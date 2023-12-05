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Сегодня, 15:15

Рейтинг игроков РПЛ: Кассьерра вернулся на первое место, в топ-15 — ни одного спартаковца

Гоша Чернов
Корреспондент
Матео Кассьерра и Аббосбек Файзуллаев
Матео Кассьерра и Аббосбек Файзуллаев.
Фото «СЭ»
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Лучшие футболисты премьер-лиги — в еженедельном материале «СЭ».

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета ввели нижний порог сыгранных встреч (2/3 от общего числа) — сейчас он составляет минимум 11 игр.

По итогам 17 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Вернулся в строй после травмы и сразу же забил в ворота «Локомотива». Правда, набрать очки «Зениту» это не помогло.

2. Вендел («Зенит») — 6,43

Был заметен в Черкизове: дважды пробил по воротам и отдал три паса под удар (больше всех), но все это было впустую.

3. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,36

Даже на заснеженном поле сумел проявить себя: именно Аббос чаще всех бил по воротам в матче ЦСКА — «Ростов», он же заработал пенальти на первых минутах.

Аббосбек Файзуллаев, Никита Салтыков, Станислав Бессмертный. 10 открытий первого круга: от Файзуллаева и Салтыкова до Бессмертного и Рядно

4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,35

«Краснодар» вернулся на первое место, а его лидер вплотную приблизился к топ-3 нашего рейтинга. Заслуженно, ведь Сперцян реализовал 11-метровый в матче с «Оренбургом».

5. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,32

Заметно, что вернул прежнюю форму. В матче с «Сочи» забил третий раз подряд и обеспечил «Крыльям Советов» победу.

6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28

Пропускал тур из-за дисквалификации.

7. Клаудиньо («Зенит») — 6,24

Хорошо начал встречу с «Локомотивом», неплохо пробил по воротам Лантратова, но затем сник. Мог заработать на себе красную карточку, если бы она была показана Пиняеву.

8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,23

В матче с «Ростовом» вышел на замену в концовке.

9. Фернандо Костанца («Крылья Советов») — 6,21

Провел прекрасный матч против «Сочи» и помог «Крыльям Советов» набрать три очка.

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10. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,18

Был старателен в игре с «Локомотивом», но, как и весь «Зенит», получил не лучшие оценки. Оказался на грани вылета из топ-10.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
Аббосбек Файзуллаев
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