Что делать с Абаскалем и почему нет уверенности в очередном чемпионстве «Зенита». Интервью Рината Билялетдинова

Экс-главный тренер «Рубина» рецензирует ключевые события 13-го тура РПЛ.

«Спартак» стал предсказуемым

— Что больше всего удивило в этом туре?

— Победа «Факела». «Спартак» здорово выглядел в предыдущем матче против «Нижнего», когда в центре поля наконец-то вышли Литвинов с Пруцевым, а на левом фланге — Зиньковский. У команды и в атаке многое получалось, и оборона во главе с Бабичем действовала надежно. Казалось, в Воронеже увидим то же самое. Состав-то был оптимальный, не считая травмированного Промеса.

— Это точно.

— В заряженности «Факела» я не сомневался. Там болельщики и команда реально как одна семья. Сейчас нигде в РПЛ такого нет. А в Воронеже трибуны всегда гонят своих любимцев вперед, вынуждая играть первым номером. Но у этой медали есть и другая сторона.

— Какая?

— Велик риск нарваться на контратаку. Особенно когда тебе противостоит быстрый и техничный соперник уровня «Спартака». Однако в субботу все его козыри потонули на раскисшем воронежском газоне. Знаете, что во многом предопределило результат?

— Что же?

— Внутренняя готовность к подобным условиям. «Факел» они абсолютно не смущали. У этих ребят порядок с характером и командным духом, при любом тренере невероятная самоотдача. За последний год ничего не поменялось, хотя там уже успели поработать Василенко и Пятибратов, Евсеев и Ташуев. А «Спартак», вспыхивая эпизодами, так и не смог заставить соперника ошибаться системно. Зато сам допустил грубый ляп, обернувшийся удалением Бабича и пенальти.

— Одни твердят: «Гоните Абаскаля в шею!» Другие возражают: «Дайте человеку спокойно поработать». Вам чья точка зрения ближе?

— Прежде чем шашкой махать, важно разобраться, что творится внутри команды. И ответить на главный вопрос — куда пропал симпатичный футбол, который мы видели при Абаскале первые полгода. Тогда прямо глаз радовался. Ребята настолько уверенно держали мяч, что вспоминалось сакраментальное — плетут спартаковские кружева. Хорошая «физика», стремительный переход из обороны в атаку. И молодежь прогрессировала, и старички — тот же Промес, Зобнин — преобразились. Но весной все посыпалось.

— Почему?

— Тут целый комплекс причин. Непривычно длинные для Абаскаля зимние сборы могли привести к просчетам в подготовке. Плюс колоссальное психологическое давление. Ведь от «Спартака» в каждом матче ждут победы. Это выхолащивает. Даже при удачном результате. Как бы то ни было, что-то в игре сломалось. Она стала предсказуемой. Исчез креатив. Футболист в атакующей зоне получает мяч — и ты уже знаешь, что будет дальше. Куда побежит, кому отдаст. Рутина!

— Так что делать с Абаскалем?

— Замена тренера напрашивается, если потеряны нити управления командой, и она начинает просто плыть по течению. Зависает, как смартфон. Тогда нужна перезагрузка. Пока про «Спартак» и Абаскаля этого не скажешь. Да, футбол натужный, нет прежней легкости, но ребята бьются, никто не отбывает номер. Думаю, до зимнего перерыва испанец точно должен доработать. А там уже что-то прояснится — в зависимости от игры и результатов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Для Файзуллаева начинается самое сложное

— За счет чего обескровленный ЦСКА обыграл благополучный «Краснодар»?

— Ну, «обескровленный» — громко сказано. Понятно, из-за кадровых потерь у армейцев проблемы с глубиной состава, но основная-то обойма в порядке.

— Даже в центре обороны?

— А что? Мойзес давно там играет. Зделар — опытный универсал. По своему функционалу это классический опорный хавбек, но и в защите действует неплохо. Агапов мне вообще нравится, у него очень хорошие данные. Просто травмы замучили. Словом, все трое — квалифицированные футболисты. Не из любительской лиги в ЦСКА пришли.

— Что ответите тем, кто считает, будто армейцы в воскресенье отскочили?

— Не согласен! Конечно, «Краснодар» мог сравнять счет. Были моменты у Кордобы, Сперцяна, Кривцова, Оласа в штангу попал. Но и ЦСКА едва не забил второй. Так что результат закономерен. В этом огромная заслуга Владимира Федотова. Игра у команды выстроена, четко отработаны синхронные перемещения. Каждый футболист знает, что делать на поле. Все в тонусе, великолепно готовы физически.

— Кто у ЦСКА был лучшим?

— Отмечу Акинфеева, который несколько раз выручал. Мойзеса, наглухо закрывшего Кордобу. Да после такой победы самых добрых слов заслуживает вся команда! Какой гол забил Чалов! Здорово принял мяч от Файзуллаева, поймал на встречном движении Алонсо и пробил так, что никаких шансов Сафонову не оставил. Высший пилотаж!

— Юный узбек прибавляет на глазах?

— Да, талантливый мальчишка. Креативный, резкий, выносливый. Не атлет — но очень подвижный. Еще подкупает в нем умение найти зону для принятия мяча и вовремя отпасовать. Так и родилась голевая комбинация в матче с «Краснодаром». Правда, теперь для Файзуллаева начинается самое сложное.

— Что именно?

— Легко проскочить на свежачка. Но Файзуллаев должен понимать, что сейчас к нему уже тщательнее будут готовиться и плотнее опекать. Если сможет удержать этот уровень — вырастет в большого игрока.

— Чего же не хватило «Краснодару», чтобы увезти из Москвы хотя бы ничью?

— Проникающих атак, способных раскачать оборону. Что-то стало проклевываться лишь в конце второго тайма, когда вышел Кривцов. И он, и Ахметов сразу обострили игру. Еще шикарный момент упустил Сперцян. Вроде все сделал правильно — получив мяч в штрафной, быстро развернулся и пробил. Но блистательно сыграл Акинфеев.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда Дзюба на поле, «Локо» не хватает вариативности

— «Краснодар» Ивича — самый прагматичный за всю историю клуба?

— Да. Хотя мне больше нравился другой «Краснодар». Времен Смолова, Мамаева, Перейры. Или следующий, где феерили Кабелла, Вандерсон, Классон. Нынешняя команда не такая яркая и изящная. У нее свой почерк. Она понадежнее с точки зрения игры в обороне. Есть топ-форвард — Кордоба, настоящее достояние нашего чемпионата. А вот в полузащите выделяются разве что Сперцян да Кривцов. Этого мало.

— «Краснодар», несмотря на поражение в матче с ЦСКА, по-прежнему лидер РПЛ по набранным очкам. А по качеству игры?

— Тут первую премию я бы вообще никому не присуждал. Нет сегодня в России команды, которая по игре была бы сильнее всех. «Зенит» явно ослабил уход Малкома. «Краснодар» за 13 туров тоже не убедил. Для него главным экзаменом станет ближайший матч в Петербурге.

— Верите в чемпионство «Краснодара»?

— Пока нет. Впрочем, и в очередном чемпионстве «Зенита» полной уверенности нет.

— Вот как?

— Понимаете, когда пять лет подряд выигрываешь золотые медали, очень сложно сохранить мотивацию. Появляется самоуспокоенность, за которую соперник сразу наказывает. Как в недавнем матче с «Локомотивом». «Зенит» долго вел в счете, контролировал игру. Казалось, три очка в кармане. Но во втором тайме москвичи бросились отыгрываться, удачно вышел Глушенков. Все перевернулось, и «Локо» вырвал победу.

— Сейчас-то «Зенит» уже снова наверху.

— Ну, там и без Малкома мощный состав. Когда Клаудиньо и Вендел включают скорость, их трудно удержать. А как они из-под прессинга выходят? Хладнокровно, без нервов. Любо-дорого смотреть. В эту бразильскую карусель отлично вписываются Сергеев и Мостовой, который, правда, многовато пропустил из-за травм. Кассьерра раззабивался. Но все равно не чувствуется в «Зените» былого запаса прочности. Проскакивает желание победить малой кровью. Отсюда и осечки.

— Малком уехал — и Кассьерру прорвало. Совпадение?

— Не исключено. Если раньше в атаке все искали Малкома, то сейчас сама жизнь заставляет больше играть на колумбийского форварда. А тот после пары-тройки удачных матчей поймал кураж.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Почему «Локомотив» буксует?

— Мне кажется, команде необходим скоростной нападающий. В дополнение к Дзюбе. В распоряжении Галактионова россыпь классных полузащитников — Миранчук, Жемалетдинов, Глушенков, Пиняев. К их действиям в атаке серьезных претензий нет. А дальше все упирается в Дзюбу и его функциональную готовность...

— Артем уже менее эффективен, чем весной?

— Да. Это и по статистике видно. Он, как и прежде, хорош вверху, сохраняет мяч, за счет габаритов может продавить защитника. Вдобавок в борьбе сфолит так, что судья не заметит. Что особенно ценно в чужой штрафной. Но когда Дзюба на поле, «Локомотиву» впереди не хватает вариативности. Нужен еще такой форвард, как Кордоба или Кассьерра.

— И все?

— Плюс надежный игрок в центр обороны. Вот тогда «Локо» будет бороться за чемпионство.