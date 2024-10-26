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Сегодня, 21:45

Падение «Ростова» продолжается: «Ахмат» удержал первую победу и продлил кошмарную серию Карпина

«Ростов» проиграл «Ахмату» в домашнем матче РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент
«Ростов» Хорена Байрамяна (справа) проиграл последней команде чемпионата России.
Фото ФК «Ростов», соцсети
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Гол Уткина, новый привоз вратаря и семь матчей без побед.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:3
Ахмат

В РПЛ не так часто встречаются команды в настолько плохой форме, как у «Ростова» и «Ахмата» перед личной встречи. Желто-синие с середины сентября довольствуется максимум ничьими, а грозненский клуб до сегодняшнего дня вообще не побеждал. Ожидаемо, цена успеха — как и провала — в этой паре была очень высока.

Правило бывших

Ситуация, когда футболист играет против бывшей команды — абсолютно базовая. Реже бывает так, что игрок выступает против клуба, которому принадлежит и из которого ушел в аренду. Однако именно это произошло в матче «Ростова» и «Ахмата» — в составе грозненцев вышел арендованный у южан Даниил Уткин.

Полузащитник сорвался из команды Карпина внезапно — в последнее время он все реже появлялся на поле. В «Ахмате» лучше не стало — если в «Ростове» Даниил провел хотя бы два полных матча во всех турнирах, то в Грозном такая игра у него была всего одна. Однако на «Ростов» Сергей Ташуев поставил его в старт — и не прогадал!

На 33-й минуте именно Уткин открыл счет — причем забил головой, что для него совсем нестандартно. Праздновать не стал, но явно радовался. Еще бы: для полузащитника это первый гол в сезоне.

Три гола за три минуты

Надо сказать, что несмотря на жажду победы обеих команд, моментов в игре было не так много. Как раз до гола Уткина. А дальше посыпалось — на 34-й минуте «Ростов» ответил точным ударом Комличенко (это его четвертый мяч в чемпионате).

Но ростовчане рано порадовались — уже через полторы минуты «Ахмат» снова вышел вперед благодаря Лечи Садулаеву. Хозяева организовали гол сами себе — по старой и явно недоброй традиции завозились у своей штрафной, Осипенко неудачно вынес мяч и грозненцы в три передачи провели успешную атаку.

На этом трехминутный обмен закончился — но не голы.

Ассист Шелии, призрак Песьякова

Свой третий (и по итогу победный) мяч «Ахмат» забил красиво — зрители «Ростов Арены», к своему несчастью, стали свидетелями редчайшего вратарского голевого паса. Отличился Гиорги Шелия: на 51-й минуте он через полполя ассистировал Садулаеву.

Конечно, не обошлось без грубой ошибки — вратарь хозяев Ханкич внезапно подхватил давнюю ростовскую болезнь (которой в свое время особенно славился Сергей Песьяков) и неудачно покинул штрафную площадь: мяч просто перелетел через голкипера. Ближайший защитник Вахания партнеру тоже не помог. Садулаеву оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Кризис «Ростова» продолжается

С 60-й минуты «Ростов» пошел давить — вероятно, впервые за весь матч продемонстрировав силу. Итогом стал второй гол — на 69-й минуте с передачи Комарова отличился Мохеби. Но на большее хозяев не хватило — «Ахмат» выдержал натиск.

В битве кризисных команд сильнее оказались грозненцы. Команда Ташуева одержала первую победу в РПЛ с начала сезона, а падение «Ростова» продолжается — на этот раз желто-синие уступили сопернику, который замыкал турнирную таблицу, а теперь поднялся на 15-ю строчку. Серия без побед растянулась уже на семь игр. Карпину пора выбираться.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов

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