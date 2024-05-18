«Динамо» всем все доказало. Не удивлюсь, если «Зенит» оступится в Грозном». Мнение Орещука

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук — о крупной победе над «Крыльями Советов» (4:1).

— «Динамо» — чемпион?

— Даже не хочу верить в то, что бело-голубые теперь упустят золото! Сегодняшней игрой «Динамо» всем все доказало и показало. Бело-голубые будут чемпионами! Других вариантов не вижу.

— 4:1 — счет по игре?

— Наверное, «Крылья» все-таки не заслужили разгрома, но победа москвичей, конечно, закономерна. Теперь все в руках и ногах команды Лички. Дождемся, как сыграют конкуренты. Возможно, уже завтра начнем отмечать.

— А у вас есть предчувствие, что «Зенит» не выиграет в Грозном?

— Да и «Краснодар» может не победить «Сочи». Все реально. «Ахмат» всегда очень хорошо играет против «Зенита», отбирают очки. Не удивлюсь, если питерцы оступятся в Грозном.

— Бальбуэна — это похороны?

— Молодец! Начал сезон здорово. Потом, похоже, снизил к себе требования. А теперь вновь вышел на свой уровень, тащит за собой команду. Классно, что у него все получается. Он и свои прямые обязанности в обороне четко выполняет, и впереди хорош. Красавец!

Гол Фабиана Бальбуэны в ворота «Крыльев Советов». Фото Александр Федоров, "СЭ"

— Зачем Нгамале играть 90 минут? Может быть, его просто выпускать уже в компенсированное время под гол?

— (Улыбается.) Ну нет, нет. Нгамале разминается 90 минут, готовится. Потом уже забивает. Все логично. Без разминки в футболе ничего не бывает. Хороший трансфер, который себя, безусловно, оправдывает. Очень рад, что контракт с ним будет автоматически продлен. Камерунец еще принесет бело-голубым немало пользы.

— К Лещуку есть вопросы по голу Горшкова со штрафного?

— Да, угол Игоря... Вратарская ошибка. Ну ничего страшного. Когда команда побеждает, да еще и с таким счетом, эти вещи забываются. Бывает.

— Тюкавин ушел с поля без гола. Но для вас очевидно, что именно Константина признают лучшим игроком сезона?

— Если «Динамо» станет чемпионом, то какие еще варианты?

— А если все-таки не станет?

— Ну... Сложно сказать. Я бы еще рассмотрел тогда кандидатуру Сперцяна. Его тоже нужно отметить.

— Что-то насторожило вас в игре бело-голубых?

— Первый тайм — тяжелый, конечно... Все идет от головы. Я заметил: «Динамо» начинает играть в свой футбол, как только пропускает. Вот тогда команда действительно оживает. Психология. Забили — и прижимаются к воротам. Хотя этому и есть объяснение.

— Какое?

— Никто из игроков «Динамо», как я понимаю, раньше не становился чемпионом в своих прежних командах. Менталитет.