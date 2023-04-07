«Дзюба напоминает мне Вьери — тоже интересен публике из-за своих похождений». Итальянский журналист — о российском футболе

Интервью с итальянской легендой Россано Доннини.

Город Модена — родина великого оперного певца Лучано Паваротти и легендарного Энцо Феррари. Если заказать экскурсию, то можно за полдня обойти местные музеи, посвященные этим знаменитым персонажам. Но я вместо экскурсии предпочел встречу с живой легендой итальянской футбольной журналистики.

Мы с Россано Доннини знакомы с середины 90-х годов прошлого века, когда самый популярный в истории Италии футбольный журнал Guerin Sportivo еще гремел на всю страну. Еженедельник уделял много внимания международному футболу и отдавал под него несколько полос, а Россано Доннини курировал это направление на протяжении нескольких десятков лет. Сейчас Россано 74 года, и он хорошо знает как советский, так и российский футбол плюс неоднократно бывал в нашей стране. В последний раз Доннини посещал Москву и Санкт-Петербург незадолго до начала пандемии, ну а интерес к нашему футболу не потерял и сегодня.

— Если не ошибаюсь, в свой предпоследний приезд в Россию вы побывали в Москве на матче с участием Алексея Миранчука. И вот на днях вы вновь увидели его игру живьем, но уже в составе «Торино». Поделитесь впечатлениями?

— Да, в июле 2019 года я был в Москве на матче Суперкубка России. «Локомотив» тогда выиграл у «Зенита» со счетом 3:2, у команды из Петербурга оба гола забил, кажется, Азмун, а вот у «Локомотива» дубль точно оформил как раз Миранчук. Благодаря тому дублю «Локомотив» и переломил ситуацию. Через год после этого Алексей перебрался в серию А, но до прошедшего понедельника мне не доводилось видеть его игру здесь живьем, только по телевизору.

В «Аталанте» он проявлял себя, что называется, редко, но метко, а вот в «Торино» стал заметной фигурой. В игре против «Сассуоло», на которой я присутствовал, Миранчук, правда, появился лишь в самой концовке: как я понимаю, у него была до этого небольшая травма. Алексей не успел себя проявить за 10 минут, но мне бросилось в глаза, что он сильно прибавил в атлетическом плане по сравнению с тем матчем в Москве. Возможно, сказалась жесткая школа Гасперини в «Аталанте» — этот тренер помешан на углубленной физической подготовке.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

— Миранчук играет за «Торино» на правах аренды, как и принадлежащий «Вест Хэму» Никола Влашич. Если туринскому клубу придется выбирать, кого из этих двух игроков выкупать, то кто, на ваш взгляд, был бы полезнее для Ивана Юрича?

— Я так понимаю, что Юрич хотел бы заполучить обоих игроков. Но если «Торино» придется выбирать в силу того, что обоих не потянуть по экономическим соображениям, то Миранчук видится мне более нужным элементом. При нынешней манере игры «Торино» Миранчук придает команде больше красок и разнообразия, чем Влашич. И это даже притом что Алексей может, как и раньше, по-настоящему вспыхивать лишь эпизодами. Зато эти эпизоды зачастую становятся решающими. Юрич, кстати, недавно открыто говорил об этом в наших СМИ. Он готов прощать Алексею перепады в игре, чего не захотел делать Гасперини. Думаю, что Миранчук и Юрич нашли друг друга. А ведь для такого игрока настроения, как Алексей, очень важно, чтобы тренер ему доверял и закрывал глаза на недостатки, которых по-прежнему хватает. И пусть Влашич традиционно выполняет больший объем работы, Николу Юричу заменить сегодня проще, чем россиянина.

— К слову, о матче «Локомотив» — «Зенит». Может ли на этот раз зажечь Дзюба, который, похоже, имеет зуб на команду из Санкт-Петербурга?

— А вдруг в этот раз отличится другой Миранчук — Антон? Помню, одно время у нас писали, что он может оказаться в Италии, однако затем все затихло.

Что касается Дзюбы, то он напоминает мне нашего знаменитого Кристиана Вьери. Тот тоже любил менять клубы в поисках новых вызовов в карьере, ну и новых высоких зарплат, конечно, тоже. При этом Вьери, как и Дзюба, всегда оставался интересен публике из-за своих похождений за пределами поля. Короче говоря, если Дзюба забьет гол «Зениту» при своей сверхмотивации, я не удивлюсь. При этом, насколько я понимаю, в целом сегодняшний «Зенит» со всеми своими бразильцами в составе существенно сильнее «Локомотива». Как бы ни закончился воскресный матч в Москве, вряд ли что-то может помешать команде Семака выиграть пятый подряд чемпионский титул.

— Одним из помощников Сергея Семака в его тренерском штабе является Игорь Симутенков, который в свое время играл в Италии.

— Я часто посещаю матчи, которые проходят как раз на том стадионе, где Игорь выступал за «Реджану». Теперь это домашняя арена «Сассуоло», против которого только что играл Миранчук. Во времена Симутенкова «Реджана» фланировала между серией А и В, а арена находилась в собственности города Реджо-Эмилия. Теперь «Реджана» играет в серии С, а стадион принадлежит «Сассуоло». Правда, свои домашние матчи «Реджана» по-прежнему проводит на своей бывшей арене.

Что касается самого Игоря, то журналисты из Реджо-Эмилии хорошо помнят его до сих пор. Нельзя сказать, что он был звездой команды, но свой след в истории «Реджаны» точно оставил. Во многом благодаря именно игре и голам Игоря свой пост в критический момент сохранил начинающий тренер Карло Анчелотти, который впоследствии пошел на повышение и стал одним из самых успешных специалистов в мире.

— Знаю, что вы стараетесь не пропускать домашние матчи своей родной «Модены», а значит, должны были наблюдать вживую и за игрой «Брешии», которую тренировал новый тренер «Торпедо» Пеп Клотет. Можете рассказать про него?

— Клотет не очень известен, но ведь и ваше нынешнее «Торпедо» не имеет ничего общего с той легендарной командой, которая блистала в 60-х и на равных играла с великим «Интером» той эпохи. Пеп — добротный специалист с уже немалым опытом. Его «Брешиа» уверенно и красиво обыграла «Модену», и футбол в исполнении команды многим понравился. А мне также понравилась манера поведения тренера после игры. На хорошем итальянском языке этот испанец с удовольствием отвечал на вопросы журналистов и был готов пообщаться с любым из нас. Все это контрастирует с нынешней модой в Италии: тренеры гостевой команды либо пытаются побыстрее свернуть интервью и сослаться на то, что опаздывают на поезд или самолет, либо предпочитают общаться с избранными журналистами.

Пеп Клотет. Фото Global Look Press

— Если Клотет такой добротный специалист, как вы уверяете, то как объяснить, что СПАЛ и «Брешиа», которые он тренировал, находятся в зоне вылета серии В? При этом «Брешию» он возглавлял аж три раза.

— В свой первый приход Клотет поставил «Брешии» хороший футбол. Ну а затем там начались какие-то нездоровые внутренние процессы, которые часто характеризуют те клубы, которые возглавляет президент по фамилии Челлино. Если хотите, изучите его биографию и посчитайте, сколько тренеров уволил этот человек, и тогда поймете, что в проблемах нынешней «Брешии» виноват явно не Клотет. И СПАЛом, кстати, рулит очень и очень беспокойный персонаж, который любит бросаться из крайности в крайность. Это американец Джо Такопино — известная и значимая личность у себя на родине, один из главных адвокатов Дональда Трампа. В СПАЛе тоже была и есть немалая чехарда с тренерами, так что и там дело не в Клотете.

Если посмотреть на таблицу РПЛ, то нынешнее «Торпедо» вряд ли что-то спасет от вылета. Ну а там, глядишь, Клотет со своим умением и накопившимся опытом может поставить команде игру и вернуть ее в высшее общество. Почему нет?

— Нынешний тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль также некоторое время работал в серии В. Можете что-то припомнить о его работе в «Асколи?»

— Честно говоря, нет. Фамилию-то я помню, но вот ничего особенного в голову не приходит. Кажется, одно время он работал в клубах итальянского кантона Швейцарии, а затем в «Базеле», но никаких подробностей я припомнить не могу.

— В серии В есть еще один клуб, который интересен российским болельщикам. Речь о «Венеции», которую возглавляет экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли и за которую выступает Денис Черышев. До прихода Ваноли команда реально претендовала на вылет из серии В, а как дела обстоят сейчас?

— По своему составу «Венеция» не должна вылетать. Мне кажется, что ситуация там исправляется, хотя и не без труда. Я помню Черышева по сборной России Станислава Черчесова. Это опытный и качественный игрок, который способен помочь «Венеции» остаться в серии В. Что касается Ваноли, то его у нас здесь как самостоятельного тренера до прихода в «Венецию» никто и не знал. Да, он выиграл Кубок России со «Спартаком», однако в вашем чемпионате, за которым здесь вообще мало кто следит, он ведь занял место где-то в середине таблицы. Посмотрим, как Ваноли выкрутится из этой непростой ситуации с «Венецией», тогда и сможем сделать первые выводы о его дальнейших перспективах.