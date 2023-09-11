«В мое время переход из «Спартака» или ЦСКА в «Зенит» означал смертный приговор». Интервью Робсона

Экс-нападающий красно-белых ответил на вопросы «СЭ».

Робсон приехал в Россию для участия в матче легенд между «Спартаком» и сборной мира. Игра была посвящена памяти Ильи Цымбаларя, который умер 28 декабря 2013 года. После завершения встречи экс-форвард красно-белых ответил на вопросы «СЭ» о бразильцах в «Зените», российском гражданстве и Марио Фернандесе.

Нет сомнений, что «Спартак» и «Зенит» наберут ход в чемпионате

— Было ли сложно для вас согласиться на приезд в Россию?

— Нет! Меня позвали, и я спокойно приехал, как и в прошлом году, когда я был на столетии «Спартака».

— Удается ли сейчас следить за «Спартаком»?

— Конечно, вижу трансляции в интернете. Слежу также в соцсетях, с некоторыми болельщиками даже переписываюсь там. Мне рассказывают, как проходят игры, нюансы. Все через интернет.

— Как вам результаты «Спартака» в этом сезоне?

— Команда начала неважно сезон. Долго раскачиваются. Надеюсь, что все устаканится со временем.

— Существует мнение, что в этом чемпионате есть интрига. Якобы «Зенит» еще не набрал оптимальные кондиции.

— У меня нет сомнений, что «Спартак» и «Зенит» еще наберут свой ход в чемпионате. Хочу, чтобы для «Спартака» произошло это как можно скорее.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» Рио-Де-Жанейро? Ничего страшного в этом нет

— В «Зените» Малком и Клаудиньо получили российский паспорт. Вы несколько лет играли в России, предлагали ли вам получить гражданство?

— Сейчас другая эпоха, абсолютно другое время. Например, у меня никаких разговоров на эту тему с руководством не было. Хотя, наверное, мне тогда было легче получить гражданство. «Спартак» был на виду, становились чемпионами. Может, пошли бы на какие-то уступки. Сейчас я уже часть истории красно-белых.

— Российский паспорт сейчас помогал бы вам как-то в жизни?

— Может, было бы проще приезжать в Россию. Хотя бразильцам и так виза не нужна.

— Артем Дзюба назвал команду из Санкт-Петербурга «Зенит» Рио-Де-Жанейро. Можно ли с этим согласиться?

— Можно, но ничего страшного в этом нет. Плохо ли это? Нет, ведь все зависит от результата. Если он есть, то все в порядке.

— Как вы относитесь к большому количеству бразильцев в «Зените»?

— Это вопрос к руководству клуба — кому-то нравится, кому-то нет. Вспомните «Спартак», когда и в нем играли бразильцы. И все было нормально.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда я выступал в России, футболисты играли за клуб — сейчас народ в основном за деньги

— Бывший игрок ЦСКА Марио Фернандес в это летнее окно перешел в «Зенит». За армейцев он отыграл более 10 лет. Что вы думаете об этом?

— Раньше приехать сюда, в Россию, было вызовом для первых бразильцев: меня, Леандро Самарони, Карлоса Алберто. Нелегко было решиться. Но мы всем бразильцам проложили дорогу! Ехать в Россию стало для них привычным делом. Плюс бразильцы поняли, что в России их хорошо принимают. И последний фактор — здесь стали хорошо платить, это, безусловно, мотив. Поэтому люди остаются здесь на долгие годы и продолжают играть. Марио в ЦСКА отлично приняли, он хорошо зарабатывал, но, видимо, у него были мотивы, которые заставили уехать в «Зенит».

— Многие болельщики ЦСКА считают это предательством. Они обижены на Марио, освистывали на последнем матче.

— Если сказать по-честному, в то время, когда я выступал в России, футболисты играли за клуб, за эмблему. Сейчас время изменилось. Народ в основном играет за деньги.

— То есть в ваше время для вас было невозможно уйти в «Зенит» или ЦСКА?

— Нет. Это было практически невозможно. Все равно, что подписать себе смертный приговор.

— То есть из-за фанатов, их осуждения или каких-то принципов?

— Да, надо иметь принципы. Я думаю, что у Марио тоже какие-то принципы все-таки есть, если он десять лет здесь играл. Наверное, что-то есть у него за душой.

— Видите ли вы себя тренером?

— Я — тренер? Нет. Никогда такая мысль в голову не приходила. Не думаю, что готов к этой работе.