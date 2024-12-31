Но они могут вернуться обратно.

Второй год подряд 31 декабря в заявках команд РПЛ происходит чистка. Из списков пропадают десятки футболистов, часть из которых стабильно получала практику в первой части сезона. У этого явления есть объяснение.

Кто пропал из заявок

Информация о заявках и отзаявках находится на сайте РПЛ, где можно отследить последние изменения. Игроки пропали в том числе и у топ-клубов: например, «Зенит» исключил Александра Ерохина, Дмитрия Чистякова и Сергея Волкова, «Динамо» — Ивана Лепского и Станислава Бессмертного, «Краснодар» — Юрия Газинского, Никиту Кривцова и Сергея Петрова. Все эти футболисты в разной степени помогали своим командами по ходу осенней части чемпионата. «Химки» вообще убрали капитана Хетага Хосонова, больше которого времени на поле провели лишь три футболиста.

Суммарно из заявок клубов РПЛ 31 декабря исчезли 135 футболистов: в большинстве — молодежь, но среди опытных также можно отметить пропажу Георгия Джикии из заявки «Химок», Александра Зотова и Артура Нигматуллина из «Рубина». Зотов, к примеру, в этом сезоне отыграл в РПЛ 993 минуты и забил один мяч.

Защитник «Химок» Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В чем причина

Такое происходит не первый раз — 31 декабря 2023 года из заявок клубов РПЛ исчезли вообще 326 футболистов. Тогда в их число тоже попал Ерохин из «Зенита», что не помешало ему вернуться и выходить на поле весной. Основную часть отзаявленных тоже составляли молодые игроки — Егор Погостнов и Михаил Щетинин из «Локомотива», Павел Мелешин из «Спартака», Руслан Безруков из «Рубина», Александр Кокшаров из «Краснодара» и другие.

Причиной оказалось техническое требование из-за изменения формата некоторых турниров в 2024 году. Благодаря сквозной заявке футболисты могут принимать участие в нескольких соревнованиях — например, в играх молодежной лиги, поэтому списки игроков нужно подгонять. Отсюда и большинство юных футболистов среди отчисленных.

«Это технический момент. Большое количество отзаявок связано с переходом ряда лиг на систему проведения «весна-осень». Так с 2024 года будут играть в Молодежной футбольной лиге и в дивизионе Б Второй лиги, за команды которых и были заявлены футболисты. Сквозная заявка позволяет им играть за команду в РПЛ и за их вторые и молодежные команды», — так неназванный собеседник прокомментировал для «Матч ТВ» ситуацию год назад.

Сейчас РПЛ находится на зимней паузе: последний тур прошел еще 7-8 декабря, а возобновление намечено на 28 февраля — чемпионат откроет 2025-й встречей махачкалинского «Динамо» и «Локомотива». Лидирует в РПЛ «Краснодар» с 39 очками, «Зенит» уступает ему по дополнительным показателям. На два балла от них отстал «Спартак», еще на два пункта ниже находятся «Динамо» и «Локомотив».