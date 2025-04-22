Россия получила почти 3 миллиона евро от УЕФА. Союз выплатил рекордные деньги клубам по всему континенту

22 апреля, 17:30
УЕФА выплатил 233 миллиона евро командам по всей Европе. Эти деньги — компенсация за участие футболистов в турнирах сборных. Сумма распределялась между всеми членами организации: российским командам досталось почти три миллиона.
Европейский футбольный союз компенсирует отсутствие игроков в расположении клубов из-за турниров сборных. Так, под Евро-2024 было подготовлено 140 миллионов евро, еще 93 оставили на Лигу наций и отборочные турниры. Итого получилось 233 миллиона — рекордная сумма за все время, что УЕФА выплачивает эти льготы. Деньги распределились между 901 клубом из всех 55 национальных ассоциаций, входящих в конфедерацию. Прошедший летом чемпионат Европы завершил финансовый цикл, который стартовал после финиша прошлого Евро.
Известны точные цифры, которые платились за каждого футболиста. Отсутствие в расположении команды из-за участия в матче Лиги наций или в отборочных турнирах УЕФА оценивалось в 3659 евро. На чемпионате Европы 2024 года суммы варьировались в соответствии с классификацией клубов от ФИФА и составили от 3395 до 10 187 евро в день.
Система выплат — результат взаимодействия УЕФА и Европейской клубной ассоциации (ECA). Как говорится на сайте союза, команды получают равную долю за каждого игрока, вышедшего на поле в турнирах сборных, а также закрепленную сумму за каждый день пребывания футболиста во время финальной части соревнований.
Показательный момент — из всех 233 миллионов деньги дошли даже до команд седьмого английского дивизиона и одного представителя полупрофессиональной десятой лиги, которая называется Yorkshire Amateur of England.
«Фантастически видеть, как клубы всех размеров и уровней по всей футбольной пирамиде получают финансовые награды за свою жизненно важную роль в развитии игроков, которые способствуют успеху наших национальных командных соревнований, включая очень удачный финальный турнир Евро-2024. Каждый успех наших соревнований является общим, и эта программа льгот — еще одно свидетельство этого принципа, признающего преданность тех, кто неустанно работает над тем, чтобы сделать европейский футбол величайшим видом спорта в мире. Когда он процветает, все выигрывают», — приводит сайт УЕФА слова президента организации Александера Чеферина.
Несмотря на отстранение сборной России от официальных турниров, до наших клубов добралось 2,7 миллиона евро. Дело в том, что финансовый цикл стартовал после Евро-2020, когда национальная команда еще участвовала в международных соревнованиях. Бан длится лишь с марта 2022 года.
Кроме того, клубы получают выплаты и за легионеров, которые отправляются в свои сборные во время международных пауз.
Больше всех досталось «Спартаку» — чуть больше 340 тысяч евро. Всего выплаты получили 23 клуба, не все из которых на текущий момент выступают в РПЛ. Например, 62 тысячи евро отправились тульскому «Арсеналу», 179,5 — «Сочи», 40 — «Тамбову».
Напомним, с марта 2022-го сборная России проводит только товарищеские встречи. Сейчас ее победная серия насчитывает восемь матчей.
В июне у национальной команды запланировано два матча: с Нигерией и Белоруссией.