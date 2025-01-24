«Меня попросили сказать: «В Россию больше никогда не вернусь!» В 2005-м Вагнера чуть не увели из ЦСКА, но Гинер все решил

Попытки сбежать из РПЛ у бразильцев были и раньше.

Этой зимой произошла неприятная ситуация в «Динамо». Один из ключевых футболистов бело-голубых бразилец Бителло так и не вернулся в Россию из отпуска и не отправился с командой на первый сбор. Атакующий полузащитник хочет продолжить карьеру на родине, в «Ботафого».

20 лет назад похожая история случилась в ЦСКА: армейский клуб незадолго до начала своего триумфального пути в Кубке УЕФА-2005 едва не потерял основного форварда Вагнера Лава.

«Мне надоел холод! Не хочу, чтобы мой маленький сын страдал от русской зимы!»

В январе 2005 года в СМИ появились новости, повергшие болельщиков ЦСКА в шок. Бразильский нападающий Вагнер Лав заявил о том, что не намерен возвращаться в расположение клуба...

Армейцы купили южноамериканца у «Палмейраса» в июле 2004-го за 6 миллионов евро, и за полгода Лав влюбил в себя красно-синюю торсиду. Его гол в ворота «Нефтчи» и два мяча в играх с «Рейнджерс» вывели ЦСКА в групповой этап Лиги чемпионов. В 12 встречах чемпионата России Вагнер отличился 9 раз, оформив три дубля!

И вот зимой этот чудо-футболист вдруг решил, что останется в Бразилии, куда уехал в отпуск после завершения сезона.

На пресс-конференции в Рио-де-Жанейро Вагнер Лав объявил о прекращении выступлений за российский клуб и заявил о переходе в «Коринтианс». Помимо ссылок на холодный климат, 20-летний бразилец дал понять, что ему будет легче пробиться в состав сборной, играя на родине.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

— Я хочу сыграть на следующем чемпионате мира, — заявил он журналистам. — Выступая в России за ЦСКА, я не получал приглашений от тренеров сборной, несмотря на то что регулярно забивал голы. Сделка с «Коринтиансом» еще не заключена, и контракт не подписан. Нам необходимо получить добро от ЦСКА. Но в Россию я больше не вернусь — мое присутствие на переговорах в Москве не требуется. Свой выбор я сделал и хочу играть в Бразилии. Ни при каких условиях я не вернусь в Россию. Мне надоел холод, и я не хочу, чтобы мой двухмесячный сын страдал от российской зимы.

По словам Вагнера, он согласовал условия четырехлетнего соглашения с Media Sports Investment (MSI) — базировавшейся в Лондоне группой инвесторов, которая в ноябре 2004 года заключила сделку о сотрудничестве с клубом из Сан-Паулу сроком на 10 лет и объемом в 35 миллионов долларов.

Reuters со ссылкой на высказывания Вагнера сообщало, что MSI готова была оплатить ЦСКА штрафные санкции за разрыв контракта.

Президент ЦСКА Евгений Гинер внешне довольно спокойно отреагировал на ход конем своего игрока:

— Прекрасно понимаю, что сплетен вокруг нашей команды не может не быть — хотя бы по той причине, что в составе ЦСКА выступают серьезные футболисты. Насколько я знаю, бразильские газетчики исказили слова Вагнера, перевернув их смысл на 180 градусов. Могу напомнить, что у футболиста действует контракт с нашим клубом, а от «Коринтианса», который якобы хочет заполучить Вагнера, мы никаких предложений не получали.

— Выходит, он остается в ЦСКА?

— Да, и 15 января вместе с командой начнет подготовку к новому сезону.

В середине января Вагнер действительно вернулся в расположение ЦСКА и отправился в составе команды Валерия Газзаева на сбор в Италию. Однако в интервью «СЭ» форвард дал понять, что хочет продолжить карьеру на родине. Более того, бразилец намекнул: если армейцы его не отпустят, у него могут возникнуть проблемы с мотивацией.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Своими недавними высказываниями вы взбудоражили весь футбольный мир. Болельщики ЦСКА в неведении: вы действительно хотите вернуться в Бразилию или ваши слова, произнесенные во время отпуска на родине, неправильно истолковали?

— Я действительно говорил такое. Случилось так, что у меня неожиданно возникли личные проблемы, и мне показалось: будет лучше, если вернусь домой.

— А вы при этом учитывали, что армейцы могут вас не отпустить?

— ЦСКА, безусловно, имеет такое право, ведь я связан с клубом долгосрочным контрактом. Что ж, если так случится, я останусь. Вот только не уверен, что в этом случае Вагнер сможет быть таким, каким был в прошлом сезоне. Мои мысли сейчас в Бразилии, и это не может не сказаться на моей игре.

— Что же все-таки произошло с вами во время отпуска?

— Мне не хотелось бы об этом говорить. Это — личное.

— Но не связано ли желание вернуться на родину с тем, что вы хотите чаще появляться перед глазами тренеров сборной?

— Это второстепенная причина, хотя она, разумеется, также присутствует. Я не могу не думать о чемпионате мира, который состоится в будущем году. Тренер нашей сборной уже сказал, что у меня большие шансы попасть в ее состав. Но только в том случае, если я буду выступать в бразильском чемпионате.

— Не боитесь, что в случае конфликта с клубом вас может ожидать дисквалификация?

— Конфликта не будет. Если отпустят — уеду в Бразилию. Если нет — останусь и продолжу играть за ЦСКА. В конце концов, я же не просто так уйду. Наверняка «Коринтианс» предлагает за меня хорошие деньги.

Гинер: «Представители «Коринтианса» заверили меня: у них нет сейчас видов на Вагнера»

Евгений Гинер в свою очередь выразил уверенность, что Вагнер никуда не уедет.

— Бразилец поведал мне о трудностях, с которыми столкнулась его семья. Вагнера можно понять, но ведь у каждого из нас в жизни время от времени возникают сложные ситуации, не так ли? К тому же, если называть вещи своими именами, мне кажется, его просто обманывают.

— Вы имеете в виду предложение, якобы сделанное клубом «Коринтианс»?

— Именно. Могу вам сказать, что на самом деле никаких предложений по поводу Вагнера ЦСКА не получал.

— Правда ли, что в субботу вы беседовали с Киа Джурабчяном, руководителем компании Media Sports Investment, имеющей непосредственное отношение к «Коринтиансу», которая и высказывала намерения приобрести бразильца?

— Мы действительно встречались в Лондоне. Обсудили возникшую ситуацию, и Джурабчян заверил меня, что никаких видов на Вагнера не имеет. Возможно, интерес к нему возникнет в дальнейшем. Как только это произойдет, нашему клубу будет сделано соответствующее предложение. Самого же футболиста ни на какие действия и высказывания провоцировать никто не станет. Это неправомерно.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Вагнер: «Слава богу, я остался! Мы выиграли Кубок УЕФА»

Вагнер остался и внес большой вклад в победу ЦСКА в Кубке УЕФА-2005. Бразилец забил четыре гола, в том числе один в финале турнира, и отдал две результативные передачи.

В апреле 2021 года Лав в интервью YouTube-каналу «Невиданный футбол» вспомнил, как в январе 2005-го едва не покинул ЦСКА.

«В 2004 году я подписал контракт с ЦСКА и играл там приблизительно пять месяцев. Когда я приехал в отпуск в Бразилию, со мной связалась группа бизнесменов с предложением играть за «Коринтианс» — у клуба тогда появился крупный инвестор, и мне пообещали такую же зарплату, как в России. Мне очень понравилась эта идея, проект «Коринтианса» в целом. Я сделал все, чтобы иметь возможность играть в этом клубе. А потом они попросили меня дать пресс-конференцию, на которой я должен был сказать, что не хочу возвращаться в Россию, что хочу играть только за их клуб.

В итоге ничего не получилось, я вернулся в ЦСКА и начал предсезонную подготовку. Но постоянно говорил Гинеру, что очень хочу уехать. Этого не произошло, и в 2005-м продолжил играть за ЦСКА. И слава Богу! Вместе с партнерами мы в тот год выиграли Кубок УЕФА!».