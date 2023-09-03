«Динамо» в большинстве едва не упустило преимущество в два мяча. Песьяков не забил с шести метров

Сегодня, 22:30
Марцел Личка перед матчем с «Ростовом» неожиданно столкнулся с кадровыми проблемами. В первую очередь они касались центра обороны. Бело-голубые продали в «Торино» Сазонова, Маричаль в прошлом туре был удален в Казани, а капитан Бальбуэна улетел на родину из-за смерти брата. Тренерский штаб в матче на Кубок против «Спартака» попробовал пару Фернандес — Кутицкий, однако молодого россиянина пришлось менять уже на 27-й минуте — счет к тому моменту был 0:4.
В итоге выбор Лички пал на Фернандеса и Паршивлюка. Бывший капитан «Спартака» всю жизнь играет на фланге, но чех сделал ставку на опыт. В остальном состав был привычный — новички Чавес с Карраскалем пока не набрали нужные кондиции и остались в запасе.
«Ростов» среди недели испытал совсем другие эмоции в Кубке, обыграв «Локомотив», а вот в РПЛ у команды Валерия Карпина пока не очень весело — в последних пяти турах всего одна победа. Бело-голубые на том же отрезке, напротив, не проигрывали.
«Динамо» сейчас чувствует себя увереннее, что подтверждал матч. Уже на второй минуте бело-голубые должны были открывать счет. Навес Макарова на Тюкавина, сброс под удар Фомину — все выглядело идеально, но подвело последнее касание — мяч угодил в перекладину. Фортуна вернула должок совсем скоро, когда Макаров пробил, а рикошет от Мелехина дезориентировал Песьякова — 0:1.
Команда Лички перешла на игру вторым номером, убегая в острые контратаки, а затем Тугарев подвел команду. Полузащитник ростовчан уже к 34-й минуте получил два предупреждения за опасные прыжки в ноги соперникам, что привело к удалению.
Под конец первого тайма «Динамо» увеличило преимущество — Тюкавин отдал в штрафную на Нгамале, который легко разобрался с Ланговичем — 0:2. Интересно, что игрок сборной Камеруна к тому моменту должен был уйти на замену — в начале встречи Комличенко наступил динамовцу на ахилл, после чего Муми явно хромал и не мог делать ускорений. Чавес был готов выйти на поле, но Нгамале с большим трудом разбегался, за что был вознагражден голом.
«Ростову» предстояло решать сложнейшую задачу — забить два гола в меньшинстве. К слову, этот фокус удался бело-голубым неделю назад — в Казани. Хозяева пошли вперед, что, конечно, приводило к опасным контратакам. Тюкавин, скажем, дважды выскакивал один на один — неудачно.
Это сохраняло шансы «Ростову», и на 90-й минуте хозяева оживили интригу — Даса угодил в Грулева, пытаясь выбить мяч, после чего тот заполз за линию ворот — 1:2.
Бело-голубые наверняка вспомнили матч в Казани в прошлом туре, где победа была упущена на последней добавленной минуте. Дело закончилось счетом 2:2. Тогда, правда, соперник «Динамо» играл в большинстве, а сейчас, наоборот, в меньшинстве. Тем обиднее было бы вновь лишиться победы.
И ведь было близко — на 8-й добавленной минуте Песьяков, пришедший на угловой, бил без помех с шести метров! Но невероятной развязке не суждено было сбыться — голкиперу не хватило навыков форварда, и он головой пробил выше ворот.
Бело-голубые пощекотали болельщикам нервы, но все же добились победы и теперь по набранным очкам делят второе место с «Крыльями» и «Зенитом». «Ростов» же завяз во второй половине таблицы — от зоны стыковых матчей желто-синих отделяет всего один балл.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|1 : 2