40 миллионов за новичка «Зенита». Ренан выиграл трофей и восхитил «Реал»

Как провел молодежный чемпионат Южной Америки бразильский защитник сине-бело-голубых.

Отличная сделка

Уникальная ситуация: новый футболист «Зенита» Роберт Ренан 10 января официально перешел в петербургский клуб, но до сих пор не провел с командой ни одной тренировки. При этом за прошедший месяц отношение к бразильцу улучшилось, а его рыночная цена возросла.

Дело в том, что с середины января Ренан находился в Колумбии, где защищал цвета своей сборной на юниорском чемпионате Южной Америки (U20). Вместе с новичком сине-бело-голубых в турнире участвовал и Педро — юный нападающий, который тоже оказался частью изощренной сделки по обмену экс-форварда «Зенита» Юри Алберто. Педро, к слову, забил решающий гол в финальной игре.

Напомним детали. В январе «Коринтианс» отдал невскому клубу 19-летнего центрального защитника Роберта Ренана, 22-летнего хавбека Ду Кейроса (переедет в Петербург летом), а также приоритетное право выкупа 16-летнего форварда Педро. Кроме того, до конца сезона в аренде у сине-бело-голубых останется вингер Густаво Мантуан. Взамен «Зенит» передал бразильскому клубу все права на Юри Алберто (до этого он находился в аренде), но получит половину стоимости его следующего трансфера.

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«Главная идея»

В Петербурге более чем довольны итогами переговоров: вместо немотивированного футболиста «Зенит» получил пачку крепких игроков. А один из них способен уже в ближайшем будущем стать мировой звездой и отбить все потраченные на Юри Алберто деньги с запасом. Речь о Роберте Ренане.

Как признавался заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин, именно 19-летний защитник был «главной идеей» сделки. «Коринтианс» не желал расставаться со своим бриллиантом, но, как выясняется, приобрести Юри Алберто бразильцы хотели больше. Возможно, клуб из Сан-Паулу уже понял, что продешевил.

Перед стартом молодежного чемпионата Южной Америки Ренан уже высоко котировался среди лучших скаутов планеты. Рослый левша, умеющий играть под давлением и исполнять передачи любой длины и сложности — это уже редкость. А в 19 лет футболиста с такими вводными найти почти невозможно.

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Лучшие в Южной Америке

Ренан пока провел лишь 13 матчей на взрослом уровне, но на юниорском он — настоящая звезда. В сборной Бразилии (U20) новобранец «Зенита» вообще незаменим. На юниорском чемпионате Южной Америки Ренан целиком провел все игры, кроме одной — в заключительной встрече первого группового этапа с Парагваем тренерский штаб дал отдохнуть лидерам, в том числе Роберту (он вышел на замену во втором тайме).

Бразильцы в Колумбии пропускали мало, и в том числе в этом заслуга Ренана. Роберт отыграл на турнире 752 минуты, и при нем на поле сборная Бразилии пропустила лишь три мяча. Команда Рамона Менезеса блестяще играла весь чемпионат, но в заключительной встрече ей была необходима только победа — регламент не подразумевал игр плей-офф. Матч Бразилии с Уругваем фактически превратился в финал, где небесно-голубых устраивала ничья. Но бразильцы победили 2:0 и впервые с 2011 года выиграли юниорский чемпионат Южной Америки (U20).

Роберт Ренан (справа). Фото Соцсети Фото Соцсети

Переезд в Мадрид — уже летом?

Чемпионаты старшего юниорского возраста всегда привлекают особое внимание скаутов, и этот турнир — не исключение. Ренан показал все, на что способен: он всегда играл на позиции левого центрального защитника в двойке и помогал конструировать атаки первым пасом. В каждом матче он исполнял несколько зрелищных диагоналей точно в ногу адресату — передавал мячи как верхом, так и низом. Чемпионат мира подчеркнул первые впечатления от действий Ренана — длинными передачами с левой он сильно напоминает Ярослава Ракицкого.

Конечно, игра 19-летнего защитника не обошлась без помарок. В некоторых моментах он пытался обыграть соперника ложными замахами, будучи последним защитником. Чаще всего Ренану это удавалось, но, к примеру, во встрече с Аргентиной он в такой ситуации чуть не привез гол на пару с голкипером. Все еще кажется, что Роберту немного не хватает массы, а для чемпионата России это важно — субтильным защитникам в РПЛ нечего делать, так как у нас полно грузных центрфорвардов.

Однако горстка негативных моментов тонет на фоне общего позитивного впечатления от игры Ренана. Неудивительно, что уже по ходу турнира активизировались слухи вокруг будущего Роберта. Как сообщило издание Jovem Pan Esportes, «Реал» собрался предложить «Зениту» за защитника 40 миллионов евро. Чуть позже появилась информация о том, что Ренан может переехать в Мадрид уже летом, причем на трансфере настаивает сам главный скаут клуба Джуни Калафат. Именно он привез в «Реал» Винисиуса, Родриго, Эдера Милитао и Эндрика.

Роберт Ренан (слева). Фото Reuters

Сразу в основу

Если «Зенит» действительно заработает на продаже Ренана 40 миллионов евро, то не только отобьет вложенные в напрасную покупку Юри Алберто 25 миллионов, но и окажется в значительном плюсе. Правда, пока и клуб, и агенты все опровергают, но и до официального предложения еще далеко. Раньше лета Ренан точно никуда не уйдет.

Сейчас мысли футболиста должны быть связаны с «Зенитом», а клуб думает о том, как быстрее ввести его в состав. Очевидно, что Ренан сейчас находится в хорошей форме, однако он целиком пропустил все сборы с новой командой. Ему точно потребуется время, чтобы хотя бы познакомиться и наладить связи с одноклубниками. А для начала Роберт должен приехать в клуб. Сергей Семак говорил, что защитник прибудет в расположение команды после 15 февраля. А дальше — внедрение в состав. Место в основе для Ренана зарезервировано: в последнем матче сборов в паре с Родригао играл левша Алип, который наверняка уступит место Ренану, когда тот будет готов.

К слову, успехи бразильцев позволили им завоевать путевку на юниорский чемпионат мира, который пройдет с 20 мая по 11 июня в Индонезии. Чемпионат России завершается только 3 июня, так что, вероятно, на этом отрезке «Зениту» вновь придется обходиться без Ренана.