«Зобнин не хочет бороться — падает и рисует». Переговоры Кукуяна и ВАР на матче «Зенит» — «Спартак»

Почему засчитали гол питерцев и не дали пенальти на Бальде?

РФС на своем YouTube-канале опубликовал записи переговоров арбитра Павла Кукуяна с видеоассистентами во время матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Петербуржцы в той встрече победили (3:2) и досрочно оформили чемпионство. Правда, после игры возникло множество вопросов к судейству.

Почему засчитали второй гол «Зенита»?

Андрей Мостовой вывел петербуржцев вперед (2:1) в конце первого тайма: забитый мяч вызвал множество вопросов и спровоцировал кучу недовольства после матча. Экспертно-судейская комиссия РФС даже признала, что Кукуян ошибочно засчитал гол, хотя по ходу поединка арбитр вместе с коллегами почти не сомневались в правильности решения.

В ходе голевой контратаки полузащитник «Зенита» Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина — оба футболиста находились далеко от мяча, но по заключению комиссии поступок Кузяева должен был наказываться штрафным ударом. «Вставай, вставай! Случайно, пересеклись пути», — так Кукуян отреагировал на эпизод во время матча.

Далер Кузяев («Зенит») толкает Романа Зобнина («Спартак») в матче 26-го тура РПЛ. Фото Скриншот из трансляции

«Вы бежите, пересекаетесь. Сначала ты воткнулся, потом он. Так он случайно», — таким образом арбитр объяснил решение Зобнину на поле.

Видеоассистенты тоже посчитали, что очевидного нарушения не было, хотя толчок со стороны Кузяева присутствовал. «Смотри, с Зобниным там небольшой какой-то толчочек есть. Он сам там изображает и не хочет бороться, падает и рисует. Потом, это не очевидная одна фаза (атаки), потому что они выбили мяч, защитник сыграл. Поэтому чистый гол, продолжайте игру», — подсказал ВАР Сергей Иванов.

Обращение ЭСК РФС, вышедшее 13 мая, кардинально отличалось от заключений судей на поле. «По поводу того, произошел данный инцидент в атакующей фазе команды «Зенит» или уже за ее пределами, мнения комиссии разделились, однако большинство членов комиссии считает, что игрок «Зенита» Кузяев, нарушивший правила, извлек незаслуженное преимущество, активно участвуя в развитии атаки своей команды», — говорилось в заявлении.

За что удалили Дуарте?

Эпизод с фолом Алексиса Дуарте («Спартак»). Фото Скриншот из трансляции

На 75-й минуте «Спартак», уступая 1:2, еще и остался в меньшинстве. Центральный защитник красно-белых Алексис Дуарте получил прямую красную карточку за грубый подкат против Малкома. Изначально Кукуян показал парагвайцу желтую, но после подсказок от ассистентов и самостоятельного просмотра эпизода изменил решение.

«Высоко у него немножко идет она (нога). Точка контакта — высокая, у него даже чуть на излом немного идет. Вот здесь, видишь, на излом она (нога Малкома) идет. Я буду звать (Кукуяна). Прямая нога, он идет высоко, нога немножко на слом и точка высокая. Он, конечно, вскользь, но он мог нанести травму», — комментировал эпизод Иванов.

«Я понял, я понял. Да не, я понимаю, вот тут — раз, бам. Вот точка контакта, и нога на излом идет», — согласился с коллегами Кукуян при просмотре эпизода.

Спорный контакт в штрафной «Зенита»

Также в конце первой половины матча случился спорный эпизод в штрафной сине-бело-голубых. Защитник Роберт Ренан в попытке прервать передачу вскользь задел голеностоп нападающего «Спартака» Кейта Бальде, отчего тот потерял равновесие. Кукуян вместе с видеоассистентами посчитали, что необходимого контакта для пенальти не было.

Роберт Ренан пытается прервать передачу нападающего «Спартака» Кейта Бальде. Фото Скриншот из трансляции

«Мяч ушел, грубости нет. Продолжайте, все в порядке. Наступил бы — другое дело», — проанализировал эпизод Иванов. Кукуян согласился с коллегой. В ЭСК также подтвердили, что арбитр правильно не назначил 11-метровый в этом эпизоде.

Переговоры по поводу назначенного пенальти

В конце матча красно-белые все-таки получили право на 11-метровый. Причем изначально главный арбитр не заметил нарушения и поставил пенальти только после помощи ВАР. Кристофер Мартинс в штрафной соперника получил по ногам от Дмитрия Чистякова, который старался сыграть по правилам.

Кристофер Мартинс получил по ногам от Дмитрия Чистякова. Фото Скриншот из трансляции

— В мяч, в мяч. Серега (Иванов), в мяч. Проверят, проверят. Спокойно, спокойно", — обращался Кукуян к футболистам и ассистентам. Но реакция арбитров ВАР резко отличалась: «Стоп, стоп, стоп, Паш. Я не вижу, что в мяч сыграли. Это 11-метровый удар.

— Я видел, что в мяч сыграли, Серега, если есть контакт — зови, — обратился Кукуян.

— Это не игра в мяч, и он попадает по ноге, Чистяков фолит. Паша (Кукуян), я тебя ждать буду. Подожди, APP (атакующая фаза игры) проверим, — ответил Иванов.

В это же время главный арбитр успокаивал полузащитника «Спартака» Зобнина: «Рома, пенальти, не переживай. Сейчас меня позовут, сейчас APP сверят».

«Чистяков, он немножко там, я не знаю, облизывает мяч, но это не игра в мяч. И потом он сбивает игрока», — так Иванов объяснил решение коллеге.

При просмотре эпизода Кукуяну сначала показалось, что Чистяков сбивает соперника коленом. Видеоассистенты помогли главному арбитру разобраться, показывая повторы с разных ракурсов и с разной скоростью.

— Он ногой сбивает и левой, и правой, — объяснил ВАР.

— Да, дальней (ногой) докатывается. Желтая карточка за грубость, — согласился Кукуян.

— Он в ногу прыгает, видишь?

— Все-все, да.

ВАР подсказывал, за какими игроками стоит следить

Видеоассистенты не только помогали главному арбитру в ключевых эпизодах матча, но и давали ценные советы по ходу игры. Так, в первом тайме Иванов обратил внимание коллеги на поведение Зобнина после фола полузащитника «Спартака» в центре поля — это было уже не первое нарушение хавбека.

Павел Кукуян общается с Романом Зобниным. Фото Скриншот из трансляции

«Начинает чуть градус накаляться. Если что, это Зобнин. С Зобниным аккуратнее, хорошо? Он лезет прям активно в единоборства. Он сейчас не продавливает, но так это...» — подсказали ВАР. После этого последовала немедленная реакция Кукуяна. «Ромчик, аккуратно. Ногу суешь на грани, Ром», — обратился арбитр к Зобнину.

Также ВАР подсказал главному арбитру, чтобы тот внимательнее следил за Клаудиньо, которому нередко прилетало по ногам. «Паш, послушай, Клаудиньо потихоньку кусают. Вот этот Бальде его там чуть провоцировал, потом они бежали, его руками хватали», — посоветовал Иванов. «Да, я вижу, но как это свистеть?» — ответил Кукуян.