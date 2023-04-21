«Спартак» не победит «Краснодар», «Динамо» проиграет в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 24-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Кубани», ЦСКА и «Динамо» Евгений Плотников и музыкант Юрий Давыдов.

«Химки» — «Торпедо»

Евгений Плотников — 2:2. Командам нечего терять, им нужны очки. Думаю, что игра будет открытой. «Торпедо» в последних матчах раскрепостилось. Но и Талалаев будет гнать своих игроков вперед.

Юрий Давыдов — 0:2. В «Торпедо» неожиданно стали появляться проблески игры, проблески команды. Футболисты на кураже, в отличие от «Химок», о которых, кроме грустных слов, сказать нечего.

«Факел» — «Оренбург»

Евгений Плотников — 3:1. В первом круге было крупное поражение воронежцев в Оренбурге, на домашнем стадионе будут стараться победить. Плюс «Факелу» очень нужны очки.

Юрий Давыдов — 1:0. «Факел» будет гораздо мотивированнее на последний бросок, чтобы обезопасить себя от прямого вылета и спокойно готовиться к стыковым матчам.

«Зенит» — «Динамо»

Евгений Плотников — 2:1. Хоть я отдал много лет «Динамо», но «Зенит» сейчас объективно сильнее.

Юрий Давыдов — 2:1. Конечно, лидерство «Зенита» всем надоело, но деваться от этого некуда. Он сильнее.

«Урал» — «Ростов»

Евгений Плотников — 1:2. «Урал» много сил отдал в Кубке России, поэтому «Ростов» подойдет к этой игре посвежее, плюс он борется за второе место.

Юрий Давыдов — 1:1. «Урал» будет очень стараться победить, но силенок его игрокам не хватит.

«Пари НН» — «Крылья Советов»

Евгений Плотников — 2:0. Юран одержит первую победу. «Крылья» играли на неделе в Кубке России, потратили много сил и эмоций.

Юрий Давыдов — 1:0. Волжское дерби. Думаю, что «Нижний Новгород» может выиграть, так как Юран — тренер с мотивацией. Он умеет настраивать своих игроков и должен показать, что его не зря пригласили в клуб.

«Ахмат» — «Сочи»

Евгений Плотников — 1:2. «Сочи» уже некуда отступать, надо порадовать своих болельщиков. Плюс там работает мой друг, Дмитрий Хохлов. Буду болеть за него.

Юрий Давыдов — 0:0. Считаю, что обе команды мысленно закончили сезон. Думаю, будет ничья.

ЦСКА — «Локомотив»

Евгений Плотников — 1:1. «Локомотив» набрал ход, ЦСКА тоже в хорошей форме. И там и там хорошие вратари, поэтому будет ничья.

Юрий Давыдов — 2:2. Будет очень интересный матч с точки зрения игры. ЦСКА неожиданно, как черт из табакерки, ворвался в борьбу за топ-3. А «Локомотив» вошел в привычное состояние, когда такие команды, как ЦСКА, он может побеждать.

«Спартак» — «Краснодар»

Евгений Плотников — 2:2. «Спартак» вылетел из Кубка, у него спад в игре, но дома он уже не имеет права проигрывать. У «Краснодара» хорошая группа атаки, поэтому нас ждет результативный матч.

Юрий Давыдов — 1:1. «Спартак» может выиграть 10:0, а может и проиграть 0:10. Понятно, что это шутка. Но в каждой шутке есть доля полнейшей непредсказуемости «Спартака» в этом году.