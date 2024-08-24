Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук — о центральном матче 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Рано петь оды Станковичу. Абаскаль тоже хорошо начинал

— Разделяете восторги специалистов и болельщиков, которые считают, что «Спартак» набрал ход и поймал свою игру при Деяне Станковиче?

— Пока москвичи играют достаточно качественно, неплохо. Но вы же сами понимаете, «Спартак» — это особая история.

— Поясните, пожалуйста.

— Имею в виду круговорот тренеров в природе. И каждый из них вроде хорошо начинает. А потом все тише и тише... На короткой дистанции специалист эффективен, а затем возникает чувство дежавю. Все возвращается на круги своя — играют так же, как и при предыдущем тренере. Так что все-таки рановато петь оды Станковичу. Остановлюсь лишь на промежуточном выводе: начали сезон неплохо. Это факт.

— Намекаете на то, что и при Абаскале «Спартак» поначалу играл симпатично?

— Да. И не только при нем. Вспомните Карреру, Ваноли. Да любого специалиста!

— Можно ли согласиться со скептиками, которые говорят о том, что у «Спартака» на старте сезона слишком легкий календарь?

— Отчасти да. Обыграли «Химки», «Крылья», «Факел».

— Но уступили «Оренбургу» и не смогли одолеть «Ахмат».

— Поражение от «Оренбурга» все-таки не совсем показательное. Первый тур, искусственное поле... А вот «Ахмат» — системная, дисциплинированная команда. И «Спартак» бился, что называется, в закрытую дверь.

Манфред Угальде. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Барко, Угальде

— Приобретение Барко — попадание в яблочко?

— По тому, что он показал в первых турах, понятно, что это действительно качественный футболист. А вот дальше... Интересно будет посмотреть за ним в поединке против «Зенита». На данный момент это очень сильное приобретение.

— Игрок без слабых мест?

— Не хочется сейчас отвечать на этот вопрос. Нужно наблюдать на длинной дистанции. Добротный, качественный футболист. Пока не более того.

— 14 миллионов за Барко — адекватная цена?

— Давайте посмотрим на его КПД и вклад в успехи команды после 30 туров. Так, мне кажется, правильнее оценивать футболиста.

— Угальде ожил при Станковиче?

— Понимаете, не бывает так, чтобы футболист забивал, а потом вдруг в одночасье разучился. Ему в прошлом году потребовалось время на адаптацию к РПЛ после чемпионата Голландии. Очень большое значение имеет правильная атмосфера в коллективе. Станковичу, похоже, в короткий срок удалось ее создать. Появилась «химия». Плюс Угальде сыгрался с Барко. Пока эта связка выглядит перспективно.

— Способен ли Угальде побороться за звание лучшего бомбардира турнира? Или он все-таки не «киллер»?

— Он уже забил четыре в пяти турах. Очень хороший показатель. Набрал ход. Почему бы и не замахнуться на звание лучшего снайпера? Тем более Глушенков пока выбыл из строя.

— Зачем «Спартак» купил Маркиньоса? Он сильнее Зиньковского?

— Маркиньос — креатура Станковича. Тренер хорошо знает его по работе в «Ференцвароше». Такая логика тут просматривается. Выиграет ли он конкуренцию у Зиньковского на длинной дистанции? Опять же — только время покажет. Возможно, этот трансфер говорит об определенных претензиях тренера к Зиньковскому? А может быть, просто создана глубина состава на этой позиции. Сумма за бразильца заплачена немаленькая. Значит, он действительно нужен Станковичу.

Клаудиньо. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Клаудиньо не игрок настроения. Напоминает мне Данни

— Давайте о «Зените». Сначала председатель правления питерского клуба Александр Медведев заявил, что Вендел, Глушенков и Педро не сыграют со «Спартаком». Потом появилась информация, что бразильцы тренируются в общей группе. Выходит, Медведев пытался запутать «Спартак» и лукавит?

— Нет, я не думаю, что Медведев кого-то хотел обмануть. Просто это стечение обстоятельств. Александр Иванович говорил о травмах ведущих футболистов еще несколько дней назад. Допускаю, что за это время хорошо сработал медицинский штаб, поставил на ноги игроков. Но вот в каком они сейчас физическом состоянии? Большой вопрос. Тренироваться в общей группе — это одно, а выйти на матч, тем более такой важный, — совсем другое.

— Если Вендел и Глушенков пропустят игру, то «Зенит» перестает быть фаворитом в этой встрече?

— На стороне «Зенита» — домашняя арена. А вот что касается потерь... Вендел, Глушенков, Педро — ключевые футболисты на старте сезона. Плюс травмирован Родригао. Уже минус четыре. Неясна ситуация с Караваевым. Это 40 процентов состава. Так что не все так просто для сине-бело-голубых.

— Шансы в этом противостоянии — 50 на 50?

— Глубина скамейки, конечно, позволяет Семаку проводить ротацию. Но сможет ли он компенсировать такие потери?

— Как считаете, сумеет?

— Думаю, Сергей Богданыч найдет варианты. Для меня «Зенит» все равно остается фаворитом в этом матче.

— Но кем заменить Глушенкова, который набрал сумасшедшую форму? По позиции его конкурент Артур, но впечатляет ли он вас?

— Пока не впечатляет. В данный момент он не является системообразующим игроком. Серьезная конкуренция не позволила ему выйти на эту роль. Появился Глушенков, но сейчас Максим выбыл. Посмотрим, что покажет бразилец. Думаю, свой шанс он тоже получит.

— «Зенит» продлил контракт с Кладуиньо. Не считаете его игроком настроения? Клуб еще с ним намучается?

— Нет, игра Клаудиньо не зависит от его настроения! Это реально сильный футболист, который способен делать разницу. Он не падает ниже определенного уровня. Дурака бразилец точно не валяет! Он как раз живет игрой. Клаудиньо мне чем-то напоминает Данни, который здорово смотрелся в «Зените». Португалец, если помните, боролся за каждый мяч, никогда не играл спустя рукава. Так и Клаудиньо. Да, что-то не получается порой, но в халтуре его не обвинишь.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Соболев не воспитанник «Спартака». Почему он не может перейти в «Зенит»?

— У вас есть вопросы к отдельным трансферам «Зенита»? Усилят ли команду Волков и Горшков?

— Они нужны для глубины состава. Скамейка, российский паспорт. Все в принципе понятно. Надо омолаживать состав, дублировать позиции. «Зенит» играет на два фронта. Кубок России никто же не отменял.

— Главный вопрос лета: где в итоге окажется Соболев?

— В «Зените».

— Уверены?

— Не сомневаюсь в этом. Насколько я знаю, вопрос решен на высоком уровне.

— Но тот же Александр Медведев говорит, что до сделки как до Луны...

— Вы спросили — я ответил. Соболев будет в «Зените».

— А усилит ли он питерцев?

— А это уже не моя история (улыбается). Нужен — не нужен. Есть тренер, есть руководители. Раз покупают, значит, что-то в нем видят. От того, что я сейчас что-то скажу, ничего не поменяется. В «Спартаке» Соболев не останется. Вопрос уже решен. Скоро объявят.

— А вы понимаете самого Соболева? Не совершает ли он сейчас ошибку?

— Это его выбор. Таких моментов в футболе очень много. Ну не хочешь играть в «Спартаке» — никто же не держит. Придет время — так же скажет и «Зениту». Ну, скажет и скажет. Ибрагимович, на секундочку, тоже миллион клубов поменял.

— Ну вы и сравнили.

— Нет, я точно не сравниваю их как футболистов. Соболев не стоит и правой бутсы Ибрагимовича. Я сейчас про другое — про саму сложившуюся ситуацию. Не вижу в ней ничего плохого.

— Вот как?

— Ну а что? Век игрока не долог. Ему нужно не только думать о «ромбике», но и о других вещах. И потом: Соболев же не воспитанник «Спартака», в нем не течет красно-белая кровь. И если он окажется в «Зените», то ничего сверхъестественного в таком трансфере не увижу. Вот если бы речь шла о своем воспитаннике — это уже совсем другая история.

— Соболев, по-вашему, сильный нападающий для нашего чемпионата?

— Хороший форвард. Не могу сказать, что прям сильный, но добротный. Его часто пытались сравнивать с Дзюбой. Но для меня такие параллели ни в какие ворота не лезут.

— Почему?

— Дзюба на голову сильнее. Да даже на две. Во всем. Понятно, что я имею в виду то время, когда Артем играл в «Зените», был в форме. Вот Месси или Роналду — это вечный спор. А тут все очевидно. Дзюба сильнее. А Соболев — хороший футболист.

— Как закончится матч «Зенит» — «Спартак»?

— Склоняюсь к ничьей.