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Сегодня, 22:45

Селихов и Соболев, Глушенков в розовом, Синнер и российские футболисты: РПЛ в отпуске

Отдел фото «СЭ»
Александр Селихов и Александр Соболев, Максим Глушенков, Янник Синнер и Константин Тюкавин на отдыхе во время паузы в чемпионате России
Александр Селихов и Александр Соболев, Максим Глушенков, Янник Синнер и Константин Тюкавин.
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Как отдыхают футболисты клубов премьер-лиги.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин встретил в Дубае первую ракетку мира Янника Синнера и капитана «Реала» Луку Модрича.

Теннисист Янник Синнер и футболист «Динамо» Константин Тюкавин
Капитан «Реала» Лука Модрич и футболист «Динамо» Константин Тюкавин с отцом

У российских футболистов в этом отпуске прибавилось фото с итальянским теннисистом, в их числе — вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев. А у Синнера появилась майка российского клуба — форму «Пари НН» ему подарил Николай Калинский, брат теннисистки Анны Калинской.

Теннисист Янник Синнер и вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев

Выступающий за «Зенит» Максим Глушенков приковал к себе внимание в отпуске на Мальдивах благодаря своей девушке Анне Нечаевой. Именно она выложила у себя видео о том, как футболист оделся в женскую одежду: в розовую кофту, штаны с сеткой и тапочки D&G. Это — результат проспоренного желания в игре UNO с одноклубником Юрием Горшковым.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в женской одежде в отпуске

Футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьев оказался в центре скандала после публикации фотографии с охоты. Нападающий выложил снимок, где он держит в руках ружье и позирует с дюжиной тушек зайцев. Из-за негативной реакции общественности Воробьев удалил из соцсетей скандальный кадр.

Футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьев после охоты на зайцев

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов съездил на рыбалку и поймал огромного карпа. «Пока кто-то пытается поймать инсайды, Рифат Жемалетдинов поймал карпа. P. S. Если что, рыба была специальным образом обработана и сразу же отпущена обратно в водоем», — подписала снимок пресс-служба ЦСКА.

Защитник ЦСКА Келлвен почувствовал себя ковбоем, оседлал лошадь и принял участие в чилийском родео.

Вратарь «Спартака» Александр Селихов проводит отпуск вместе с бывшим одноклубником Александром Соболевым. Футболисты вместе сыграли в текбол.

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте посетил с семьей зоопарк, а его одноклубник Эсекьель Барко побывал в римском Колизее.

Футболист «Спартака» Алексис Дуарте с ребенком в зоопарке
Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко с женой рядом с римским Колизеем

Источник фото: социальные сети футболистов

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Александр Селихов
Александр Соболев
Дмитрий Воробьев (футбол)
Константин Тюкавин
Николай Калинский
Фото
Максим Глушенков
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