«Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова

На вопросы «СЭ» ответил один из самых ярких футбольных руководителей.

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги первой части сезона, дал ответ по поводу будущего Виктора Гончаренко и порассуждал о возможном возвращении на систему «весна-осень».

После 0:4 от «Зенита» психологически надломились

— Что же все-таки произошло с «Уралом» после столь яркого старта в чемпионате? Почему команда повалилась и одержала лишь одну победу в последних 13 турах?

— Наверное, этот вопрос лучше задавать тренерскому штабу. Если вас интересует мое мнение, то у меня нет четкого ответа, что же случилось с «Уралом». Резво стартовали. Видимо, слишком в себя поверили. А потом там получили, тут... Где-то потерялись, стали бояться допустить ошибки.

— Как оцените качество футбола «Урала»?

— Да в том-то и дело, что играли мы, как правило, нормально. Недобрали много очков, заслуживали большего. Во многих встречах владели преимуществом, имели моменты. Подводила реализация. Терпели обидные поражения.

— Только из-за реализации?

— Не только, конечно. Где-то ВАР зачем-то вмешивался, что-то там непонятное находил... Какое-то якобы нарушение в центре поля, из-за которого отменялся гол. В гостях ведем у «Ростова» — 2:0, и тут в наши ворота ставят странный пенальти. Не хочу все валить на судей, на их ошибки. Но они же были не только в чемпионате, но и в Кубке. Из-за серии поражений, упущенных побед у ребят появился какой-то мандраж.

— Не считаете, что крупное поражение от «Зенита» (0:4) в 6-м туре психологически прибило футболистов?

— Да, пожалуй, с вами можно согласиться. После этого мы и начали бояться играть в свой футбол, допускать ошибки. Где-то психологически немного надломились. Хотя в футболе все равно надо рисковать.

— Некоторые специалисты считают, что тренерский штаб часто менял схему, тасовал состав, что в итоге сказалось на результатах.

— Да я бы так не сказал. Может быть, Виктор Михайлович (Гончаренко. — Прим. «СЭ») и допустил какие-то ошибки. Но мы все люди. Я видел, как тренерский штаб отдавался работе, пытался все время что-то найти, как-то выправить ситуацию. Гончаренко продолжит тренировать «Урал».

— При этом журналистов насторожило то, что Виктор Михайлович не стал отвечать на вопросы после поражения от «Локомотива». Отсюда и пошли разговоры о том, что, возможно, это был его последний матч у руля «Урала».

— Ребята, Гончаренко точно остается в «Урале», тут даже двух мнений быть не может. Повторюсь, я вижу, как он работает. 24 на 7! Почему мы должны с ним расставаться? Знаю его не первый год. У него в голове один футбол. Вижу, с каким уважением к нему относятся ребята. Никаких мыслей о смене тренера ни у меня, ни у наших спонсоров не было. А то, что он не ответил на вопросы... Сейчас же журналисты любят сразу по горячим следам что-то этакое из тебя вытащить. Просто Виктору Михалычу было тяжело психологически после поражения. Вот он и ушел после своего небольшого комментария. Ничего страшного. Бывает.

Ибраима Сиссе. Фото ФК «Урал»

Сиссе — крепкий парень, выдержал баню. А Ранджелович — сосиска

— Есть вопросы к селекции? Может быть, с таким составом сложно на что-то рассчитывать?

— Почему? Я селекцией доволен. Разговаривал с футболистами, которые не первый год в команде. Они мне сказали, что такого сильного состава в «Урале» не было давно.

— Вот как?

— Да, у нас крепкий, сбалансированный состав. Так что не надо критиковать селекционную службу. И должен подчеркнуть: я ни одного футболиста не беру в команду без одобрения главного тренера.

— Не жалеете, что не удалось удержать Ранджеловича, который сейчас выступает за «Рубин»?

— Нет, не жалею.

— Не пригодился бы вам сейчас?

— На мой взгляд, цена на него была довольно высокая. Мы остались в хороших отношениях. Недавно видел Лазара, тепло пообщались. Не сохранили его — ничего страшного. Это было прежде всего решение нашего тренерского штаба.

— Вы, кстати, читали его интервью «СЭ», в котором он рассказывал, что ходил с вами в баню и потом несколько дней не мог восстановиться?

— Факт подтверждаю. В баню он точно со мной ходил, как и Сиссе. Вот Сиссе — крепкий парень, все нормально перенес. А этот (Ранджелович. — Прим. «СЭ») — сосиска (улыбается). Ему действительно было тяжеловато.

— Может быть, все-таки стоило подписать Марадишвили, несмотря на его грузинский паспорт?

— Да дело же не только в грузинском паспорте. Мы хотели взять его в аренду, «Локомотив» не отпустил. Да, возможно, и не выкупили бы его, но арендовать были готовы. В московском клубе ответили, что Марадишвили им нужен, что там на него рассчитывают, будут давать игровое время. Мы тут уже ничего поделать не могли, хотя и с отцом Константина разговаривали, и с ним лично.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спасибо Дзюбе, что позвонил Ишкову и поддержал после незабитых пенальти

— Вопрос, который уже становится вечным. Когда мы увидим на поле Влута?

— Он зимой проведет с нами сборы. После них, думаю, начнет играть.

— Газинский долго лечился, вернулся в строй, удалился во втором матче, да еще и получил дополнительную дисквалификацию. Как-то наказали его в клубе?

— Это наша внутренняя кухня. Мы сами разберемся. Конечно, плохо, что Юра получил красную, потом еще и дополнительные санкции к нему применили. Он только-только восстановился, ему надо было набирать форму. Но получилось так, как получилось. В последнем матче с «Локомотивом» ему как раз не хватило игрового тонуса. Ну что поделать... Юрка — пахарь. Я видел, как он работал, чтобы поскорее вернуться в строй, помочь нам. Молодец. Но, видите, не сдержался, вскипел в матче с «Крыльями». Ладно, это уже мы сами тут все решим.

— Домашний матч с «Локомотивом» (2:2) — драма 18-летнего Ишкова, который с двух попыток не смог реализовать пенальти. Что сказали ему после игры?

— Да его все поддержали! Буквально все. Я благодарен Артему Дзюбе, который нашел его телефон, позвонил Илье и сказал, что в футболе все бывает. Что касается двух неудачных попыток, то, на мой взгляд, виноваты наши более опытные игроки. Они не должны были разрешать молодому парню подходить к «точке» во второй раз. Мало ли что он хочет? Это все равно, что если ваш 10-летний сын подойдет к вам и скажет: «Пап, купи мне бутылку водки, я хочу попробовать». Вы же ему не разрешите. Правильно?

А тут ребята пошли Илье навстречу. У него, кстати, ударище мощнейший, он и штрафные может исполнить, но тут было ясно, что парень переволновался. У него мандраж. И раз возникла такая ситуация, что судья попросил перебить пенальти, опытный футболист должен был сказать Ишкову: «Парень, отдохни, теперь исполнит другой».

Что ж, тоже опыт. Я Илью только успокаивал после матча. Его старший брат играет у меня в мини-футбольном клубе, младший тоже у нас занимается. Такая спортивная семья. Я к Ишкову тепло отношусь. Дай бог, чтобы эта неудача бесследно прошла в его карьере.

Григорий Иванов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Я был против перехода на «осень-весну», но...

— После двух декабрьских туров РПЛ вновь пошли разговоры о целесообразности возвращения к системе «весна-осень».

— Подождите. А вы поднимите все мои интервью, все публикации. Григорий Викторович всегда выступал против перехода на «осень-весну». Все, кто сейчас критикует этот формат, тогда голосовали за...

— Так не пора ли вернуться на прежние рельсы?

— В этом нет теперь смысла. Такая у нас страна, такой климат. Да, несколько матчей провели в не самых комфортных условиях. Но зачем снова шарахаться-то и возвращаться? Из-за двух игр в сезоне?

Хотя, конечно, после перехода на «осень-весну» наши клубы ничего не выиграли в еврокубках, а до этого вообще-то ЦСКА и «Зенит» брали Кубок УЕФА.

Но раз мы перешли на новый формат проведения чемпионата, то обратного пути, наверное, нет. Мы в системе УЕФА, ФИФА, должны составлять календарь в соответствии с международными окнами. У нас легионеры уезжают в сборные. В итоге мы берем паузы. Где-то шесть недель все равно вылетает. Никуда от этого не деться.

При системе «весна-осень» мы иногда играли до середины или даже до конца ноября. А у нас порой 28 ноября идет дождь, а 30-го — уже минус 15. Такая вот аномалия. Ну как ты тут угадаешь? Погода есть погода.

— Так что же делать в декабре?

— Проводить эти матчи в южных городах. Можно играть в Грозном, в Ростове, в Краснодаре, в Сочи. Еще в Питере под крышей. Вот уже пять пар. Да и не всегда у нас в декабре лютые морозы. Помню, 8 декабря мы как-то проводили матч дома в нормальных условиях. Вот сейчас в Москве какая температура? (Разговор состоялся днем в понедельник. — Прим. «СЭ»).

— Минус 7.

— Ну вот. А завтра уже, наверное, минус четыре, да?

— Но вы-то играли с «Локомотивом» почти при минус 15.

— Ну, бывает... У нас, например, на случай сильного снегопада были заготовлены оранжевые мячи, найковские, когда проводили последнюю домашнюю игру в году.

— Неужели не замерзли во время матча в Черкизове? Вот что, например, сказал защитник вашей команды Бевеев: «С чем можно сравнить футбол в такую погоду? Это как выйти раздетым на улицу погулять. Два часа просто погулял — вот и весь футбол. Ладно бы было минус 5 градусов — это нормально, но играть в минус 15, тем более вечером — это уже слишком».

— Я не замерз. А он-то почему замерз? Он же на поле был, двигался, играл. У нас очень хорошая экипировка, теплая.

— Можно ли было построить «Екатеринбург Арену» с крышей? Тогда бы наверняка сейчас многие вопросы отпали.

— Да можно все что угодно. Но сделали так, как сделали. Такой вот проект. Считаю наш стадион памятником архитектуры. У нас самая красивая и комфортная арена. Я не хочу никого обидеть, но, например, в Ростове, в Самаре, Нижнем Новгороде — одинаковые стадионы. А наш отличается, стоит в центре города! Красота. Людям комфортно сидеть на матчах. Возможно, с крышей было бы еще удобнее. Но я не знаю, выдержали бы стены. Я тут не специалист. Да, на «Газпром-Арене» можно играть круглый год. Но нам и не нужно много таких стадионов. Есть в Питере, можно было построить в Москве один, в Нижнем, Казани, допустим. Но пока мы к этому еще не пришли. Когда будем проводить следующий чемпионат мира, уже подумаем и об аренах с крышами.

Милорад Мажич. Фото РФС

Критика Мажича? А почему мы все время кланяемся иностранцам?

— После матча с «Ростовом» (2:2) вы довольно жестко высказались в адрес главы департамента судейства РФС Милорада Мажича: «К нам опять приехал какой-то серб. У нас же нет своих. Мы ищем каких-то то сербов, то итальянцев, то вообще каких-то, которые судить не умеют. Серб приезжает и говорит, что он будет за них, будет отстаивать, а у клубов свои проблемы».

— Перед Новым годом уже не хочется нагнетать. Но судьи такие ошибки совершали, каких раньше не было. Разные трактовки правил. Тут рука, тут не рука... За это дают желтую карточку, за это — ничего. Да, есть вопросы к определенным арбитрам. Но главным злом по-прежнему остается ВАР.

— Так вы и не увидели преимуществ этой системы?

— Видеоарбитры влезают везде и во все. И где надо и где не надо, что-то выискивают на ровном месте. Жили же мы без ВАР. Судьи имели право на ошибки. А сейчас и ВАР ошибается... Ну как так?

А возвращаясь к вашему вопросу, не знаю, что хорошего привнесли в нашу жизнь иностранные арбитры. В России разве нет своих опытных судей, которые не один год тут отработали?

Мы все время смотрим куда-то на сторону. Думаем, что иностранцы точно сильнее. Вот закончат судить Виталик Мешков, Серега Карасев, Серега Иванов, Влад Безбородов — пусть они и передают знания молодым, помогают им.

Но нет, нам подавай иностранца, все время кому-то кланяемся... Есть же общие методички ФИФА, УЕФА. Мы сами можем во всем разобраться.