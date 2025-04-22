Россияне забили всего три гола за «Спартак» в этом сезоне

Даже от «Зенита» бесконечно далеко.

Россияне практически не забивают за «Спартак» в этом сезоне РПЛ, сообщает Opta. По данным портала, на счету отечественных футболистов московского клуба всего три гола — два у Наиля Умярова и один у Даниила Пруцева. Это худший результат среди всех клубов чемпионата России.

Лидеры «Спартака» — иностранцы

Красно-белые за 25 туров в этом сезоне РПЛ забили 48 мячей — на данный момент это четвертый результат в чемпионате. Согласно подсчетам Opta, 94% голов (45) оформили иностранцы. В первую очередь, конечно, речь о форварде Манфреде Угальде — на счету лучшего бомбардира клуба и лиги 16 мячей. На втором месте в команде идет Эсекьель Барко (11), тройку замыкает Тео Бонгонда (7).

Второй худшей командой по числу «российских» голов стал «Оренбург». Подопечные Владимира Слишковича в принципе забивают не очень много — всего 23 мяча в 25 турах, — и среди этих голов только четыре (17%) оформлены россиянами. Лучший бомбардир команды — Саид Сахархизан (7).

Замыкает тройку худших «Пари НН» — в составе команды Виктора Гончаренко россияне забили восемь мячей. Правда, всего на счету нижегородцев 19 голов в РПЛ, поэтому отечественные футболисты сделали из них почти половину (42%).

Дмитрий Баринов и Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» в порядке, «Локомотив» лидирует

Клубом с наибольшим количеством голов российского происхождения оказался «Локомотив». Команда Михаила Галактионова за 25 туров забила 42 мяча, из них 35 (83%) — на счету россиян. За столь высокий показатель следует благодарить Алексея Батракова (12) и Дмитрия Воробьева (8), а также бомбардиров с одним голом в активе — Тимофеева, Ракова, Морозова и других.

Второе место по количеству «отечественных» голов занял «Ростов» — в команде Джонатана Альбы россияне забили 27 мячей из 38 (71%). Лидерами стали Николай Комличенко и Максим Осипенко (по 8), а также Егор Голенков (5).

Третье место в списке занял ЦСКА — в команде Марко Николича в активе россиян 25 голов из 39 (64%). За армейцев больше всех отличились Тамерлан Мусаев (7), Иван Обляков (6) и Игорь Дивеев (5).

В «Зените» ситуация немного парадоксальная. Россияне там забили 19 мячей из 50 (38%), это средний результат. При этом почти полностью его сделали два человека — Максим Глушенков (9) и Андрей Мостовой (7). Лучший бомбардир команды Сергея Семака — аргентинец Лусиано Гонду (10).

При этом по вовлеченности россиян в голы команды лидирует «Факел». На счету воронежского коллектива всего 11 мячей в этом сезоне РПЛ, но 10 из них (90%) забили отечественные футболисты. Ни в одном другом коллективе таких показателей нет.

Количество «российских» голов в клубах РПЛ после 25-го тура

Клуб Голы Российские голы % российских голов Локомотив 42 35 83 Ростов 38 27 71 ЦСКА 39 25 64 Динамо 53 24 45 Акрон 31 21 67 Химки 28 20 71 Зенит 50 19 38 Крылья Советов 30 16 53 Динамо Махачкала 23 14 60 Ахмат 23 11 47 Факел 11 10 90 Краснодар 49 10 20 Рубин 32 9 28 Пари НН 19 8 42 Оренбург 23 4 17 Спартак 48 3 6

Данные Opta

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