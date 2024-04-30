Рейтинг лучших игроков РПЛ: лидеры не впечатляют, динамовцы пробиваются в топ-10

Сегодня, 18:30
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 26-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1 (1). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,39 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Нападающий «Краснодара» не смог забить в ворота «Крыльев Советов».
2 (2). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,36
Эдуард невзрачно провел матч против «Крыльев Советов».
3 (4). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,34
Был активен в матче против «Спартака», после его углового был забит гол, но «Локомотив» уступил.
4 (3). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,33
В матче с «Динамо» был только один момент, но Шунин блестяще сыграл после удара колумбийца. В остальном ничем не отметился в матче против «Динамо».
5 (6). Константин Тюкавин («Динамо») — 6,25
На счету Тюкавина победный гол в матче против «Зенита». Был активен, здорово цеплялся за мячи, развивал атаки.
6 (5). Вендел («Зенит») — 6,24
Был активен, но не помог команде победить.
7 (7). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,20
Был одним из лучших на поле в составе «Зенита», но это не помогло.
8 (9). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,18
Не принимал участия в игре против «Балтики» — находится в расположении сборной.
9 (8). Клаудиньо («Зенит») — 6,15
Смотрелся не очень убедительно в матче против «Динамо».
10 (13). Бителло («Динамо») — 6,11
В победном матче против «Зенита» вышел на поле только во втором тайме, помог одержать победу.