильца?

— Мы действительно встречались в Лондоне. Обсудили возникшую ситуацию, и Джурабчян заверил меня, что никаких видов на Вагнера не имеет. Возможно, интерес к нему возникнет в дальнейшем. Как только это произойдет, нашему клубу будет сделано соответствующее предложение. Самого же футболиста ни на какие действия и высказывания провоцировать никто не станет. Это неправомерно.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Вагнер: «Слава богу, я остался! Мы выиграли Кубок УЕФА»

Вагнер остался и внес большой вклад в победу ЦСКА в Кубке УЕФА-2005. Бразилец забил четыре гола, в том числе один в финале турнира, и отдал две результативные передачи.

В апреле 2021 года Лав в интервью YouTube-каналу «Невиданный футбол» вспомнил, как в январе 2005-го едва не покинул ЦСКА.

«В 2004 году я подписал контракт с ЦСКА и играл там приблизительно пять месяцев. Когда я приехал в отпуск в Бразилию, со мной связалась группа бизнесменов с предложением играть за «Коринтианс» — у клуба тогда появился крупный инвестор, и мне пообещали такую же зарплату, как в России. Мне очень понравилась эта идея, проект «Коринтианса» в целом. Я сделал все, чтобы иметь возможность играть в этом клубе. А потом они попросили меня дать пресс-конференцию, на которой я должен был сказать, что не хочу возвращаться в Россию, что хочу играть только за их клуб.

В итоге ничего не получилось, я вернулся в ЦСКА и начал предсезонную подготовку. Но постоянно говорил Гинеру, что очень хочу уехать. Этого не произошло, и в 2005-м продолжил играть за ЦСКА. И слава Богу! Вместе с партнерами мы в тот год выиграли Кубок УЕФА!».

2
Вагнер Лав
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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