Рейтинг лучших игроков РПЛ: Клаудиньо и Тюкавин возвращаются в топ-10

Сильнейшие футболисты лиги по оценкам «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 17 матчей.

По итогам 24 сыгранных туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,43 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Лучший бомбардир чемпионата России на этот раз не забил, зато отметился результативной передачей на Клаудиньо.

2. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,36

Сократил отставание от Кассьерры в снайперской гонке до четырех мячей, отличившись во встрече с «Факелом». Мог забить больше.

3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,35

Дирижировал атаками «быков» на протяжении всей игры с «Факелом».

4. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,33

Снова не ушел с поля без голевой передачи — в матче с «Рубином» ассистировал Дмитрию Баринову.

5. Вендел («Зенит») — 6,29

Без лоска отыграл встречу с «Оренбургом», но помог сине-бело-голубым добыть три очка.

6. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,21

Провел роскошный матч в Нижнем Новгороде: его гол и голевая передача позволили «Динамо» разгромно победить.

7. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,20

Пропускал матч с «Оренбургом» из-за перебора желтых карточек.

8. Клаудиньо («Зенит) — 6,19

Не забивал в РПЛ с октября, но эффектно прервал засуху: прекрасным голом принес «Зениту» победу над «Оренбургом».

9. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,18

Как и весь ЦСКА, провел не лучший матч с «Ахматом», да еще и получил предупреждение, из-за которого пропустит дерби.

10. Квинси Промес («Спартак») — 6,18