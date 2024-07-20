«Ростов» и ЦСКА выдали первые нули сезона. Армейцы точно готовы бороться на титул?

Очень спорное выступление команды Николича.

Несмотря на жару в Ростове-на-Дону (уже больше недели столбик термометра показывает около 40 градусов), новый сезон для «Ростова» и ЦСКА открылся именно на юге. Была ли в этом решении логика — дискуссионный вопрос, но к странностям календаря, кажется, российские болельщики привыкли.

Ростовские тоже — и массово выбрались на стадион. Посещаемость, по разным причинам страдавшая в прошлые сезоны, начала постепенно восстанавливаться — на первую игру нового сезона пришло почти 20 тысяч зрителей. Около сотни из них были фанатами армейцев на гостевой трибуне.

Понять всех пришедших можно — ожидалось неплохое зрелище. «Ростов» не только сохранил всех лидеров (за исключением ушедшего вратаря Песьякова), но и солидно усилился. Южане подписали трех голкиперов — Ятимова, Ханкича и Одоевского; и двух полузащитников — уругвайца Саравию и хорошо всем известного Константина Кучаева. Ятимов и Кучаев в итоге дебютировали в составе «Ростова».

В ЦСКА изменения накануне нового сезона были еще более структурные — армейцы сменили тренера. Вместо Владимира Федотова команду подхватил также хорошо известный в России Марко Николич. Но остальные изменения у армейцев были скорее со знаком «минус» — перед встречей с «Ростовом» они не досчитались трех важных игроков. Аббос Файзуллаев убыл на Олимпиаду, Виктор Давила еще не вернулся из Южной Америки, а Максим Мухин по-прежнему травмирован.

Несмотря на неплохую завязку, где в первом матче сезона должны были схлестнуться две хорошо обновленные команды (ЦСКА — так вообще первый конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство по раскладам Opta), итоговое зрелище точно разочаровало всех, кто его увидел. То ли ростовская жара повлияла (вернее, она точно повлияла — игру дважды останавливали на водопой), то ли команды еще не до конца вышли со сборов, но матч получился скучнейшим.

Проверить, каким образом интегрировались новички, оказалось невозможно — игра редко доходила до финальной трети «Ростова» или ЦСКА. И если для хозяев поля такой расклад можно записать в достижение (южане не побеждали армейцев с 2020 года), то вот гостей такая спокойная игра вряд ли порадовала.

А если обратиться к цифрам, то игра ЦСКА может показаться и вовсе безнадежной — по данным SofaScore, «Ростов» по ударам в створ опередил соперника солидно — 18:4. Красно-синие повторили свой антирекорд по ударам за матч в РПЛ за последние 15 лет. А удар в створ армейцы вымучили всего один, в самой концовке встречи после ошибки ростовчан — но Ятимов уверенно спас.

Останется ли ЦСКА доволен таким матчем? Очень вряд ли. Для команды с высокими амбициями выступление получилось на грани провала. Может ли быть доволен «Ростов»? С одной стороны да — первое испытание в сезоне команда Карпина прошла. С другой — не покидает ощущение, что у такого ЦСКА можно было забрать все три очка.