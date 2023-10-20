«Спартак» — второй в РПЛ по xG без пенальти, «Локо» — в зоне стыков по ожидаемым очкам

Жонглируем продвинутой статистикой перед возвращением премьер-лиги.

К концу 2023 года коэффициент xG превратился в ключевой статистический критерий. Если раньше так называемые ожидаемые голы были трудны для понимания, то сейчас этим показателем часто оперируют в спорах как эксперты в телевизионной студии, так и простые болельщики у телевизора.

На всякий случай напомним, что буквосочетание xG образовано от английского expected goals, а это переводится на русский как «ожидаемые голы». Коэффициент определяет «вес» каждого удара — в зависимости от позиции бьющего, расположения игроков и еще ряда критериев он может меняться, но никогда не превышает единицу. Например, коэффициент xG при пенальти разные поставщики статистики оценивают или в 0,76, или в 0,79, или около того. Статистика реализации 11-метровых в разных турнирах колеблется в районе 76-79%, так что оценку «веса» можно считать справедливой.

Эта метрика позволяет узнать, насколько опасны атаки той или иной команды. Часто с помощью xG оценивают качество создаваемых моментов, и это тоже справедливо. Если команда А за игру набрала 3 xG, но не забила, значит, ее подвела реализация. А если команда Б за матч набрала 0,03 xG, но выиграла, то ей сильно повезло — скорее всего, в таком случае победу принес единственный удар за 90 минут, да и тот метров с 40.

«Крылья» — лидеры по xG

В чемпионате России забивают много — в среднем за матч по 2,74 гола за 11 туров. Лидируют и по голам (25), и по xG (17,00) «Крылья Советов». Другими словами, самарцы забили на восемь мячей больше ожидаемого, а это очень много с учетом дистанции в 11 туров. Большей разницы между голами и ожидаемыми голами в лиге нет. На втором месте, вы удивитесь, «Локомотив». По данным Understat, красно-зеленые перебирают голов на 6,19. «Урал» с «Рубином» находятся на другом полюсе: они, напротив, должны были к этому моменту забить примерно на четыре мяча больше.

В последнее время популярность набирает другой коэффициент — NPxG. Он считает все те же ожидаемые голы, но без учета пенальти. Таблица ниже отсортирована как раз по этому показателю.

Тут уже «Крылья» не на первом месте, так как самарцы исполнили четыре 11-метровых. Лидер РПЛ «Краснодар» — вообще в нижней половине таблицы по NPxG, так как кубанцы пробили уже пять пенальти. Зато в топ-2 поднялись «Зенит» и «Спартак», чьи футболисты пока подходили к точке по одному разу.

«Рубин» и «Ростов» пропускают гораздо больше, чем должны

Но xG — это все равно узкий показатель. Для победы в лиге нужна не только результативная атака, но и надежная оборона. Более полную картину о качестве игры команд РПЛ даст разница между ожидаемыми голами (xG) и допущенными ожидаемыми голами (xGA).

Здесь сразу бросается в глаза плотность. К примеру, в АПЛ после восьми туров крупнейшая плюсовая ожидаемая разница превышает 11 мячей, а минусовая — 17. Если взять эту же таблицу и пересчитать ее по показателю в среднем за матч, то ни одна команда даже не приблизится к единице. Это говорит о том, что в премьер-лиге высокая конкурентность.

Здесь удивляет высокое место «Рубина» — по допущенным ожидаемым голам (xGA) казанцы вообще идут третьими, уступая лишь «Зениту» и «Краснодару». Согласно измерениям Understat, команда Рашида Рахимова пропустила на восемь мячей больше ожидаемого. Но это даже не рекорд: «Ростов» пропустил 24 гола, а его xGA — в районе 14, то есть на 10 меньше. Подобные цифры указывают на слабую оборону.

«Краснодар» и «Локомотив» перебирают очки

Еще один важный показатель — xPoints, или «ожидаемые очки». Он высчитывается на основе xG обоих соперников в отдельном матче. Получив итоговый показатель ожидаемых голов, система по формуле высчитывает вероятность победы оппонентов и ничьей в этой встрече. К примеру, по итогам матча «Сочи» — «Зенит» (0:2) Understat оценил вероятность победы хозяев в 12%, гостей — в 63%, а ничьей — в 25%. Чтобы узнать, сколько ожидаемых очков набрал каждый из соперников, нужно умножить вероятность победы на три (потому что столько очков дают за нее), а также прибавить число, указанное у ничьей (технически это тоже умножение, но на единицу). 12х3 + 25х1 = 61, то есть «Сочи» за этот матч присудили 0,61 очка из трех возможных. «Зенит» получил 2,14 очка, так как 63х3 + 25х1 = 214. По итогам 11 туров получилась такая таблица. Для удобства ожидаемые очки округлены до целых чисел.

Что мы видим? «Краснодар» все еще первый, так что его лидерство можно считать заслуженным. Однако, если верить формуле Understat, «быки» перебирают очки — отрыв от второго места не должен быть таким серьезным. В тройке — «Урал», четвертый — «Рубин». Ни одной московской команды нет в топ-5, что удивительно.

Заметно выше реальных мест должны быть «Ростов» и «Сочи», а вот «Локомотив» по xPoints плетется почти в зоне вылета. Только в одном победном матче разница в xG между красно-зелеными и их соперниками составила больше единицы (3:2 с «Балтикой», 1,74 — 0,64). Продвинутая статистика не жалеет команду Михаила Галактионова. Косвенно ее игровые проблемы маскирует огромное количество важных голов на последних минутах, которые и позволяют железнодорожникам располагаться высоко.

Стоит отметить, что многие команды занимают свои места: к примеру, «Спартак», ЦСКА и «Динамо» в обеих таблицах замыкают верхнюю восьмерку, количество очков тоже схоже. Впрочем, уже в эти выходные все они могут поправить и количество голов, и xG.