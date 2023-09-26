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РПЛ

Сегодня, 18:30

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Соболев ворвался в топ-10, зенитовцев меньше не стало

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев и Вендел
Александр Соболев и Вендел.
Фото «СЭ»
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Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам девяти туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

Рейтинг лучших игроков РПЛ

1 (1). Вендел, «Зенит», 6,57 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Несмотря на поражение питерцев от «Локомотива», бразилец сыграл убедительно, не провалил встречу и остался на первом месте в рейтинге. Хотя на 0,01 балла все же просел.

2 (2). Матео Кассьерра, «Зенит», 6,56

Лучший бомбардир чемпионата России продолжает подтверждать это звание — Матео забил в ворота «Локомотива» единственный мяч «Зенита». Теперь у Кассьерры 8 голов.

3 (-). Бенхамин Гарре, «Крылья Советов», 6,42

Бенхамин вернулся в рейтинг, впервые сыграв после травмы. И пусть его матч против «Сочи» получился не самым выдающимся, прошедшие пять встреч в РПЛ он провел отлично. Гарре забивал или отдавал голевые передачи в пяти встречах подряд.

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4 (4). Клаудиньо, «Зенит», 6,39

Бразилец стал лучшим полузащитником питерцев в матче против «Локомотива», пусть игра и завершилась поражением. Его Клаудиньо пытался избежать всеми силами — отдал три ключевые передачи и четыре раза бил по воротам.

5 (5). Никита Салтыков, «Крылья Советов», 6,38

Салтыков продолжает быть лидером «Крыльев», в девятом туре он забил в ворота «Сочи» уже на четвертой минуте. Это его четвертый гол в сезоне.

Вендел и&nbsp;Антон Заболотный. Рейтинг лучших игроков РПЛ: Вендел — новый лидер, Заболотный — второй

6 (2). Антон Заболотный, ЦСКА, 6,33

Как и весь ЦСКА, Заболотный провел девятый тур не лучшим образом. Армейцы пропустили три мяча от ростовчан, но отыгрались — правда, Антон в этом участия не принимал, из-за чего опустился на шестое место со второй строчки.

7 (6). Муми Нгамале, «Динамо», 6,28

Второй подряд не лучший матч у Нгамале (на этот раз против «Спартака»), но былые заслуги пока еще удерживают его в топ-10.

8 (7). Дуглас Сантос, «Зенит», 6,22

У Дугласа Сантоса очередной неплохой матч за «Зенит», хотя поражение от «Локомотива», конечно, подпортило статистику.

9 (8). Жоау Батчи, «Краснодар», 6,22

Батчи — один из самых ярких игроков лидирующего ныне «Краснодара», и в девятом туре он опять стал лучшим в атакующей линии, хотя и не забил «Уралу».

10 (14). Александр Соболев, «Спартак», 6,19

Нападающий «Спартака» вошел в топ-10 по итогам девятого тура — в первую очередь благодаря победной голевой передаче в матче с «Динамо».

Антон Заболотный
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
11
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