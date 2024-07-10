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Премьер-лига (РПЛ). Статьи

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Сегодня, 11:00

Россия — футбольная страна. Это видно даже по матчам в межсезонье. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Футболисты ЦСКА сыграли с «Партизаном» в матче за Братский кубо
Футболисты ЦСКА сыграли с «Партизаном» в матче за Братский кубок.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей сборной в 2005-2015 годах — о новых векторах в виде спорта номер один, появившихся этим летом.

Мнение

Удивительные вести приходят из Германии.

Страна-хозяйка вылетела с Евро — и билеты на оба полуфинала оказались не раскуплены, перепродавались с большим дисконтом.

Виной всему дороговизна? Или что-то иное — например, та самая «скука» о которой применительно к нынешнему чемпионату Европы не говорил только ленивый.

Это интересный кейс — ценообразование, востребованность, ажиотаж. Сравнивать всегда сложно, но в Катаре полтора года назад на полуфиналах яблоку было негде упасть. Хотя организационные сложности тогда несравнимы с нынешними.

Казалось бы, Европа практически единое безвизовое пространство — лети куда хочешь. В общем, загадка...

Для клубов РПЛ, как и для России в целом, Евро — турнир чужой. Кто-то из нашей премьер-лиги на нем выступил, кто-то туда поехал зрителем, кто-то — журналистом. Но в целом страна смотрела ЧЕ по телевизору.

Матвей Кисляк, Зоран Тошич, Виллиан Роша и Федор Чалов в матче Братского кубка ЦСКА - «Партизан»
Матвей Кисляк, Зоран Тошич, Виллиан Роша и Федор Чалов в матче Братского кубка ЦСКА — «Партизан».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

А клубы старались сделать все, чтобы не создать ощущения отдаленности от большого футбола.

И если присмотреться, этим летом произошли любопытные события.

«Спартак», например, попробовал усилить интеграцию на постсоветской территории. По меньшей мере так выглядят контрольные матчи красно-белых с соперниками из Казахстана и Узбекистана. Год назад москвичи провели спарринг с бакинским «Нефтчи» — и этот выбор все объясняли историческими связями «Лукойла» с Азербайджаном. Сейчас география оппонентов по контрольным матчам расширилась. Астана была красно-белой — и уже с этой точки зрения поездка в Казахстан оправдалась.

Роман Зобнин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Актобе&raquo;. «Спартак»: ассист Соболева, полный стадион в Актобе, ничья с командой Парфенова

Еще больший ажиотаж вызвал Братский кубок. Были ли у организаторов цели по посещаемости, неизвестно (все-таки жара, отпуска, товарищеский статус соревнований), но то, как прошел турнир, окончательно развеяло сомнения в том, футбольная ли страна Россия. Главный его итог — рекорд эпохи Fan ID, установленный ЦСКА, 25 тысяч зрителей на игре с «Партизаном». Это почти в три раза выше среднего показателя армейцев в РПЛ. Случилось это во многом благодаря массовому приходу фанатов.

Можно только гадать, что стало главной причиной такой посещаемости Братского кубка в целом, но, вероятно, формула все же такова: два клуба РПЛ, принимающие соперников у себя дома, и сильная развлекательная программа.

Болельщики ЦСКА на матче Братского кубка против «Партизана»
Болельщики ЦСКА на матче Братского кубка против «Партизана».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Очевидно, что именно в такой связке можно сейчас рассчитывать на большую аудиторию в межсезонье. Тот же «Зенит», проведя свой летний турнир, прилично отработал на своих матчах (подкачала разве что посещаемость встречи с «Сочи»), но остальные игры в памяти не остались. Для петербуржцев спарринги, похоже, служили только одной цели — дать возможность команде лучше подготовиться к сезону в противостояниях с приличными соперниками. Но не хватило второго хедлайнера для того, чтобы происходило что-то любопытное в моменты, когда «Зенита» не было на поле.

И тем не менее налицо три вектора — яркий турнир в Москве, сильная предсезонная подготовка чемпиона в Санкт-Петербурге и новая экспансия «Спартака». Очевидно, что клубы в ситуации, когда Австрия закрыта для летних сборов, ищут иные пути — и заметно, кто и как пытается реализоваться.

Максим Глушенков во&nbsp;время презентации в&nbsp;клубном магазине &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» и «Спартак» готовы пошуметь. Кто станет трансферным чемпионом лета? Колонка Казакова

А если вспомнить, как свои мероприятия проводит РФС, говорить о падении интереса к футболу в стране нелепо.

Скоро Суперкубок — как раз накануне финала Евро.

Интересно будет сравнить и предматчевые шоу, и вовлеченность стадионов, и организацию в целом.

Ощущение, что у нас получится не хуже.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
Евро-2024
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
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