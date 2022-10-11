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Форварды «Зенита» не забивают. С Дзюбой и Азмуном было бы лучше?

Гоша Чернов
Корреспондент
Матео Кассьерра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Карта ударов Матео Кассьерры по воротам в чемпионате-2022/23.
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Разбираем одну из немногих проблем чемпионов России.

Пока — ничего страшного

«Зенит» всегда был силен нападающими: Кулик, Панов, Попович, Кержаков, Аршавин, Погребняк, Текке, Халк, Дзюба, Азмун... Все они в разное время были лидерами атак сине-бело-голубых и немало забивали. Но в нынешнем сезоне центрфорварды «Зенита» разочаровывают: у Сергеева в чемпионате всего четыре гола, три из которых после выхода на замену, а у Кассьерры — ни одного.

Эта проблема пока не стоит остро. «Зенит» с отрывом самая результативная команда премьер-лиги, имеет комфортное преимущество над ближайшими преследователями, а выручают центральных нападающих другие: Малком, Вендел, Мостовой, Кузяев. Но это пока. Если у лидера чемпионата возникнут кадровые трудности, то молчание форвардов будет восприниматься болезненно.

Статистика Сергеева выглядит не так страшно. В пересчете на игровое время даже приемлемо: Иван забивает каждые 113 минут, а это 12-е место в лиге. Более того, в предыдущем сезоне Сергеев радовал болельщиков голами примерно с той же частотой, так что он остается на своем уровне. Однако не блистает в стартовом составе и хорош в роли джокера. А у Кассьерры вообще серьезный спад — второй бомбардир прошлого чемпионата пока отличался за «Зенит» лишь в Кубке и Суперкубке России.

Что с Кассьеррой?

Сухая серия колумбийца в чемпионате превысила уже десять часов. При этом Кассьерра в большинстве матчей выходил в основном составе, что говорит о доверии Сергея Семака. Главного тренера «Зенита» впервые спросили об отсутствии голов у Матео еще после июльского разгрома «Локомотива». Тогда Семак ответил: «Я доволен игрой Кассьерры. Не только мячи являются показателем хорошей игры нападающего». Позже Сергею Богдановичу еще пару раз приходилось оценивать действия колумбийца, но он никогда его не критиковал. Максимум — комментарий по поводу замены Кассьерры на Сергеева в перерыве матча с «Ростовом»: «Ваня гораздо более активен в прессинге, более объемный игрок. Мы выпустили Сергеева, чтобы не дать сопернику долго контролировать мяч».

Выходит, Семака не совсем устраивает игра Кассьерры без мяча. Действительно, колумбиец — не фанат прессинга, да и статистика его единоборств не впечатляет. Но здесь ничего нового: Матео и в «Сочи» постоянно играл на чистых мячах, зато регулярно забивал, поэтому об этой проблеме никто не упоминал. Штаб «Зенита» и перед трансфером прекрасно знал о нелюбви южноамериканца к борьбе, да и о неспособности — у Кассьерры далеко не выдающаяся антропометрия и не лучшее умение выбирать позицию.

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Больше не главный в команде

А вот резкое снижение результативности — сюрприз для всех. Причем число ударов Кассьерры за год не изменилось, однако снизились их точность и качество: показатель xG на 90 минут рухнул почти в три раза — с 0,66 до 0,24. По этому параметру Кассьерра сейчас уступает сразу восьмерым одноклубникам, хотя в «Сочи» был вторым.

Карта ударов Матео Кассьерры по воротам в чемпионате-2022/23.
Карта ударов Матео Кассьерры по воротам в чемпионате-2022/23.

Увеличилась и средняя дальность ударов колумбийца. В прошлом сезоне Кассьерра наносил 26% ударов из площади ворот, а сейчас на эту зону приходится лишь 10%. В этом чемпионате Матео бил из вратарской лишь дважды, что для него катастрофично: у Кассьерры вообще нет голов в РПЛ с расстояния дальше 12 метров. Он плохо бьет со средней дистанции и крайне редко — с дальней.

Очевидно, что спад колумбийца связан и со сменой стиля команды, а также ее оппонентов. В «Сочи» Кассьерра был одним из двух центров притяжения вместе с Нобоа, а соперники южан часто играли открыто и предоставляли пространство форварду. Сейчас, во-первых, с Кассьеррой уже познакомилась вся лига и выучила его манеру игры. Во-вторых, у «Зенита» уже давно центрфорвард не считается главной атакующей силой. В-третьих, соперники гегемона часто плотно закрываются и предоставляют минимум пространства у своих ворот. В-четвертых, Кассьерра не привык много работать без мяча, а у Семака форварды должны не только ловить чужие подачи, но и сами искать моменты.

Ставить крест на Матео пока рано. Возможно, ему нужно больше времени на адаптацию. Возможно, проблема кроется в психологии или личных проблемах, о которых мы не знаем. Но он уже точно прибавил в командной игре — Кассьерра в среднем за 90 минут делает на 0,8 передачи под удар за игру больше, чем в прошлом сезоне. И Семак определенно ждет прогресса.

Иван Сергеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Иван Сергеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пара форвардов — шаг назад

Сергеев пока выглядит предпочтительнее. Он наверняка и вышел бы с первых минут в матче с «Факелом», если бы был здоров. Без него Семаку пришлось выпускать в концовке Ерохина, так что формально встречу в Воронеже «Зенит» доигрывал без номинальных нападающих. После игры в соцсетях снова поднялась тема нехватки форвардов, ведь летом «Зенит» фактически разменял Дзюбу и Юри Алберто лишь на одного Кассьерру.

Нападающих Семаку действительно не хватает, но возвращаться к схеме 4-4-2, о чем иногда спрашивают тренера, все же бессмысленно. «Зенит» летом перестроился на 4-3-3 для того, чтобы увеличить давление на бровках, освободить фланговых форвардов от обороны и насытить центр поля. При наличии Кассьерры и Сергеева в основе придется сажать на скамейку дающих объем Кузяева или Вендела, а Малком с Клаудиньо будут больше обороняться, но они делать не умеют. Так что Семак правильно устраивает ротацию между Сергеевым и Кассьеррой.

Сравнение нападающих «Зенита» в прошлом и текущем чемпионате (данные Opta, в среднем за 90 минут)

Игрок

Сердар Азмун

Артем Дзюба

Юри Алберто

Иван Сергеев

Матео Кассьерра

Сезон

Прошлый

Прошлый

Прошлый

Текущий

Текущий

Голы (в среднем)

0,7

0,7

0,5

0,8

0

Реализация

25%

27,5%

14,3%

26,7%

0%

Удары

2,7

2,3

3,5

3

2,1

Удары в створ

1,6

1,3

1,6

2

0,8

Точность ударов

60,7%

55%

46,4%

66,7%

35,7%

xG

0,51

0,51

0,66

0,71

0,24

Голевые пасы

0,1

0,3

0,3

0,6

0,5

Пасы под удар

1,1

1,8

1,3

1,4

2,3

Единоборства

9

12,8

10

4

6,6

Единоборства вверху

4,7

7,4

3

1,6

4,3

Новый форвард зимой?

Другая тема к размышлению — результативность Юри Алберто в Бразилии, которая заставляет болельщиков жалеть о его уходе. Все еще арендованный у «Зенита» форвард с середины августа отличился восемь раз за «Коринтианс» — в два раза больше, чем Сергеев с Кассьеррой забили на пару. Весну в Санкт-Петербурге Алберто тоже провел неплохо, хотя и слабо реализовывал моменты.

А вот у Дзюбы с Азмуном в новых клубах получается не очень. Артем после дебютного гола за «Адана Демирспор» осел на лавке, а Сердар вообще в этом сезоне не отличался за «Байер», сейчас к тому же получив серьезную травму. Зато в «Зените» у обоих долгое время все было хорошо. Даже в прошлом чемпионате Азмун с Дзюбой нередко забивали, что подчеркивает таблица выше. И ладно иранец — в этом нет ничего удивительного. Но и у Артема показатели минувшего сезона ничем не хуже цифр нынешнего Кассьерры. По единоборствам Дзюба вообще в два раза сильнее. А это наводит на мысли о том, что сейчас Артем мог бы даже претендовать на основной состав, если бы продлил контракт с «Зенитом».

Будет ли клуб искать нового форварда зимой? Этот вопрос прозенитовские Telegram-каналы сейчас обсуждают особенно активно, но пока об этом думать рано. Во-первых, Семак публично поддерживает своих нападающих и настаивает на том, что голы — не единственная их задача. Во-вторых, уже в ближайшее время все может повернуться. Да, сейчас Кассьерра с Сергеевым скорее разочаровывают, но у них есть еще месяц до зимней паузы, чтобы развернуть ситуацию. Если они начнут забивать в ближайшее время, то дискуссия о новом форварде затухнет не разгоревшись.

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24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Артем Дзюба
Иван Сергеев
Матео Кассьерра
Сердар Азмун
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