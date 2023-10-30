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Сегодня, 17:45

Рейтинг лучших игроков РПЛ: футболисты «Зенита» уходят в отрыв, смена лидера

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Матео Кассьерра и Вендел.
Фото «СЭ»
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Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 13 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (2). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50* (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Забил победный гол «Ахмату» (2:1) и помог команде приблизиться к лидерству в РПЛ. Забил уже 10 голов в чемпионате, уверенно возглавляет гонку бомбардиров.

2 (1). Вендел («Зенит») — 6,46.

Сыграл хорошо, но не так ярко, как Кассьерра, поэтому покинул первую строчку.

3 (3). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,39.

«Быки» проиграли, но армянский полузащитник был лучшим в своей команде в матче против ЦСКА.

4 (4). Клаудиньо («Зенит») — 6,35.

Ассист в матче с «Ахматом» и очередное стабильное выступление оставляет бразильца в топе.

5 (7). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,27.

Форвард вместе с командой первым в сезоне одолел непобедимый «Краснодар» и принял в этом самое деятельное участие, выполнив огромный объем работы.

Игорь Акинфеев и&nbsp;Антон Заболотный после победы над &laquo;Краснодаром&raquo;. «Краснодар» расколдован, ЦСКА играет на ноль с дикими потерями в обороне, а «Зенит» нашел победную формулу

6 (6). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,23.

Капитан питерцев по традиции стал лучшим в защитной линии — тем более его коллеги, Алип и Эракович, проявили себя не лучшим образом.

7 (5). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,23.

«Быки» впервые проиграли в этом сезоне, и их форвард ничего не смог с этим сделать.

8 (9). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,20.

Забил единственный гол в матче с «Оренбургом» и принес команде важную ничью.

Никита Салытков. 19-летний Салтыков — главный в атаке «Крыльев». У Осинькина появился драгоценный алмаз

9 (8). Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,17.

Был менее полезен, чем одноклубник, поэтому поменялся с ним в рейтинге местами.

10 (11). Диего Лаксальт («Динамо») — 6,17.

Москвичи победили впервые за несколько туров — не без помощи Лаксальта, вновь максимально полезного в опорной зоне.

Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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