Рейтинг лучших игроков РПЛ: футболисты «Зенита» уходят в отрыв, смена лидера

Сегодня, 17:45
Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 13 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1 (2). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50* (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Забил победный гол «Ахмату» (2:1) и помог команде приблизиться к лидерству в РПЛ. Забил уже 10 голов в чемпионате, уверенно возглавляет гонку бомбардиров.
2 (1). Вендел («Зенит») — 6,46.
Сыграл хорошо, но не так ярко, как Кассьерра, поэтому покинул первую строчку.
3 (3). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,39.
«Быки» проиграли, но армянский полузащитник был лучшим в своей команде в матче против ЦСКА.
4 (4). Клаудиньо («Зенит») — 6,35.
Ассист в матче с «Ахматом» и очередное стабильное выступление оставляет бразильца в топе.
5 (7). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,27.
Форвард вместе с командой первым в сезоне одолел непобедимый «Краснодар» и принял в этом самое деятельное участие, выполнив огромный объем работы.
6 (6). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,23.
Капитан питерцев по традиции стал лучшим в защитной линии — тем более его коллеги, Алип и Эракович, проявили себя не лучшим образом.
7 (5). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,23.
«Быки» впервые проиграли в этом сезоне, и их форвард ничего не смог с этим сделать.
8 (9). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,20.
Забил единственный гол в матче с «Оренбургом» и принес команде важную ничью.
9 (8). Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,17.
Был менее полезен, чем одноклубник, поэтому поменялся с ним в рейтинге местами.
10 (11). Диего Лаксальт («Динамо») — 6,17.
Москвичи победили впервые за несколько туров — не без помощи Лаксальта, вновь максимально полезного в опорной зоне.