Россия получила почти 3 миллиона евро от УЕФА. Союз выплатил рекордные деньги клубам по всему континенту

Компенсация досталась даже команде 10-го английского дивизиона.

УЕФА выплатил 233 миллиона евро командам по всей Европе. Эти деньги — компенсация за участие футболистов в турнирах сборных. Сумма распределялась между всеми членами организации: российским командам досталось почти три миллиона.

Что за льготы от УЕФА

Европейский футбольный союз компенсирует отсутствие игроков в расположении клубов из-за турниров сборных. Так, под Евро-2024 было подготовлено 140 миллионов евро, еще 93 оставили на Лигу наций и отборочные турниры. Итого получилось 233 миллиона — рекордная сумма за все время, что УЕФА выплачивает эти льготы. Деньги распределились между 901 клубом из всех 55 национальных ассоциаций, входящих в конфедерацию. Прошедший летом чемпионат Европы завершил финансовый цикл, который стартовал после финиша прошлого Евро.

Известны точные цифры, которые платились за каждого футболиста. Отсутствие в расположении команды из-за участия в матче Лиги наций или в отборочных турнирах УЕФА оценивалось в 3659 евро. На чемпионате Европы 2024 года суммы варьировались в соответствии с классификацией клубов от ФИФА и составили от 3395 до 10 187 евро в день.

Система выплат — результат взаимодействия УЕФА и Европейской клубной ассоциации (ECA). Как говорится на сайте союза, команды получают равную долю за каждого игрока, вышедшего на поле в турнирах сборных, а также закрепленную сумму за каждый день пребывания футболиста во время финальной части соревнований.

Показательный момент — из всех 233 миллионов деньги дошли даже до команд седьмого английского дивизиона и одного представителя полупрофессиональной десятой лиги, которая называется Yorkshire Amateur of England.

«Фантастически видеть, как клубы всех размеров и уровней по всей футбольной пирамиде получают финансовые награды за свою жизненно важную роль в развитии игроков, которые способствуют успеху наших национальных командных соревнований, включая очень удачный финальный турнир Евро-2024. Каждый успех наших соревнований является общим, и эта программа льгот — еще одно свидетельство этого принципа, признающего преданность тех, кто неустанно работает над тем, чтобы сделать европейский футбол величайшим видом спорта в мире. Когда он процветает, все выигрывают», — приводит сайт УЕФА слова президента организации Александера Чеферина.

Александер Чеферин. Фото Getty Images

Как деньги распределились между российскими клубами

Несмотря на отстранение сборной России от официальных турниров, до наших клубов добралось 2,7 миллиона евро. Дело в том, что финансовый цикл стартовал после Евро-2020, когда национальная команда еще участвовала в международных соревнованиях. Бан длится лишь с марта 2022 года.

Кроме того, клубы получают выплаты и за легионеров, которые отправляются в свои сборные во время международных пауз.

Больше всех досталось «Спартаку» — чуть больше 340 тысяч евро. Всего выплаты получили 23 клуба, не все из которых на текущий момент выступают в РПЛ. Например, 62 тысячи евро отправились тульскому «Арсеналу», 179,5 — «Сочи», 40 — «Тамбову».

Напомним, с марта 2022-го сборная России проводит только товарищеские встречи. Сейчас ее победная серия насчитывает восемь матчей.

В июне у национальной команды запланировано два матча: с Нигерией и Белоруссией.