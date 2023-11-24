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Сегодня, 21:00

«Спартак» победит «Балтику», а ЦСКА не проиграет «Динамо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Футболисты «Спартака»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший тренер сборной России Борис Игнатьев и боец Михаил Малютин.

«Крылья Советов» — «Локомотив»

Борис Игнатьев — 1:1. Сойдутся две команды, которые показывают содержательную игру, но не выделяются стабильностью.

Михаил Малютин — 1:1. «Крылья» хорошо идут в чемпионате. Нас ждет интересная игра, которая закончится ничьей.

«Зенит» — «Сочи»

Борис Игнатьев — 2:0. «Зениту» очень нужны очки, он в погоне за «Краснодаром». А «Сочи» сейчас выглядит слабо и занимает последнее месте в турнирной таблице.

Михаил Малютин — 3:0. «Зениту» нужна победа. Ему необходимо набирать очки в борьбе за чемпионство.

ЦСКА — «Динамо»

Борис Игнатьев — 1:1. ЦСКА и «Динамо» заслуживают свои места в таблице. Армейцам очень трудно играть, у них много травм, но они показывают результат. А у «Динамо» есть сбалансированный состав, чтобы двигаться вперед.

Михаил Малютин — 2:1. Встречаются две равные команды. Они показывают отличный футбол, но преимущество отдам ЦСКА.

«Балтика» — «Спартак»

Борис Игнатьев — 0:1. «Балтика» — это команда с характером. Игнашевич ставит интересный футбол, исходя из возможностей. Но «Спартак» найдет шанс, чтобы забить и забрать три очка.

Михаил Малютин — 0:2. «Балтика» может упереться дома, особенно против «Спартака». Но красно-белые должны взять три очка.

«Оренбург» — «Ахмат»

Борис Игнатьев — 1:0. «Оренбург» показывает футбол качественного уровня, но занимает несправедливо низкое место. А у «Ахмата» что-то пошло не так, хотя начинал при Ромащенко отлично.

Михаил Малютин — 1:1. У «Ахмата» все плохо в чемпионате, восемь матчей без побед, но и у «Оренбурга» долго нет побед. Ждем ничью.

«Урал» — «Краснодар»

Борис Игнатьев — 0:2. Краснодарцы превосходят соперника во всем. Они должны убедительно обыгрывать «Урал».

Михаил Малютин — 0:2. Очень хочется, чтобы «Краснодар» подольше побыл на первом месте и боролся за золото.

«Рубин» — «Факел»

Борис Игнатьев — 1:1. «Рубин» и «Факел» показывают нескучные матчи. При этом победы той или иной команде будет трудно добиться.

Михаил Малютин — 2:1. Две команды, которые находятся высоко в таблице, хотя показывают невзрачный футбол. Думаю, «Рубин» дома победит.

«Ростов» — «Пари НН»

Борис Игнатьев — 1:0. Команда Карпина добьется победы, потому что дома себя чувствует увереннее. Игроки «Ростова» захотят порадовать своих болельщиков победой.

Михаил Малютин — 2:1. От «Ростова» жду большего, но сейчас команда часто спотыкается. Будет интересная дуэль Карпина и Юрана.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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