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РПЛ

Сегодня, 22:30

«Динамо» в большинстве едва не упустило преимущество в два мяча. Песьяков не забил с шести метров

«Динамо» на выезде обыграло «Ростов» в матче РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Паршивлюк («Динамо») и Николай Комличенко («Ростов»).
Фото ФК «Ростов», Соцсети
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Невероятная концовка матча, в котором «Динамо» до 90-й минуты уверенно вело — 2:0
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:2
Динамо

Марцел Личка перед матчем с «Ростовом» неожиданно столкнулся с кадровыми проблемами. В первую очередь они касались центра обороны. Бело-голубые продали в «Торино» Сазонова, Маричаль в прошлом туре был удален в Казани, а капитан Бальбуэна улетел на родину из-за смерти брата. Тренерский штаб в матче на Кубок против «Спартака» попробовал пару Фернандес — Кутицкий, однако молодого россиянина пришлось менять уже на 27-й минуте — счет к тому моменту был 0:4.

В итоге выбор Лички пал на Фернандеса и Паршивлюка. Бывший капитан «Спартака» всю жизнь играет на фланге, но чех сделал ставку на опыт. В остальном состав был привычный — новички Чавес с Карраскалем пока не набрали нужные кондиции и остались в запасе.

«Ростов» среди недели испытал совсем другие эмоции в Кубке, обыграв «Локомотив», а вот в РПЛ у команды Валерия Карпина пока не очень весело — в последних пяти турах всего одна победа. Бело-голубые на том же отрезке, напротив, не проигрывали.

«Динамо» сейчас чувствует себя увереннее, что подтверждал матч. Уже на второй минуте бело-голубые должны были открывать счет. Навес Макарова на Тюкавина, сброс под удар Фомину — все выглядело идеально, но подвело последнее касание — мяч угодил в перекладину. Фортуна вернула должок совсем скоро, когда Макаров пробил, а рикошет от Мелехина дезориентировал Песьякова — 0:1.

Команда Лички перешла на игру вторым номером, убегая в острые контратаки, а затем Тугарев подвел команду. Полузащитник ростовчан уже к 34-й минуте получил два предупреждения за опасные прыжки в ноги соперникам, что привело к удалению.

Под конец первого тайма «Динамо» увеличило преимущество — Тюкавин отдал в штрафную на Нгамале, который легко разобрался с Ланговичем — 0:2. Интересно, что игрок сборной Камеруна к тому моменту должен был уйти на замену — в начале встречи Комличенко наступил динамовцу на ахилл, после чего Муми явно хромал и не мог делать ускорений. Чавес был готов выйти на поле, но Нгамале с большим трудом разбегался, за что был вознагражден голом.

«Ростову» предстояло решать сложнейшую задачу — забить два гола в меньшинстве. К слову, этот фокус удался бело-голубым неделю назад — в Казани. Хозяева пошли вперед, что, конечно, приводило к опасным контратакам. Тюкавин, скажем, дважды выскакивал один на один — неудачно.

Это сохраняло шансы «Ростову», и на 90-й минуте хозяева оживили интригу — Даса угодил в Грулева, пытаясь выбить мяч, после чего тот заполз за линию ворот — 1:2.

Бело-голубые наверняка вспомнили матч в Казани в прошлом туре, где победа была упущена на последней добавленной минуте. Дело закончилось счетом 2:2. Тогда, правда, соперник «Динамо» играл в большинстве, а сейчас, наоборот, в меньшинстве. Тем обиднее было бы вновь лишиться победы.

И ведь было близко — на 8-й добавленной минуте Песьяков, пришедший на угловой, бил без помех с шести метров! Но невероятной развязке не суждено было сбыться — голкиперу не хватило навыков форварда, и он головой пробил выше ворот.

Бело-голубые пощекотали болельщикам нервы, но все же добились победы и теперь по набранным очкам делят второе место с «Крыльями» и «Зенитом». «Ростов» же завяз во второй половине таблицы — от зоны стыковых матчей желто-синих отделяет всего один балл.

Денис Макаров
Сергей Паршивлюк
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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