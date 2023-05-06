«Факел» подарил «Зениту» чемпионский матч. Евсеев обыграл «Ростов» без Карпина

Семаку осталось победить «Спартак».

Важнейший матч для всех. Включая «Зенит»

Матч «Ростова» и «Факела» стал одним из самых значимых в туре, потому что от него зависело слишком много раскладов: команда Валерия Карпина борется за вторую строчку, «Факел» — за сохранение места в РПЛ, а «Зенит» — за дату чемпионской вечеринки.

В Санкт-Петербурге точно следили за этой встречей — и наверняка переживали за гостей. Ведь победа «Ростова» автоматически переносила празднование и лишала золотого статуса воскресную битву со «Спартаком». А успех Воронежа (ничья или победа) дарил уникальную возможность отметить титул в противостоянии с принципиальным соперником.

Вадим Евсеев — эксперт по стыкам

Незадолго до выезда в Ростов в «Факеле» неожиданно убрали Дмитрия Пятибратова, а на его место назначили Вадима Евсеева. Логика простая — у Вадима Валентиновича есть опыт спасения команд от вылета. Ранее он сохранил в РПЛ «Амкар» и «Уфу», пройдя в стыках «Тамбов» и «Томь» соответственно.

Евсеев накануне матча выразил уважение предшественнику: «Глобальных изменений не будет. Это было бы неправильно. То, что сделано предыдущим главным тренером, останется, это некая база. Хочу отметить, что команда хорошо готова физически».

Пятибратов ответил: «Вадим — грамотный специалист и порядочный человек. Ему сейчас нужно довести то, что и так работает. Машина едет. «Факел» сейчас — грозная сила».

Нокаут после «Спартака»?

Ростовчане всю неделю отходили от выезда в Москву, который получился для них эмоционально тяжелым — желто-синие вели в счете до последних секунд, но «Спартак» все-таки вырвал ничью после серии неоднозначных судейских решений.

В «Ростове» действительно возмутились работой арбитров: Карпин заработал удаление, едва прозвучал финальный свисток, но в клубных соцсетях претензии звучали гораздо дольше (досталось даже Константину Геничу).

В четверг с игроками и тренерским штабом «Ростова» встретился Павел Каманцев. По данным «СЭ», глава департамента судейства ответил на вопросы, связанные с работой арбитров, дал пояснения по трактовкам правил и отметил имеющиеся в судейском корпусе проблемы.

Десант из Воронежа

Ростовчане представили матч как «Донское дерби», поэтому игра ожидалась очень горячей. И хотя по игре так не скажешь, кое-что скрасило этот вечер — болельщики из Воронежа. «Наглецы» оформили, возможно, самый массовый выезд этой весны.

По приблизительным подсчетам воронежцев, на трибунах было около полутора тысяч — и заряжали они отлично! Настолько, что хозяев практически не было слышно.

Неудивительно, что это отразилось и на игре гостей.

Победа «Факела»

Еще один сюрприз: Магия Евсеева сработала в первом же матче! Но не сразу — в первом тайме «Факел», конечно, создал пару неплохих моментов, но для гола этого было слишком мало.

Зато во втором воронежцы разошлись. Забили сразу после перерыва (Роман Акбашев исполнил красоту), грамотно распределили силы, а на 74-й минуте сняли все вопросы — хозяев добил Хызыр Аппаев. Отметим и игру Ильи Свинова — вратарь гостей выдал очередной уверенный матч, парировав немногочисленные удары «Ростова».

2:0 — «Факел» побеждает в дебютном матче Евсеева, оформляет вторую выездную победу подряд и сокращает отставание от «Крыльев» и «Урала». А еще дарит возможность «Зениту» отпраздновать очередной титул в матче со «Спартаком».