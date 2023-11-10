«Зенит» не проиграет «Краснодару», а «Ростов» Карпина победит «Спартак». Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-нападающий «Торпедо» Вадим Никонов и поэт-песенник Александр Шаганов.

«Крылья Советов» — «Урал»

Вадим Никонов — 2:1. «Крылья Советов» хорошо идут по дистанции, чего не скажешь об «Урале», который с лета не побеждает в чемпионате.

Александр Шаганов — 1:1. Обе команды уже давно не выигрывали, не победят и в этот раз.

«Факел» — ЦСКА

Вадим Никонов — 0:2. «Факел» будет бороться до конца, он очень хорошо играет дома, «Спартак» не даст соврать. А ЦСКА набрал ход, у команды Федотова в РПЛ две победы подряд.

Александр Шаганов — 0:1. Уже пора ЦСКА победить на выезде, пока были три подряд победы дома.

«Локомотив» — «Ахмат»

Вадим Никонов — 2:1. «Локомотив» не очень блещет результатами, но мне нравится работа Галактионова, самого перспективного российского тренера. А «Ахмат» при Ромащенко отлично начал, а потом что-то пошло не так.

Александр Шаганов — 2:0. «Локомотив» четыре матча подряд не побеждает. Думаю, что «Ахмат» подходящий соперник, чтобы эту серию прервать.

«Зенит» — «Краснодар»

Вадим Никонов — 1:0. Всем хочется увидеть интригу в нашем чемпионате, но «Зенит» всегда собирается на важные матчи, тем более дома.

Александр Шаганов — 1:1. Последние матчи между этими командами радуют болельщиков большим количеством голов. Думаю, что будет ничья.

«Пари НН» — «Балтика»

Вадим Никонов — 1:2. Интересное противостояние двух бывших легендарных футболистов Юрана и Игнашевича уже в роли тренеров. «Балтика» еще не побеждала на выезде, думаю, прервет эту серию в Нижнем Новгороде.

Александр Шаганов — 1:1. «Балтика» будет бороться за очки, чтобы подняться в турнирной таблице.

«Динамо» — «Оренбург»

Вадим Никонов — 2:0. Личка должен обыграть свою бывшую команду. У «Динамо» классный атакующий футбол, но есть проблемы с обороной.

Александр Шаганов — 3:1. Жду победы «Динамо» со счетом 3:1. Думаю, оно добьется такого преимущества.

«Сочи» — «Рубин»

Вадим Никонов — 1:1. «Сочи» начинает выбираться с последнего места, набирает очки. Думаю, что с «Рубином» сможет сыграть вничью.

Александр Шаганов — 1:1. «Сочи» набрал четыре очка в последних двух матчах, у «Динамо» отыграл два мяча. Команда оживает.

«Спартак» — «Ростов»

Вадим Никонов — 1:2. «Спартак» против Карпина — это всегда интересно. Валерий Георгиевич умеет настраивать свою команду на красно-белых, в матче прошлого сезона москвичи только в самом конце сравняли счет.

Александр Шаганов — 3:1. Бардак в «Спартаке» не помешает ему одержать победу над командой Карпина.