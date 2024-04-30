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Сегодня, 18:30

Рейтинг лучших игроков РПЛ: лидеры не впечатляют, динамовцы пробиваются в топ-10

Представлен рейтинг лучших игроков РПЛ после 26-го тура
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Константин Тюкавин и Бителло.
Фото «СЭ»
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Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 26-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (1). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,39 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Нападающий «Краснодара» не смог забить в ворота «Крыльев Советов».

2 (2). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,36

Эдуард невзрачно провел матч против «Крыльев Советов».

Кади (&laquo;Краснодар&raquo;) и&nbsp;Юрий Горшков (&laquo;Крылья Советов&raquo;) в&nbsp;матче 26-го тура РПЛ. «Крылья» были лучше «Краснодара». «Быки» не готовы — за титул так не играют

3 (4). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,34

Был активен в матче против «Спартака», после его углового был забит гол, но «Локомотив» уступил.

4 (3). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,33

В матче с «Динамо» был только один момент, но Шунин блестяще сыграл после удара колумбийца. В остальном ничем не отметился в матче против «Динамо».

5 (6). Константин Тюкавин («Динамо») — 6,25

На счету Тюкавина победный гол в матче против «Зенита». Был активен, здорово цеплялся за мячи, развивал атаки.

6 (5). Вендел («Зенит») — 6,24

Был активен, но не помог команде победить.

7 (7). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,20

Был одним из лучших на поле в составе «Зенита», но это не помогло.

Константин Тюкавин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Зенита&raquo;. Гегемонии конец? «Зенит» пал в Москве: «Динамо» вернулось в золотую гонку

8 (9). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,18

Не принимал участия в игре против «Балтики» — находится в расположении сборной.

9 (8). Клаудиньо («Зенит») — 6,15

Смотрелся не очень убедительно в матче против «Динамо».

10 (13). Бителло («Динамо») — 6,11

В победном матче против «Зенита» вышел на поле только во втором тайме, помог одержать победу.

Джон Кордоба
Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
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