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Сегодня, 18:45

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Вендел приближается к Глушенкову, Роналдо ворвался в топ-10

Опубликован рейтинг лучших игроков 7-го тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Максим Глушенков, Вендел (оба — «Зенит»), Роналдо («Ростов»).
Фото «СЭ»
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«Локомотив» остановился.

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.

С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Для справедливого расчета по ходу чемпионата есть нижний порог сыгранных встреч.

По итогам семи туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:

Фото «СЭ»

1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,20

Полузащитник пропустил очередной тур из-за травмы, но ударное начало сезона позволяет ему удерживать первую строчку.

2. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,86

В матче против «Химок» не отметился результативными действиями, но был одним из самых полезных игроков атаки на поле. По итогам 7-го тура Обляков сохранил вторую строчку за собой.

3. Вендел («Зенит») — 6,83

Бразилец провел шикарный матч против «Пари НН» — отдал седьмую голевую передачу в РПЛ и забил первый в этом сезоне мяч. Вендел остается лучшим игроком атаки «Зенита» после Максима Глушенкова и по делу вернулся в топ-3 рейтинга «СЭ».

4. Эсекьель Барко («Спартак») — 6,83

У «Спартака» был тяжелый матч против «Рубина», красно-белые остались вдесятером и рисковали потерять очки. Однако Барко уверенно реализовал пенальти и принес своей команде победу.

Олег Иванов (&laquo;Рубин&raquo;) и&nbsp;Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» сам себе устроил триллер: Зобнин вскрыл игру удалением, а Барко снова доказал — он топ для РПЛ

5. Алексей Батраков («Локомотив») — 6,64

Полузащитник вместе со всей командой провалил матч против «Краснодара» — «быки» разгромили железнодорожников 3:0. Правда, Батраков мог отметиться очередным в сезоне ассистом, но гол Евгения Морозова отменили.

6. Бителло («Динамо») — 6,57

«Динамо» провело очень непростой матч с «Оренбургом» и потеряло очки (2:2). Команде игра откровенно не удалась, но на общем фоне выделился Бителло — пусть он и обошелся без результативных действий, был активен, бил по воротам и раздавал ключевые передачи. Именно он заработал второй пенальти. Благодаря стабильной игре Бителло постепенно продвигается к топ-5.

7. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 6,57

Защитник ЦСКА ничем особенным в матче с «Химками» не отметился. Кроме «сухаря».

8. Евгений Латышонок («Зенит») — 6,43

У вратаря «Зенита» почти не было работы в матче с «Пари НН», но ту, которая была, он выполнил с блеском и положил себе в копилку очередной сухой матч. Латышонок пока лучший вратарь сезона и редкий пример представителя этой позиции, ворвавшегося в топ-10 рейтинга «СЭ».

Алексей Батраков, Максим Глушенков и&nbsp;Евгений Латышонок. Рейтинг лучших игроков РПЛ: Батраков догоняет Глушенкова, Латышонок врывается в топ-10

9. Илья Самошников («Локомотив») — 6,43

Полузащитник стал светлым пятном в атаке железнодорожников против «Краснодара». «Локомотиву» это не помогло, но Илья сделал почти все, что мог.

10. Роналдо («Ростов») — 6,43

Ростовчанин ударно проводит начало сезона и в игре с «Факелом» отметился уже в пятый раз за лето. Теперь Роналдо ворвался не только в гонку бомбардиров, но и в рейтинг «СЭ».

Фото «СЭ»
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
Роналдо (Ростов)
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