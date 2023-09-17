«В 90-е на базе в Новогорске крысы бегали! Один увидел усатую тварь — и чуть умом не тронулся» Истории от Ролана Гусева

Сегодня экс-полузащитнику «Динамо» и ЦСКА исполняется 46 лет.

В июне ЦСКА неожиданно объявил об уходе Ролана Гусева с поста тренера молодежной команды, которую он возглавлял с октября 2021-го и в первый же сезон сделал чемпионом. По словам гендиректора армейцев Романа Бабаева, Гусев сам попросил ЦСКА отпустить его, мотивировав это желанием поработать во взрослом футболе. Неделю спустя Ролан вошел в динамовский штаб Марцела Лички.

Гусев вернулся в клуб, где когда-то начинал карьеру. И даже успел поработать с Константином Бесковым. О чем в свое время рассказал в интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову.

Бесков

— Бесков каким запомнился?

— В 15 лет, когда я вернулся из юношеской сборной, он встретил меня словами: «Мне рассказали, ты много голов там назабивал? Завтра жду в Новогорске, будешь теперь с основой работать». С той поры я только там тренировался. Бесков меня и на сбор перед финалом Кубка с «Ротором» взял, но в заявку не включил. А вскоре был матч с «Тюменью», кажется. В день игры меня с базы отправили на тренировку дубля. Потом узнал, что Константин Иванович перед отъездом на стадион хватился: «А где Гусев?» — «С дублем тренируется». — «Да? А я хотел его сегодня минут на пять выпустить». Так я упустил шанс переписать клубный рекорд и стать самым юным игроком в истории «Динамо».

Бесков мог тренировку остановить, только чтобы объяснить мне ошибку! Играем в квадрат, вдруг голос Константина Ивановича: «Стоп! Все стоят на своих местах». Подходит ко мне, берет за руку и начинает показывать, как в этой позиции надо было сыграть.

— Цепенели в такие минуты?

— Да я сначала на каждую тренировку с основным составом выходил в шоковом состоянии. Мне 15 лет, а рядом люди из телевизора! Калитвинцев, Кобелев, Черышев, Тетрадзе... У Омари как раз тогда конфликт с Бесковым приключился, о котором все газеты писали.

— Из-за чего?

— Из-за яичницы. У Бескова она под запретом была, а Тетрадзе в столовой заказал себе на завтрак. У нас в ЦСКА, кстати, тоже яичницу не подают. Вредно.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Киев

В 2000 году Гусев едва не перебрался в киевское «Динамо». Подробности несостоявшегося перехода приоткрыл в том же самом интервью.

— С киевлянами дело было уже на мази, — вспоминал Ролан. — Но за два дня до отъезда меня вызвал Толстых и уговорил продлить контракт с московским «Динамо». Наутро, когда новость разнеслась, раздался звонок из Киева: «Ну и зачем ты это сделал? Мы же обо всем договорились». — «Так получилось», — отвечаю. — «Ладно, все равно приезжай».

— Приехали?

— Как ни странно, да. Показали шикарную базу в Конча-Заспе, там познакомился с Шевченко и Ребровым. Суркис говорит: «Все, что от тебя требуется, — поставить Толстых перед фактом, что хочешь играть в киевском «Динамо». Остальное берем на себя, трансфер оплатим». На следующий день должен был встречаться с Лобановским. Но я не дождался и улетел в Москву.

— Почему?

— Прекрасно понимал, что Толстых не отпустит ни за какие деньги. Он о переходе слышать ничего не хотел.

— Не угрожал?

— Угроз не было. Но доступно объяснил, что рановато мне в Киев перебираться: «Не созрел ты пока как игрок для такой команды. Вряд ли выдержишь конкуренцию, а у нас регулярно будешь в составе». Честно говоря, я и сам не был уверен, что заиграю в Киеве. Побоялся что-то менять, вот и остался в Москве.

— Кабинет Толстых большое впечатление произвел?

— Еще бы! Линялое динамовское знамя в углу. На столе настоящие баррикады из бумаг. Но он, как фокусник, из этих завалов макулатуры в секунду извлекал нужную бумажку.

— База в Конча-Заспе вам показалась шикарной на фоне старенькой динамовской в Новогорске?

— Да у нас в конце 90-х на базе крысы бегали! Я не вру! На них уже внимания не обращали. Однажды Ансар Аюпов зашел в комнату и увидел на своей кровати эту усатую тварь. Мы-то привыкли ко всему — но Аюпов лет семь прожил в Голландии. От такой картины едва умом не тронулся.

Романцев

В то время Гусев был нарасхват. Помимо киевлян на лидера московского «Динамо» претендовал и «Спартак». Олег Романцев лично приглашал игрока в свою команду. Но после долгих раздумий Ролан все-таки выбрал ЦСКА.

— Чувствовали, что Романцев не простил вам переход в ЦСКА? Поэтому и отцепил от ЧМ-2002?

— Играй я в «Спартаке» — не сомневаюсь, поехал бы на чемпионат мира. Я тогда набрал хорошую форму, ЦСКА шел на первом месте, «Спартак» 3:0 хлопнули. Когда был игроком «Динамо», с Романцевым в сборной почти перед каждым матчем общались один на один. В основном на тему перехода в «Спартак». Червиченко тоже приезжал на базу, подключался к переговорам.

— Люди из «Спартака» позже заявили, что вы побожились Романцеву подписать контракт с его командой и даже взяли часть подъемных.

— Глупости. Денег я не брал и бумаг никаких не подписывал. У меня было несколько предложений, ни одно не спешил отвергать. Размышлял до последнего. Интуиция подсказала, что со «Спартаком» связываться не стоит. Было видно, что клуб уже плывет. К 2001 году от прежнего спартаковского могущества не осталось и следа. А ЦСКА, наоборот, собирал мощный состав. Когда Гинер показал список игроков, которых собирается купить, стало ясно, что у армейцев очень серьезные планы. И все эти футболисты оказались в клубе.

Валерий Газзаев и Ролан Гусев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Газзаев

Гусев перешел в армейский клуб — и точно не прогадал. Там трижды выиграл чемпионат России, четыре раза Кубок страны, в 2005-м стал обладателем Кубка УЕФА. Считался одним из лидеров ЦСКА эпохи Валерия Газзаева. Но в 2007-м ситуация изменилась. Из твердого игрока основы Гусев превратился в запасного и в конце сезоне подписал контракт с «Днепром».

— Покидаете ЦСКА с тяжелым сердцем? — спросили Ролана тогда Голышак и Кружков.

— Конечно, столько лет провел в команде! Расставаться всегда грустно, но это жизнь футболиста. Хотя в моем случае уход — еще и большое облегчение, самый лучший вариант.

— У вас в этом году контракт заканчивался?

— Летом продлил на три года.

— Даже не раздумывали — стоит ли подписывать?

— Я восстанавливался после операции, и тут Гинер сделал предложение. О чем думать? С контрактом игрок чувствует себя защищенным.

— Может, и условия вам улучшили?

— Оставили прежними. Но вскоре выяснилось, что тренеру Гусев не нужен.

— Была последняя капля?

— Понял: все, «петля», когда Вася Березуцкий вышел на правом краю полузащиты в матче с «Сатурном». В ту минуту осознал, что отныне можно просто поддерживать форму. Как футболисты говорят, «отрабатывать контракт».

— Вы тогда были здоровы?

— Абсолютно. Уверен, на правом фланге полузащиты в ЦСКА по-настоящему конкурировать со мной мог лишь Чиди Одиа. Не в обиду будет сказано ребятам, которые выходили на этой позиции, — никто из них не был правым хавом. Смешно, когда туда ставят Шембераса или Васю Березуцкого. Они и сами это понимают.

— А когда-то Газзаев вам доверял как никому.

— У нас были нормальные отношения. Но в последнее время я был очень зол и обижен. Любой футболист на моем месте чувствовал бы себя ужасно. Даже не хотел подходить к Газзаеву, разговаривать с ним.

— Сам он инициативу к беседе не проявлял?

— Нет.

— Когда ведущий игрок попадает в опалу — тренер смотрит сквозь него?

— Да, в этом году я через такое прошел. Наверное, мне давали понять, что пора менять команду. А смотрели так: что я есть, что меня нет. Ни претензий, ни похвалы. Самое противное состояние, не знаешь, куда себя деть. Знаете, что меня добило?

— Что?

— Предложили лететь в Томск и играть за дубль. Вот тогда сорвался, психанул.

— Не полетели?

— Нет. Пришел к Гинеру, объяснились.

— Как ваш отказ воспринял Газзаев?

— Никак. Мы после этого с ним не виделись. Но мне хотелось бы его повидать, сказать «спасибо». Не знаю, с чего вдруг у Газзаева настолько поменялось ко мне отношение, — но всегда буду ему благодарен за те победы, которые одерживали вместе. Лучшие годы прошли в его команде. Никогда не скажу, что Газзаев плохой тренер или человек. Хоть мне многое непонятно. Может, тренеры с годами начинают смотреть на игроков другими глазами?

— И Газзаев посчитал, говоря словами одного большого тренера, что Гусев — «отработанный материал»?

— Совершенно верно.

— Но от Газзаева таких слов не слышали?

— Слышал. Вернее, не от него самого — мне передавали эти слова близкие к нему люди. Которые, точно знаю, не соврали. Газзаев такое сказал.

Есть, впрочем, еще одна версия, почему мне не давали играть. Сам додумался. Все-таки я более атакующий хав, чем хотелось бы Валерию Георгиевичу. В обороне не ас, это понятно. А игра в три защитника подразумевает немного другое. Где-то внутри понимаю Газзаева — на что мне обижаться? Вот когда на этом месте играл Чиди, он вообще был четвертым защитником!

— Обидно, что вам ничего не объяснили?

— Да мне и не надо было объяснять. Это было ясно из теоретических занятий — недорабатываю в обороне. Уход назревал давно. Конечно, можно было еще годик посмотреть со скамейки, успокаивая самого себя: «Скоро буду играть!» — но смысл?

— Когда-то из «Динамо» Газзаев брал двух игроков, Гусева и Шембераса. Но если вам в последние годы было достаточно одной ошибки, чтобы сесть на лавку, то Дейвидасу, говорят, прощалось и прощается все...

— Так и есть. Тоже загадка. Никаких конфликтов с Газзаевым не было. В глаза недовольство Валерий Георгиевич не высказывал. На собеседованиях формулировал так: «Ты ж понимаешь, Ролан, конкуренция. Будет момент — начнешь играть...»

После победы в Кубке УЕФА в ЦСКА у некоторых игроков кредит доверия стал безграничным. Люди порой допускали грубейшие ошибки, но Валерий Георгиевич закрывал на все глаза. Хотя футболиста сразу надо было убирать из состава. Чтобы не чувствовал себя незаменимым, да и просто дать отдышаться. Газзаев же упрямо продолжал его ставить. Полагаю, лишь в этом сезоне он понял, что чересчур кое-кому доверился.

— Но это не про вас?

— Разумеется. Я входил в другую группу — игравших без права на ошибку. В команде перед матчем даже подкалывали: «Ну что, Роланчик, тебе в первом тайме либо забить надо, либо голевую отдать. Иначе поменяют». В этих словах не было преувеличения. А играл бы на моей позиции Красич и совершал бы те же самые ошибки — его бы не дергали. Уверен!

Фото Александр Федоров, «СЭ»

***

Прошло шестнадцать лет. Гусев уже давно закончил карьеру. Сначала жил с семьей в Испании, потом вернулся в Москву и начал тренировать мальчишек в академии ЦСКА. Через два года возглавил армейскую молодежку. А в апреле 2023-го его интервью в Metaratings.ru вышло под заголовком: «Я протестовал, но сам стал тренером и понял — Газзаев многое делал правильно».

На вопрос о нынешних отношениях с Валерием Георгиевичем Гусев ответил так: «У нас хорошие отношения. При встрече всегда тепло общаемся. Думаю, Валерий Георгиевич понимает — тогда что-то было сказано на эмоциях. Столько времени прошло. Он человек не злопамятный, я тоже отходчивый, поэтому никаких проблем в общении нет».