Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Статьи

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:30

«Спартак» купил защитника. Репутация Мангаша была подмочена еще до трансфера: он снялся в женской одежде

«Спартак» объявил о переходе защитника Рикарду Мангаша
Артемий Кутейников
Корреспондент
Рикарду Мангаш перешел в «Спартак».
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен
Португалец — уже седьмой новичок красно-белых в это трансферное окно.

«Спартак» официально закрыл сделку по покупке португальского защитника Рикарду Мангаша из «Витории Гимарайнш». Ранее в Сети сообщалось, что трансфер может сорваться из-за скандального видео португальца, в котором он позирует в женской одежде и с макияжем.

Рикарду Мангаш. Мангаш: кого «Спартак» покупает у «Гимарайнша»

На каких условиях Мангаш перешел в «Спартак»

Мангаш — 26-летний португальский левый защитник с атакующими скиллами. Он выступал за «Виторию Гимарайнш» всего один сезон, но за этот отрезок впечатлил результативностью. Всего в 38 матчах за клуб он оформил 15 результативных действий, а текущий сезон начал с выдающихся «4+2» по системе «гол плюс пас» в шести отборочных играх Лиги конференций.

До «Витории» Рикарду выступал за «Боавишту» (61 встреча) и «Бордо» (30), а также долгое время находился в системе «Бенфики», куда попал в 12 лет. Вместе с лиссабонской молодежкой он добрался до финала Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2016/17. В четвертьфинале того розыгрыша он провел 90 минут против ЦСКА («Бенфика» победила 2:0). Также Рикарду провел несколько игр за юношеские сборные Португалии.

Как сообщал Metaratings, красно-белые заплатили за Мангаша 2,5 миллиона евро с учетом бонусов. По информации португальского медиа Record, в сделку включены дополнительные условия: в случае чемпионства «Спартак» отстегнет «Витории» еще 250 тысяч евро, а также поделится 15% прибыли с продажи. Контракт подписан на два года, Рикарду получил 29-й номер.

Рикарду Мангаш.
Фото ФК «Спартак»

Что за видео

В последние дни вокруг трансфера Мангаша в «Спартак» появился негативный фон. В русскоязычных соцсетях завирусилось видео из TikTok девушки футболиста, на котором Рикарду позирует в женской одежде и с макияжем — по сюжету он переоделся в вещи своей избранницы.

Рикарду в соцсетях часто демонстрирует любовь к модной индустрии — летом 2023-го даже дал интервью фэшен-изданию HypedFam, в котором поделился деталями своей богатой коллекции одежды: упомянул, что имеет 28 пар кроссовок, а также рассказал о самой дорогой вещи в гардеробе — сумке за 2500 евро. «Мне всегда нравилось хорошо одеваться! Одеваться по-другому... У меня не всегда это получалось, но за последние два года я только больше инвестировал в это!» — делился новичок «Спартака».

Рикарду Мангаш.
Фото Соцсети

Дебют Мангаша за «Спартак» может состояться уже в ближайшее воскресенье — в матче 8-го тура РПЛ красно-белые сыграют в гостях у махачкалинского «Динамо».

Футбол
РПЛ
ФК Витория Гимарайнш
ФК Спартак (Москва)
Рикарду Мангаш

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Россияне Бетербиев и Бивол проведут бой 12 октября в Эр-Рияде
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
Сын Газзаева уволен, Талалаев возглавил «Балтику», «Урал» психует. Что сейчас происходит в ФНЛ
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Несостоявшийся динамовец, год назад «Альмерия» купила его за 14 миллионов евро. Монтес переходит в «Локомотив»
Мангаш: «Я покидаю «Виторию» с чувством выполненного долга! Однажды увидимся, «завоеватели»
«Спартак» объявил о переходе Рикарду Мангаша
ЦСКА — «Зенит»: дата и время начала матча РПЛ
Сметанин: «Орлову с высот Лахта-центра хорошо подсвечивают проблемы конкурентов «Зенита»
Metaratings: «Спартак» отдаст Мелешина в аренду в «Сочи»
Сегодня
Вчера
Неделя