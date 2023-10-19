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Сегодня, 10:15

От клуба — открытия прошлого сезона до провала осенью. Что происходит с «Ростовом»?

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболисты «Ростова».
Фото ФК «Ростов»
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7 матчей без побед в РПЛ, 14-е место, до зоны вылета — одно очко.

В прошлом сезоне «Ростов» выступил практически бесподобно. Борьба за медали до последнего тура, ряд крупных побед и итоговое четвертое место — тот чемпионат однозначно вошел в историю желто-синих. Тем непривычнее наблюдать, что происходит сейчас.

Семь матчей в премьер-лиге без побед, 14-е место, одно очко до зоны вылета... Дела у «Ростова» очень плохи. Бывало ли хуже? Не единожды. Последний раз, кстати, примерно в это же время, но шесть лет назад — тогда южане не побеждали 11 игр кряду, расположились в четырех очках от глухого «подвала», что во многом и проложило Карпину дорогу в клуб. Та серия кое-как закончилась в конце ноября — а уже в декабре 2017-го Валерий Георгиевич возглавил желто-синих.

Теперь, шесть лет спустя, ростовчане тонут уже при Карпине. Нет, семь раз подряд не побеждали и при нем тоже — в сезоне-2018/19. Но тогда играли преимущественно вничью (5 ничейных исходов и 2 поражения), а сейчас — гораздо хуже: 3 ничьих и 4 поражения. Да и тот спад смотрелся более-менее прилично на фоне безнадежного сезона-2017/18. А вот нынешний сильно контрастирует с прошлогодней борьбой «Ростова» за медали.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Данил Глебов с&nbsp;мячом. «Карпин стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен». Интервью Глебова

В обоих случаях серии прерывались кубковыми успехами. Но в сезоне-2018/19 был побежден в четвертьфинале извечный соперник — «Краснодар», а теперь на групповом этапе пали «Локомотив» и «Урал». Эффект для настроения абсолютно разный: тогда шли стабильно в чемпионате и геройствовали в Кубке, сейчас — бардак в РПЛ и кое-какие успехи на раннем этапе второго турнира страны. Состояние ростовских болельщиков (как и их требования) представить нетрудно.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»

Однако так ли все плохо на самом деле? Ситуация действительно тяжелая и аналогов за период работы Карпина в «Ростове» не имеет. Но, даже несмотря на это, есть минимум две причины, почему кризис — контролируемый и, главное, поправимый.

Во-первых, игра. Если вы видели хотя бы один матч желто-синих за последнее врем (да даже тот же первый тайм с «Краснодаром»), вы никогда не оцените «Ростов» как команду из «подвала». У южан есть все, включая прессинг и шустрые атаки, и это несмотря на почти полностью отечественный (и зачастую очень молодой) состав. «Ростов» забил 17 голов — больше, чем «Спартак». И уж точно больше, чем все, с кем «Ростов», по идее, должен стоять на одной ступеньке, — «Балтика», «Урал», «Рубин» и так далее.

&laquo;Ростов&raquo; и&nbsp;ЦСКА сыграли вничью со&nbsp;счетом 3:3. «Ростов» и ЦСКА выдали отличную перестрелку. Армейцы отыгрались с 1:3

Конечно, есть проблема с обороной. 24 пропущенных мяча — с отрывом худший результат лиги, и это одна из ключевых причин текущего положения. Но кризис возник во многом из-за травмы Максима Осипенко — самый опытный и надежный защитник ростовской команды выбыл в июле, пропустил больше месяца (8 матчей) и только набирает оптимальную форму. С ним в составе «Ростов» должен пропускать гораздо меньше.

Вторая причина — опыт. Такая беда, как уже написано выше, с «Ростовом» при Карпине случилась лишь однажды. Но более локальных спадов было не счесть. Так, Валерий Георгиевич стартовал в клубе с пяти матчей без побед в премьер-лиге. Сезон-2018/19 завершал пятью такими играми, а сезон-2019/20 — шестью. Перед уходом в сборную Карпин проиграл четыре матча кряду, а до этого за 11 весенних туров победил всего три раза. И почти всегда, за исключением командировки в национальную команду, удавалось выплывать. Иногда — очень даже триумфально.

Фото ФК «Ростов»

Вероятно, зная это, в клубе позиции тренера остаются надежными, а отношение руководства — максимально доверительным. Причем не только к Карпину, но и, по моим данным, к отдельным игрокам — в том числе к Песьякову, которого многие болельщики винили в последних неудачах команды. Сожаление есть только относительно травм, преследующих команду со старта сезона.

Когда результаты уходят, важно сохранять хладнокровие и не скатываться до импульсивных решений. На 14-й строчке нужно не биться в истерике, а работать — только так есть шанс выбраться, что желто-синие уже демонстрировали неоднократно.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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