«Ростов» и ЦСКА выдали отличную перестрелку. Армейцы отыгрались с 1:3

Яркий матч, но плохой результат для обеих команд.

В 30-м туре прошлого сезона ЦСКА и «Ростов» разыгрывали серебряные медали. В 9-м туре сезона-2023/24 команды разыгрывали поднятое настроение, потому что у обоих коллективов в последний месяц оно отвратительное. «Ростов» накануне встречи не побеждал в РПЛ уже четыре встречи подряд (включая три поражения), аналогичная серия была у армейцев — но с тремя ничьими и одним проигрышем.

Источник проблем у москвичей и южан один — кадровый голод. ЦСКА приходится справляться без Дивеева, «Ростов» мучается без основного центрального защитника Осипенко. Помимо этого, команды потеряли сильных футболистов из прошлого сезона — желто-синих покинул латераль Сильянов, москвичи же расстались с Зайнутдиновым и Мединой. А в игре с ростовчанами Федотов не мог рассчитывать еще и на Мойзеса с Рошей — в центре обороны вышел только один номинальный игрок этого амплуа — Агапов. Плюс пришлось новую роль учить Зделару и Мухину.

Несмотря на проблемы с составами, игра ожидалась интересная — клубам надо было побеждать любой ценой, чтобы не завязнуть в болоте. Однако в «Ростове» решили добавить остроты и выпустили провокационный предматчевый ролик — в нем, по мотивам «Бумера», Глебов и Миронов остановили на дороге «коня», избили и пригласили на «стрелку» на «Ростов-Арену». Болельщики оценили видео неоднозначно — уж слишком сурово и очевидно южане проехались по армейцам.

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После такого промо к матчу хозяевам нельзя было выступить плохо — но они и не собирались. «Ростов» начал очень резво — настолько, что гости вообще не были похожи на футболистов ЦСКА. Ростовчане затаптывали армейцев, обводили, выдирали у них мяч; а уже на 7-й минуте Алексей Миронов (активно, кстати, избивавший «коня» в предматчевом видео) положил с 40 метров в «девятку». Шикарный гол полузащитника.

Еще через пять минут уже Глебов (второй участник нашумевшего промо) в сложнейшем положении выдал ассист на Голенкова, и, хотя сразу три футболиста москвичей были ближе к мячу, чем ростовский форвард, они, видимо, находились еще немного в шоке — поэтому Егор успел дотянуться и пробить Акинфеева.

ЦСКА рассыпался окончательно, и дело пошло к разгрому — на 17-й минуте Хорен Байрамян вышел один на один с вратарем армейцев, обыграл его, оставшись у пустых ворот, и... покатил вдоль них. Промах получился настолько эпичным, что, кажется, скоро попадет в подборки. «Ростов» это определенно надломило.

А вот москвичи, напротив, воспрянули. После 17 минут настоящего избиения они наконец взяли инициативу, и довольно скоро новичок команды Келлвен забил дебютный мяч за новую команду.

Проще «Ростову» не стало и после этого — гости существенно нарастили давление и практически не давали команде Карпина играть. Голов в первом тайме больше не случилось, но ЦСКА не только выравнялся, но и даже перебил «Ростов» по ударам (11:7 в пользу команды Федотова).

Второй тайм, на удивление, начался аналогично первому — с давления хозяев. Южане уже через пять минут после выхода на поле превратили его в гол — правый защитник Вахания навесил на Голенкова, тот принял мяч грудью и красиво пробил, оформив дубль. Впрочем, помня первый тайм, сложно было думать, что все так и останется.

Не осталось. Вновь включились армейцы — сначала на 65-й минуте сократил отставание Чалов с передачи Келлвена (у бразильца за матч в итоге 1+1); дальше на 70-й сравнял Файзуллаев. 3:3 — вот что такое экспериментальные обороны.

После такой перестрелки игра ожидаемо затихла. Валерий Георгиевич быстро активировал все пять замен (выпустил в том числе долгожданного ростовскими болельщиками Осипенко), Владимир Валентинович же, помимо выпущенных на 64-й Давилы и Кучаева, никого больше не менял. В обновленных составах острота пропала, и, несмотря на добавленные пять минут, футболисты в концовке больше разминали друг другу ноги из-за судорог, чем били по воротам.

Матч закончился со счетом 3:3 — прекрасный результат для зрелищности, но отвратительный для команд. Безвыигрышные серии клубов продлились еще на одну игру. Карпину и Федотову предстоит крепко подумать, что с этим делать, — застревать во второй половине таблицы что ЦСКА, что «Ростову» явно не хочется.

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В следующем туре ЦСКА ждет домашний матч с «Балтикой». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у армейцев есть отличные шансы наконец набрать три очка. На их победу выставлен коэффициент 1.60, что около 62% вероятности исхода. Успех калининградцев котируется за 6.10 (14%), ничья идет за 4.10 (24%).