Рейтинг лучших игроков РПЛ: лидеры не впечатляют, динамовцы пробиваются в топ-10

Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 26-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (1). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,39 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Нападающий «Краснодара» не смог забить в ворота «Крыльев Советов».

2 (2). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,36

Эдуард невзрачно провел матч против «Крыльев Советов».

3 (4). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,34

Был активен в матче против «Спартака», после его углового был забит гол, но «Локомотив» уступил.

4 (3). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,33

В матче с «Динамо» был только один момент, но Шунин блестяще сыграл после удара колумбийца. В остальном ничем не отметился в матче против «Динамо».

5 (6). Константин Тюкавин («Динамо») — 6,25

На счету Тюкавина победный гол в матче против «Зенита». Был активен, здорово цеплялся за мячи, развивал атаки.

6 (5). Вендел («Зенит») — 6,24

Был активен, но не помог команде победить.

7 (7). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,20

Был одним из лучших на поле в составе «Зенита», но это не помогло.

8 (9). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,18

Не принимал участия в игре против «Балтики» — находится в расположении сборной.

9 (8). Клаудиньо («Зенит») — 6,15

Смотрелся не очень убедительно в матче против «Динамо».

10 (13). Бителло («Динамо») — 6,11

В победном матче против «Зенита» вышел на поле только во втором тайме, помог одержать победу.