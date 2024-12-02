«Спартак» отомстил «Краснодару» и прервал рекордную серию «быков»

В матче 17-го тура РПЛ «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 3:0.

Перед этой встречей беспроигрышная серия «быков» со старта чемпионата-2024/25 насчитывала 16 туров. В истории турнира только две команды избегали поражений дольше. В 2005 году «Локомотив» впервые уступил только в 20-й игре, а «Зенит» — 2010 не знал неудач еще дольше — 23 тура. Кстати, серию команды Лучано Спаллетти 14 лет назад тоже прервал «Спартак».

С учетом двух матчей прошлого сезона команда Мурада Мусаева не проигрывала в 18 турах подряд (+13=5-0, мячи 38-11) и была остановлена «Спартаком» на пороге попадания в десятку лучших результатов в истории чемпионатов России. Дольше всех неудач не знал «Локомотив» Юрия Семина и Владимира Эштрекова, результат которого не смог превзойти даже «Зенит» под руководством сначала Анатолия Давыдова, а затем сменившего его Лучано Спаллетти. Также отметка в 20 туров без поражений покорялась «Спартаку» (трижды) и ЦСКА.

В 32-й раз в истории чемпионатов России команде удалось ответить крупной победой на разгром в первом круге. Для «Спартака» нынешний случай оказался всего лишь третьим (и вторым за последний год). В 2010 году красно-белые дома забили три безответных мяча в ворота «Алании», ответив таким образом на гостевую неудачу со счетом 2:5, а в 2023-м обменялись победами с «Крыльями» (0:4, 3:0). Еще трижды соперники успешно мстили москвичам. И если «Динамо» — 2011/12 и «Арсенал» — 2016/17 ответили стандартно, то «Анжи» — 2011/12 повторил счет на том же самом стадионе «Лужники», но во второй части удлиненного чемпионата.

Кстати, «Спартак» совершил три из четырех разгромов «Краснодара» на его поле. Ранее красно-белые крупно побеждали в 2017 и 2022 годах. Еще раз «быков» прибил «Ахмат» (причем с рекордным счетом 5:0). На старой арене — стадионе «Кубань» — южане ничего не могли противопоставить «Локомотиву» и «Крыльям Советов».