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Сегодня, 22:40

«Ростов» покуражился над «Факелом»! Роналдо и компания одержали крупнейшую победу в сезоне

«Ростов» разгромил «Факел» в матче РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Николай Комличенко.
Фото ФК «Ростов»
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А «Факел» застрял в подвале.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
4:1
Факел

Несмотря на трудности в начале сезона, «Ростов», очевидно, все еще стремится войти в лидирующую группу РПЛ. Для выполнения этой цели жизненно необходимо обыгрывать команды классом ниже. И «Факел», который находится в зоне вылета, входит в их число. Ростовчане без проблем справились с миссией.

Валерий Карпин прилично обновил состав: в старт попали сразу три относительно новых футболиста — Кучаев, Сутормин и Саравия. А еще, кажется, решил главную проблему начала сезона — после карусели с тремя вратарями окончательно выбрал первым номером Одоевского. Во всяком случае, матч с «Факелом» для него стал третьим подряд — почти рекорд в нынешнем «Ростове».

Дмитрий Пятибратов победный состав с матча против «Оренбурга» поменял минимально и почти вынуждено — из-за повреждения игру пропустил защитник Сергей Божин. Также в старт не попал Ираклий Квеквескири, но он здоров и просто остался в запасе.

Впрочем, никакие манипуляции — ни косметические, ни основательные, — кажется, не могли помочь Воронежу в этот вечер. У гостей в принципе очень плохо идут дела (не зря они на последнем месте), и ростовчане лично смогли убедиться, в чем же проблема у их соперника.

У «Факела» куда-то испарилась вся боевитость из прошлого и позапрошлого сезона, исчезли задор и игра на максимальных оборотах. Команда стала медленной и вялой — и «Ростов», наткнувшись на такое противодействие, начал укатывать гостей практически с первых минут.

Дебютный гол стал очень показательным — Глебов, Осипенко и Комличенко сделали его, превратив оппонентов в зрителей на поле. Перепасовка в штрафной получилась красивой, но вообще-то трудно представить, чтобы какая-то команда РПЛ допустила подобное у своих ворот. Отдуваться за беспечность защиты пришлось Гудиеву — он потащил удар Осипенко, но отбил мяч прямо на Комличенко. Тот воткнул в падении свой третий гол в сезоне.

Дальше пошло еще бодрее — удары и навесы «Ростова» следовали со всех сторон. Одна из подач угодила в руку защитнику «Факела», за что немедленно был назначен пенальти. Штатный исполнитель 11-метровых среди ростовчан Максим Осипенко не подвел болельщиков — и удвоил преимущество в добавленное к первому тайму время.

Во втором тайме все затихло — «Факелу» не по силам было нагнетать атмосферу, а «Ростову», вероятно, не очень хотелось. Взрыв случился на 68-й минуте, когда воронежцы заработали пенальти — за то, что Сако сфолил на Аппаеве в штрафной, — и успешно его реализовали. Для команды Пятибратова это действительно событие — всего третий мяч в сезоне бурно отмечали сотни гостевых фанатов на «Ростов Арене». Но оно же стало и переломным.

Пропустив, хозяева завелись — новичок команды Сутормин уже на 72-й минуте филигранно навесил на голову Роналдо. Бразилец забил пятый мяч в сезоне, а Алексей отдал первый ассист в составе «Ростова» — и первый с мая, вернувшись таким образом в большую игру.

На 79-й в ворота Гудиева влетел четвертый гол — постарался Голенков. Правда, судья Сухой все отменил после вмешательства ВАР, но это спасло «Факел» всего на пять минут. На 84-й четвертый мяч они все же пропустили... снова от Голенкова!

После этого все стало ясно, и команды как-то выдохнули — больше опасных атак ни на одни ворота не было. «Ростов» одержал крупнейшую победу в сезоне, «Факел» потерпел крупнейшее поражение — на том и разошлись. Но если ростовчане отправляются в мини-отпуск с седьмого места, то воронежцы — с почти беспросветной последней строчки. Прошло уже семь туров, и, если «Факел» хочет остаться в РПЛ, исправлять положение надо сразу же после паузы и ударными темпами.

А «Ростов» в сентябре ждет матч с «Краснодаром» — одним из лидеров таблицы. «Быки» перед паузой победили «Локомотив» 3:0 и находятся в прекрасной форме — так что южное дерби обещает быть горячим.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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