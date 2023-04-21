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Сегодня, 21:00

«Спартак» не победит «Краснодар», «Динамо» проиграет в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 24-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Футболисты Квинси Промес и Вячеслав Литвинов
Квинси Промес и Вячеслав Литвинов в матче «Краснодар» — «Спартак».
Фото Global Look Press
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Кубани», ЦСКА и «Динамо» Евгений Плотников и музыкант Юрий Давыдов.

«Химки» — «Торпедо»

Евгений Плотников — 2:2. Командам нечего терять, им нужны очки. Думаю, что игра будет открытой. «Торпедо» в последних матчах раскрепостилось. Но и Талалаев будет гнать своих игроков вперед.

Юрий Давыдов — 0:2. В «Торпедо» неожиданно стали появляться проблески игры, проблески команды. Футболисты на кураже, в отличие от «Химок», о которых, кроме грустных слов, сказать нечего.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Торпедо М

«Факел» — «Оренбург»

Евгений Плотников — 3:1. В первом круге было крупное поражение воронежцев в Оренбурге, на домашнем стадионе будут стараться победить. Плюс «Факелу» очень нужны очки.

Юрий Давыдов — 1:0. «Факел» будет гораздо мотивированнее на последний бросок, чтобы обезопасить себя от прямого вылета и спокойно готовиться к стыковым матчам.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Оренбург

«Зенит» — «Динамо»

Евгений Плотников — 2:1. Хоть я отдал много лет «Динамо», но «Зенит» сейчас объективно сильнее.

Юрий Давыдов — 2:1. Конечно, лидерство «Зенита» всем надоело, но деваться от этого некуда. Он сильнее.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

«Урал» — «Ростов»

Евгений Плотников — 1:2. «Урал» много сил отдал в Кубке России, поэтому «Ростов» подойдет к этой игре посвежее, плюс он борется за второе место.

Юрий Давыдов — 1:1. «Урал» будет очень стараться победить, но силенок его игрокам не хватит.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ростов

«Пари НН» — «Крылья Советов»

Евгений Плотников — 2:0. Юран одержит первую победу. «Крылья» играли на неделе в Кубке России, потратили много сил и эмоций.

Юрий Давыдов — 1:0. Волжское дерби. Думаю, что «Нижний Новгород» может выиграть, так как Юран — тренер с мотивацией. Он умеет настраивать своих игроков и должен показать, что его не зря пригласили в клуб.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов

«Ахмат» — «Сочи»

Евгений Плотников — 1:2. «Сочи» уже некуда отступать, надо порадовать своих болельщиков. Плюс там работает мой друг, Дмитрий Хохлов. Буду болеть за него.

Юрий Давыдов — 0:0. Считаю, что обе команды мысленно закончили сезон. Думаю, будет ничья.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Сочи

ЦСКА — «Локомотив»

Евгений Плотников — 1:1. «Локомотив» набрал ход, ЦСКА тоже в хорошей форме. И там и там хорошие вратари, поэтому будет ничья.

Юрий Давыдов — 2:2. Будет очень интересный матч с точки зрения игры. ЦСКА неожиданно, как черт из табакерки, ворвался в борьбу за топ-3. А «Локомотив» вошел в привычное состояние, когда такие команды, как ЦСКА, он может побеждать.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

«Спартак» — «Краснодар»

Евгений Плотников — 2:2. «Спартак» вылетел из Кубка, у него спад в игре, но дома он уже не имеет права проигрывать. У «Краснодара» хорошая группа атаки, поэтому нас ждет результативный матч.

Юрий Давыдов — 1:1. «Спартак» может выиграть 10:0, а может и проиграть 0:10. Понятно, что это шутка. Но в каждой шутке есть доля полнейшей непредсказуемости «Спартака» в этом году.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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