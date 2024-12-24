Селихов и Соболев, Глушенков в розовом, Синнер и российские футболисты: РПЛ в отпуске

Как отдыхают футболисты клубов премьер-лиги.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин встретил в Дубае первую ракетку мира Янника Синнера и капитана «Реала» Луку Модрича.

У российских футболистов в этом отпуске прибавилось фото с итальянским теннисистом, в их числе — вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев. А у Синнера появилась майка российского клуба — форму «Пари НН» ему подарил Николай Калинский, брат теннисистки Анны Калинской.

Выступающий за «Зенит» Максим Глушенков приковал к себе внимание в отпуске на Мальдивах благодаря своей девушке Анне Нечаевой. Именно она выложила у себя видео о том, как футболист оделся в женскую одежду: в розовую кофту, штаны с сеткой и тапочки D&G. Это — результат проспоренного желания в игре UNO с одноклубником Юрием Горшковым.

Футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьев оказался в центре скандала после публикации фотографии с охоты. Нападающий выложил снимок, где он держит в руках ружье и позирует с дюжиной тушек зайцев. Из-за негативной реакции общественности Воробьев удалил из соцсетей скандальный кадр.

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов съездил на рыбалку и поймал огромного карпа. «Пока кто-то пытается поймать инсайды, Рифат Жемалетдинов поймал карпа. P. S. Если что, рыба была специальным образом обработана и сразу же отпущена обратно в водоем», — подписала снимок пресс-служба ЦСКА.

Защитник ЦСКА Келлвен почувствовал себя ковбоем, оседлал лошадь и принял участие в чилийском родео.

Вратарь «Спартака» Александр Селихов проводит отпуск вместе с бывшим одноклубником Александром Соболевым. Футболисты вместе сыграли в текбол.

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте посетил с семьей зоопарк, а его одноклубник Эсекьель Барко побывал в римском Колизее.

Источник фото: социальные сети футболистов