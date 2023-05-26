«Спартак» победит «Пари НН», а ЦСКА не проиграет «Краснодару». Прогнозы на 29-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают агент Алексей Сафонов и музыкант и болельщик ЦСКА Александр Лаэртский.

Алексей Сафонов — 1:3. «Химки» уже вылетели в ФНЛ. У них нет никаких задач. Сейчас Талалаев будет смотреть игроков и отбирать тех, с кем он будет выступать в первой лиге.

Александр Лаэртский — 2:1. «Химки» хоть и вылетели, но будут продолжать бороться. А у «Урала» весной какие-то проблемы с результатами.

Алексей Сафонов — 0:3. «Торпедо» не показывает ни результата, ни игры. У «Оренбурга» интересная и атакующая команда, ждем от нее много мячей.

Александр Лаэртский — 0:4. Торпедовцы выступают в роли терпил, дают всем возможность заработать очки. Мне жалко этот культовый клуб, жаль, что он вылетает в ФНЛ.

Алексей Сафонов — 1:1. ЦСКА уступил в дерби, а сейчас ему предстоит долго ехать и играть против цепкого «Краснодара», который недавно вышел в финал Кубка России.

Александр Лаэртский — 2:3. Верю, что ЦСКА победит. Три мяча в ворота «Краснодара» он точно забьет, будет открытая и интересная игра.

Алексей Сафонов — 1:1. «Зенит» уже чемпион, бразильцы уехали отдыхать, поэтому состав будет не оптимальный.

Александр Лаэртский — 1:2. «Зенит» уже чемпион, у него уже нет мотивации. Но команда из Санкт-Петербурга сильнее и все равно победит.

Алексей Сафонов — 2:1. «Спартак» выиграл в дерби, для него это был очень важный матч. Теперь нужно закрепить результат.

Александр Лаэртский — 3:2. Здесь тоже будет интересная игра. «Нижний Новгород» спасся от прямого вылета, но он захочет большего. А «Спартак» попытается побороться за второе место.

Алексей Сафонов — 2:2. Интересный матч нас ждет. Первые сменили тренера и разгромили «Торпедо», а вторые отлично играют весной.

Александр Лаэртский — 3:2. «Локомотив» интересен этой весной. Но думаю, что «Динамо» соберется на два последних матча. У него появился новый тренер, атмосфера хорошая.

Алексей Сафонов — 1:2. «Крылья» разгромили «Урал» в прошлом туре, прервали затянувшуюся неудачную серию. Теперь нужно обезопасить себя от стыковых матчей.

Александр Лаэртский — 2:0. «Крылья» этой весной пока разочаровывают. «Факел» при Евсееве проиграл всего одну встречу, ему остался один шаг, чтобы избежать стыков. Думаю, воронежцы его сделают.

Алексей Сафонов — 1:2. «Ахмат» может побороться за четвертое место. Отставание от «Ростова» один балл, а команда из Ростова-на-Дону не в лучшей форме.

Александр Лаэртский — 0:0. У «Ростова» весной результаты стали хуже, может выбыть из гонки за третье место. А «Ахмат» не против того, чтобы догнать ростовчан в турнирной таблице.