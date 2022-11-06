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Сегодня, 21:20

«Динамо» шикарно давило, а «Ростов» забивал. Карпин снова в тройке

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Евгений Чернов и Эли Даса.
Фото ФК «Ростов»
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Команда Карпина обыграла бело-голубых — 2:1.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Динамо

Матчем с «Ростовом» в июле Славиша Йоканович начал свою динамовскую карьеру. В Москве была ничья, потом клубы еще дважды встретились в Кубке — 0:2 уступили бело-голубые на выезде, взяв реванш дома — 3:1.

Оба клуба раскачивает на качелях. После неплохого старта «Динамо» угодило в яму и упало на девятую строчку, зато к встрече с командой Валерия Карпина подошло с серией из четырех побед. Желто-синие куда круче шли по дистанции, в какой-то момент даже наступая на пятки «Зениту», но угодили в полосу неудач — в последних семи матчах лишь два выигрыша. И вот уже Йоканович имел возможность догнать Карпина в таблице. Требовалась малость — обыграть «Ростов» в гостях.

Бело-голубые приехали на берега Дона без Шунина и, пожалуй, сильнейшего центрального защитника — Фернандеса. У обоих повреждения. В остальном стороны выставили сильнейшие составы.

Первый тайм вышел максимально упорным. Полное равенство в центре поля давало понять, что встретились команды одного уровня. Однако конкретики в действиях бело-голубых было куда больше. Оборона гостей работала как часы, а вот у хозяев периодически появлялись зоны, в которые врывались соперники. Говорящая статистика в конце первого тайма: 172-162 — количество точных передач в пользу «Ростова», при этом если брать только финальную треть, то однозначное преимущество «Динамо» — 51-21.

Отсюда и показатели по ударам: 0 (0) — 9 (3).

Николай Комличенко и&nbsp;Федор Смолов. «Ростов» победил «Динамо». Онлайн-трансляция матча

Бело-голубые были куда острее, создали несколько хороших возможностей, но с точным последним ударом до перерыва так и не сложилось.

Во втором тайме давление «Динамо» еще более усилилось. Москвичи вдавили ростовчан в их штрафную площадь, а в двух эпизодах хозяевам после ударов Макарова откровенно повезло. Сначала мяч прошел в сантиметрах от штанги, когда Песьяков был уже бессилен, а в следующем эпизоде голкипер отразил удар лицом. Случайно, конечно, туда просто прилетел мяч. В любое другое место ворот — был бы гол.

0 (0) — 15 (5) — убийственная статистика для «Ростова» к 65-й минуте. Но в футболе самое главное — реализация. А в ней желто-синие преподали мастер-класс. Первый же удар — сразу гол. Не обошлось без грубейшей ошибки защитника. Маричаль был первым на мяче после длинного заброса, однако непостижимым образом уступил его Комличенко, после чего форвард идеально покатил Щетинину, перед которым оставался только голкипер, — 1:0.

Далее стороны обменялись голами. Глебов накрутил в штрафной Лаксальта (2:0), а активно вышедший на замену Тюкавин восстановил интригу (2:1). Но промах в концовке Дасы не дал состояться крутому камбэку.

В итоге 22-4 по ударам в пользу «Динамо», однако москвичи уезжают домой без очков. А команда Валерия Карпина пользуется осечками конкурентов и вновь возвращается в тройку. Всего в одном балле позади «Спартака».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Данил Глебов
Кирилл Щетинин
Константин Тюкавин
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