«В мое время переход из «Спартака» или ЦСКА в «Зенит» означал смертный приговор». Интервью Робсона

Сегодня, 09:00
Робсон приехал в Россию для участия в матче легенд между «Спартаком» и сборной мира. Игра была посвящена памяти Ильи Цымбаларя, который умер 28 декабря 2013 года. После завершения встречи экс-форвард красно-белых ответил на вопросы «СЭ» о бразильцах в «Зените», российском гражданстве и Марио Фернандесе.
— Было ли сложно для вас согласиться на приезд в Россию?
— Нет! Меня позвали, и я спокойно приехал, как и в прошлом году, когда я был на столетии «Спартака».
— Удается ли сейчас следить за «Спартаком»?
— Конечно, вижу трансляции в интернете. Слежу также в соцсетях, с некоторыми болельщиками даже переписываюсь там. Мне рассказывают, как проходят игры, нюансы. Все через интернет.
— Как вам результаты «Спартака» в этом сезоне?
— Команда начала неважно сезон. Долго раскачиваются. Надеюсь, что все устаканится со временем.
— Существует мнение, что в этом чемпионате есть интрига. Якобы «Зенит» еще не набрал оптимальные кондиции.
— У меня нет сомнений, что «Спартак» и «Зенит» еще наберут свой ход в чемпионате. Хочу, чтобы для «Спартака» произошло это как можно скорее.
— В «Зените» Малком и Клаудиньо получили российский паспорт. Вы несколько лет играли в России, предлагали ли вам получить гражданство?
— Сейчас другая эпоха, абсолютно другое время. Например, у меня никаких разговоров на эту тему с руководством не было. Хотя, наверное, мне тогда было легче получить гражданство. «Спартак» был на виду, становились чемпионами. Может, пошли бы на какие-то уступки. Сейчас я уже часть истории красно-белых.
— Российский паспорт сейчас помогал бы вам как-то в жизни?
— Может, было бы проще приезжать в Россию. Хотя бразильцам и так виза не нужна.
— Артем Дзюба назвал команду из Санкт-Петербурга «Зенит» Рио-Де-Жанейро. Можно ли с этим согласиться?
— Можно, но ничего страшного в этом нет. Плохо ли это? Нет, ведь все зависит от результата. Если он есть, то все в порядке.
— Как вы относитесь к большому количеству бразильцев в «Зените»?
— Это вопрос к руководству клуба — кому-то нравится, кому-то нет. Вспомните «Спартак», когда и в нем играли бразильцы. И все было нормально.
— Бывший игрок ЦСКА Марио Фернандес в это летнее окно перешел в «Зенит». За армейцев он отыграл более 10 лет. Что вы думаете об этом?
— Раньше приехать сюда, в Россию, было вызовом для первых бразильцев: меня, Леандро Самарони, Карлоса Алберто. Нелегко было решиться. Но мы всем бразильцам проложили дорогу! Ехать в Россию стало для них привычным делом. Плюс бразильцы поняли, что в России их хорошо принимают. И последний фактор — здесь стали хорошо платить, это, безусловно, мотив. Поэтому люди остаются здесь на долгие годы и продолжают играть. Марио в ЦСКА отлично приняли, он хорошо зарабатывал, но, видимо, у него были мотивы, которые заставили уехать в «Зенит».
— Многие болельщики ЦСКА считают это предательством. Они обижены на Марио, освистывали на последнем матче.
— Если сказать по-честному, в то время, когда я выступал в России, футболисты играли за клуб, за эмблему. Сейчас время изменилось. Народ в основном играет за деньги.
— То есть в ваше время для вас было невозможно уйти в «Зенит» или ЦСКА?
— Нет. Это было практически невозможно. Все равно, что подписать себе смертный приговор.
— То есть из-за фанатов, их осуждения или каких-то принципов?
— Да, надо иметь принципы. Я думаю, что у Марио тоже какие-то принципы все-таки есть, если он десять лет здесь играл. Наверное, что-то есть у него за душой.
— Видите ли вы себя тренером?
— Я — тренер? Нет. Никогда такая мысль в голову не приходила. Не думаю, что готов к этой работе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -