Помогают ли международные санкции выйти из «демографического кризиса» российскому футболу? Большое исследование «СЭ»

И разговор с гендиректором «Локо» Владимиром Леонченко.

Одна из главных проблем отечественного футбола — крайне низкий уровень интеграции молодых игроков. Улучшаются показатели или ухудшаются? Как повлияло на ситуацию отстранение российского футбола от международных соревнований? Кто чаще задействует молодежь, а кто реже?

«СЭ» провел на эту тему большое исследование: мы проанализировали заявки клубов на предмет использования юных футболистов за период с 2009 года, а также обсудили положение дел с Владимиром Леонченко — гендиректором «Локо», который в нынешнем сезоне здорово выступает, активно доверяя своей молодежи.

Точка отсчета

Для начала вообще определимся с понятием «молодой игрок». В эту категорию, пользуясь международной практикой и принятыми в ней стандартами, мы включили футболистов не старше 21 года, сыгравших как минимум по 45 минут хотя бы в пяти матчах чемпионата. То есть , например, в предыдущем сезоне учтены футболисты 2003 года рождения и младше.

Почему за точку отсчета взят 2009 год? Дело в том, что предшествовавший ему сезон был пиком современного российского футбола. В 2008-м «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России завоевала бронзу на Евро. У Гуса Хиддинка была самая молодая команда на турнире (средний возраст — 26,26 года), яркие игроки которой вскоре переехали в топовые или околотоповые европейские клубы: Жирков — в «Челси», Аршавин — в «Арсенал», Павлюченко — в «Тоттенхэм», Билялетдинов — в «Эвертон». Такого спроса на россиян в XXI веке никогда не было.

Тогда возникло представление о том, что отечественный футбол научился готовить игроков и «доводить» их, работая в том числе на перспективу. Но это было не совсем так: те, кто блистал на чемпионате Европы в 2008 году, делали свои первые шаги еще в СССР, то есть их готовили по советской системе и все они рано начали играть на профессиональном уровне.

В 2009-м в чемпионате России, еще не поменявшем формат на «осень-весна», было 32 игрока, подпадающих под критерии, обозначенные условиями исследования. Тот год был пройден по инерции, а дальше ситуация кардинально изменилась.

Ухудшение

Количество молодежи, пользующейся доверием в клубах РПЛ, резко — до 20 человек — рухнуло уже в 2010 году. Причем в этот список вошли и те, кто выходил на поле еще в прошлом сезоне (Дзагоев, Щенников, Паршивлюк, Макеев, Гатагов, Кокорин — 6 игроков).



В сезоне-2011/12 цифры незначительно улучшились, а уже через год провал — таких игроков стало всего шесть . Спустя сезон число молодежи достигло исторического минимума — четырех человек . И данный показатель не менялся вплоть до сезона-2016/17. В тот период в наш футбол вливалось все больше денег. Это привело к тому, что практически каждый клуб, даже из нижней части турнирной таблицы, имел в среднем по 12-13 легионеров в заявке.



В сезоне-2013/14 на трансферы российскими клубами было потрачено 323 миллиона евро (для сравнения, в 2008-м — 140,5 миллиона). По количеству иностранцев РПЛ конкурировала с АПЛ. Хотя доходная часть двух лиг просто несопоставима. И тенденция на приобретение легионеров продолжалась, что приводило к росту заработных плат россиян в условиях лимита. Естественно, такое положение дел серьезно сказалось на составе сборной — выбор для главного тренера заметно сузился.

А что-то похожее на подъем произошло после периода стагнации. В сезоне-2016/17 в РПЛ было 18 молодых игроков из основы или близких к ней, но тут важен контекст: семь из них — футболисты «Томи», которая была вынуждена давать шанс юным ребятам из-за серьезных проблем с финансированием. Клуб имел долги по зарплате перед игроками и персоналом, а также потерял во время зимней паузы более десятка футболистов. Тогда, например, впервые блеснул Александр Соболев, забивший три гола в 13 встречах.

Санкции помогли?

Падение доли молодежи в клубах постепенно привело и к общему падению уровня российского футбола, за 15 лет пережившего по-настоящему единственный прорыв — в виде выхода сборной в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018. На том турнире наша национальная команда уже была одной из самых старых (средний возраст — 28,8 года, выше был только у Коста-Рики, Мексики, Аргентины, Египта и Панамы).

В таблице коэффициентов УЕФА, формируемой еврокубковыми результатами клубов, Россия еще до первых санкций, изолировавших ее от международных соревнований, скатилась в подвал первой десятки.

С сезона-2018/19 по сезон-2020/21 команды стали чуть чаще доверять молодежи, но количество никак не могло перевалить за 20. А затем ситуация изменилась. Во многом благодаря санкциям.

В сезонах-2021/22 и -2022/23 клубы заиграли больше 20 молодых футболистов.

В этом смысле те чемпионаты можно даже принять за небольшой прорыв. В РПЛ наконец сыграли почти три десятка молодых россиян. Но всплеск этот в некоторой степени формальный.

Часть клубов по-прежнему предпочитают обходиться или практически без молодежи, или вообще без нее. Скажем, у двух коллективов после сезона-2009 не было ни одного молодого футболиста, подходящего под наши критерии, — «Зенита» и «Ахмата».

И в сезоне-2023/24 стабилизации мы не увидели, вновь откат — 15 молодых футболистов, на 9 меньше, чем в предыдущем чемпионате.



Выходит, получив кратковременный всплеск незадолго до и после начала международного бана, мы вновь возвращаемся к засилью легионеров? Наверное, делать такие глобальные выводы еще рано. По крайней мере, точно далеко не все так печально с молодежью, как с 2012 по 2016 год. Продолжим следить за тенденциями.

«Локомотив» делает сейчас то, что должны делать в футболе »

Примером же может стать «Локомотив», который сделал ставку на молодых россиян и удивляет в нынешнем сезоне высокими результатами. Главной звездой команды является 19-летний Батраков, оформивший 7+6 в 11 турах. Кроме того, «Локо» стал базовым клубом сборной России — на последние сборы были вызваны сразу восемь человек: Лантратов, Самошников, Сильянов, Баринов, Батраков, Карпукас, Пиняев и Воробьев.

В чем секрет железнодорожников? Почему наши клубы редко доверяют молодым футболистам? Об этом и многом другом «СЭ» поговорил с генеральным директором «Локомотива» Владимиром Леонченко.

— Действительно, мы взяли курс на омоложение состава и следуем ему. В футболе сложно придумать что-то новое. Футболист растет тогда, когда он получает игровую практику. Чем раньше молодежь начинает выходить на поле и чем выше уровень соревнования, тем больше у нее шансов сделать успешную карьеру, дорасти до уровня национальной сборной. Именно поэтому «Локомотив» пошел по этому пути и делает сейчас то, что должны делать в футболе. На сегодняшний день мы имеем не только самую молодую команду в лиге, но и сбалансированную. У нас есть и опытные футболисты. А главное, каждый из игроков имеет значительный потенциал для профессионального роста.

— «Локомотив» стал базовым клубом сборной России. Вас это удивляет?

— Осторожно отношусь к слову «базовый». Благодаря системной работе клуба мы подготовили ряд футболистов и постарались собрать талантливых игроков, которые есть в нашем чемпионате. Мы рады, что тренерский штаб национальной сборной обратил на них внимание. Мы и дальше будем прилагать усилия, чтобы наши ребята соответствовали уровню сборной.

— А в чем секрет? Почему именно в вашем клубе так активно проявляют себя молодые игроки?

— Футбол тем и интересен, что каждый год появляются таланты. Нужно лишь уметь разглядеть их и довести до высокого профессионального уровня. Самая большая проблема — это переход из детско-юношеского футбола во взрослый. И мы в «Локомотиве» сделали так, чтобы лучшие игроки, которые заканчивают академию и попадают в молодежку, непосредственно соприкасались с основной командой и видели эту цель. Самое главное, что этот подъем наверх не должен быть искусственным. Никто случайно до высокого уровня не добирается. Ребята добиваются высот своим трудом, выигрывая здоровую конкуренцию. Все мы стараемся помочь нашим игрокам как можно быстрее пройти путь от юношеского футбола до взрослого.

— Почему в нашем чемпионате некоторые клубы не привыкли доверять молодым?

— Каждый клуб выбирает свой путь. Нам интересен наш подход. Руководство и тренерский штаб должны работать в одном направлении. Развитием футболистов нужно заниматься, даже в чем-то идти на риск. Ну и, конечно же, требуется время.

Руслан Литвинов и Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, "СЭ"

— У «Локо» есть какая-то четкая цель на каждый сезон, сколько молодых игроков должны заиграть в основном составе?

— После отъезда части легионеров у наших ребят появилось больше возможностей играть. Многие эти шансы используют. Мы понимаем, что наша команда будет становиться сильнее, опытнее. Те, кто будет приходить на смену, должны быть как минимум не слабее. Сейчас эта планка поднята, поэтому мы не ожидаем большого количества тех, кто будет выигрывать конкуренцию. Но если мы посмотрим на статистику по ведущим клубам в мире, то один-два молодых игрока в год для основного состава — это очень хороший показатель. А представьте, какой был бы выбор у сборной России, если бы каждый клуб подводил к основе хотя бы одного нового молодого игрока ежегодно? За пять лет мы бы получили 80 новых имен.

— Не жалеют ли в «Локомотиве», что взяли резкий курс на омоложение состава? Ведь клуб во многом из-за такой политики в последние сезоны не боролся за чемпионство.

— Риск не достичь высокого спортивного результата всегда существует. Это может произойти и с опытной командой. В последнем сезоне практически до конца чемпионата мы вели борьбу за медали, и отрыв от первого места составил четыре очка. Сегодня у нас руководство, спортивный блок, весь тренерский, медицинский, административный штаб и, конечно же, футболисты вместе работают над тем, чтобы «Локомотив» стал сильнее. Все объединены общей целью. При таком подходе многое получается.

— Как вы собираетесь удерживать молодых игроков от перехода в условные «Зенит» или «Спартак»?

— Конечно, к нашим ребятам уже есть большой интерес, но мы по этому поводу не переживаем. В «Локомотиве» хорошо выстроена контрактная система. Игроки видят свою мотивационную часть: финансовую и спортивную. В зависимости от качества выступления у них растет заработная плата. Нет большого перекоса, когда одни получают очень много, а другие — очень мало.

— Сейчас наши клубы и сборная отстранены от международных соревнований. После «открытия ворот» мы будем конкурентоспособными в Европе?