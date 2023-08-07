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Сегодня, 16:30

Пропустит ли Барриос матч со «Спартаком»? Решение КДК может решить судьбу чемпионата

Полузащитник «Зенита» Барриос может пропустить матч со «Спартаком» из-за дисквалификации
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
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Константин Алексеев — о дисквалификации ключевого игрока «Зенита».

До матча с красивой вывеской «Спартак» — «Зенит» еще две недели, но страсти вокруг него уже закипели. Все же видят таблицу, в которой красно-белые впереди на пять очков, так что очная встреча будет максимально горячей. Команда Гильермо Абаскаля может уйти уже в серьезный отрыв. Или позволить конкуренту приблизиться.

И довольно многое здесь зависит от того, сыграет 20 августа Барриос или нет. Колумбийца удалили в воскресенье в концовке матча «Зенит» — «Динамо» — он попал шипами в ногу Макарову. Приведем точное определение: «Серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч». В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС такое наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей.

Ключевое тут — предлог «до». Это ведь может быть и одна встреча — тогда лучший опорник РПЛ выходит против «Спартака», выжигает центр. А может пропустить и два, и три матча — и к главному противостоянию первого круга Сергей Семак подойдет с большими проблемами. Ему и так-то непросто после продажи Малкома и ухода Кузяева, только-только набирает форму Вендел, а тут еще напасть с главным разрушителем.

Понятно, что решение КДК станет хитом.

В Питере уверены, что Барриоса надо понять и простить. «Будем подавать в комиссию на этот эпизод. Наступ на Клаудиньо в игре с «Ростовом», игра головой, удар Байрамяна — признали, что судья принял правильное решение. Будем надеяться, что решение [арбитра] тоже ошибочно, нам удастся сохранить Барриоса, потому что это ключевой игрок в центре поля. Если признают, что это правильное решение, то будем искать замены, перестраивать линию полузащиты», — сказал после матча тренер «Зенита» Анатолий Тимощук, заменявший дисквалифицированного Семака.

Игровой момент в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты

В Москве настроения иные. В «Динамо» сообщили «СЭ», что Макаров получил повреждение в эпизоде, сроки восстановления станут понятны во вторник. В «Спартаке» же, конечно, рассчитывают, что Барриоса забанят как минимум на пару матчей. Указывают, что именно две встречи дисквалификации за схожее нарушение получил недавно Сперцян, и вспоминают, что колумбиец не с чистой кредитной историей — в прошлом ноябре он был удален с поля в кубковой игре питерцев и красно-белых как зачинщик массовой драки. ЭСК тогда выбрала изящную формулировку: «Совершил несколько коротких ударов в область лица игрока соперника №10 Квинси Промеса, используя при этом царапающие движения».

Тогда всем фигурантам потасовки дали по шесть матчей «отсидки». Теперь у Вильмара будет гораздо меньше, но захватит ли дисквалификация встречу со «Спартаком»? Ждем итогов КДК с большим нетерпением. Глава комитета Артур Григорьянц уже сказал «СЭ», что Барриос приглашен на заседание.

Вильмар Барриос. «Зенит» — «Динамо»: судья правильно удалил Барриоса

Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
КДК
47
108
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