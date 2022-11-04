«Спартак» потеряет очки в Сочи, Карпин не победит «Динамо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин и музыкант Вячеслав Малежик.

«Химки» — «Оренбург»

Дмитрий Булыкин — 0:1. «Химки» сейчас в пике, я даже сказал бы — на дне. «Оренбург», хоть и играет в гостях, одержит минимальную победу.

Вячеслав Малежик — 1:2. «Оренбург» прилично сыграл последний матч, на кураже может обыграть «Химки», которые потеряли внутренний стержень.

«Сочи» — «Спартак»

Дмитрий Булыкин — 1:1. Думаю, «Сочи» даст бой «Спартаку». Красно-белые — раздражитель для всех. Они играют в гостях, будет сложно совладать с хорошо настроенным соперником. Жду ничьей.

Вячеслав Малежик — 1:1. Мне нравится «Спартак», что-то в этой команде есть, смотреть на нее интересно. «Сочи» тоже неплохо выглядит, я поставлю на ничью.

«Зенит» — «Ахмат»

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Зенит» набрал ход, никто его пока не может остановить. Думаю, у «Ахмата» тоже не получится. На своем поле питерцы выиграют.

Вячеслав Малежик — 3:1. «Ахмат» возглавляет мой хороший приятель Сергей Ташуев, я болею за него. Но «Зенит» очень силен, Ташуеву с его дружиной будет тяжело.

«Факел» — «Краснодар»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Факел» любит матчи с хорошими клубами, которые сами играют и дают сопернику. С «Краснодаром» воронежцы даже могут добыть ничью.

Вячеслав Малежик — 1:2. Мне всегда нравился «Краснодар». Из-за своих симпатий я выберу именно «быков».

ЦСКА — «Нижний Новгород»

Дмитрий Булыкин — 2:0. Команда чувствует, что в «Нижнем Новгороде» тренер ненадолго, поэтому проиграет. ЦСКА находится в лидирующей группе. У красно-синих были проблемы с защитниками, но Чалов и остальная атакующая группа сейчас в хорошей форме.

Вячеслав Малежик — 2:0. У Федотова есть понимание того, что он делает. Снова прилично заиграл Чалов. Думаю, «Нижнему» придется нелегко, армейцы выиграют.

«Урал» — «Локомотив»

Дмитрий Булыкин — 1:1. У «Локомотива» очень сложная ситуация, так еще и команда играет в гостях. «Урал» сейчас набрал очки, неплохо идет, но думаю, что будет ничья.

Вячеслав Малежик — 1:1. «Локомотив» должен напрячься. Несмотря на последние успехи «Урала», мне трудно назвать эту команду фаворитом. Но и победу «Локо» не сможет вырвать.

«Торпедо» — «Крылья Советов»

Дмитрий Булыкин — 0:0. «Торпедо» может зацепиться за очки, приложит для этого все усилия. «Крылья» — это не серьезный соперник, у автозаводцев будут шансы. Поставлю на безголевую ничью.

Вячеслав Малежик — 0:1. В «Торпедо» играют люди, которым уже пора тренировать. Играть не у всех получается. Победят «Крылья».

«Ростов» — «Динамо»

Дмитрий Булыкин — 1:2. Очень интересный матч. Обе команды неплохо выглядят в последнее время, но я выберу «Динамо».

Вячеслав Малежик — 2:2. Я болел за «Динамо», команда хороша в нападении. «Ростов» тоже здорово играет, а Карпин — один из самых интересных тренеров в РПЛ. Я жду от этого матча результативной ничьей.