Селихов и Соболев, Глушенков в розовом, Синнер и российские футболисты: РПЛ в отпуске

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Форвард «Динамо» Константин Тюкавин встретил в Дубае первую ракетку мира Янника Синнера и капитана «Реала» Луку Модрича.
У российских футболистов в этом отпуске прибавилось фото с итальянским теннисистом, в их числе — вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев. А у Синнера появилась майка российского клуба — форму «Пари НН» ему подарил Николай Калинский, брат теннисистки Анны Калинской.
Выступающий за «Зенит» Максим Глушенков приковал к себе внимание в отпуске на Мальдивах благодаря своей девушке Анне Нечаевой. Именно она выложила у себя видео о том, как футболист оделся в женскую одежду: в розовую кофту, штаны с сеткой и тапочки D&G. Это — результат проспоренного желания в игре UNO с одноклубником Юрием Горшковым.
Футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьев оказался в центре скандала после публикации фотографии с охоты. Нападающий выложил снимок, где он держит в руках ружье и позирует с дюжиной тушек зайцев. Из-за негативной реакции общественности Воробьев удалил из соцсетей скандальный кадр.
Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов съездил на рыбалку и поймал огромного карпа. «Пока кто-то пытается поймать инсайды, Рифат Жемалетдинов поймал карпа. P. S. Если что, рыба была специальным образом обработана и сразу же отпущена обратно в водоем», — подписала снимок пресс-служба ЦСКА.
Защитник ЦСКА Келлвен почувствовал себя ковбоем, оседлал лошадь и принял участие в чилийском родео.
Вратарь «Спартака» Александр Селихов проводит отпуск вместе с бывшим одноклубником Александром Соболевым. Футболисты вместе сыграли в текбол.
Защитник «Спартака» Алексис Дуарте посетил с семьей зоопарк, а его одноклубник Эсекьель Барко побывал в римском Колизее.
Источник фото: социальные сети футболистов