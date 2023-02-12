Туманные перспективы «Ростова» и обновленный «Краснодар». Ивич разгромил Карпина

Желто-синие ни раз у не забили на турнире в ОАЭ.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ростов» — «Краснодар» — 0:4 (0:2)

Голы: Ленини, 9 (0:1). Мозес Кобнан, 43 (0:2). Кордоба, 59 (0:3). Кордоба, 78 (0:4).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Мелехин (Прохин, 62), Осипенко, Сильянов, Байрамян (Полоз, 73), Глебов, Уткин, Селява (Миронов, 62), Щетинин (Мельников, 79), Комличенко (Голенков, 79).

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Петров (Рамирес, 61), Ионов (Олусегун, 61), Кайо, Сперцян (Ахметов, 71), Ленини (Жуан Батчи, 81), Кордоба (Кокшаров, 81), Волков, Боржес (Баньяц, 71), Мозес Кобнан (Кривцов, 71).

Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Лунев (Новосибирск).

Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».

Зимний турнир в ОАЭ завершился матчем «Краснодара» и «Ростова», и у команд после игры точно остались противоположные впечатления. «Быки» разгромили ростовчан со счетом 4:0 и заняли вторую строчку в таблице (трофей забрал «Спартак»). Желто-синие приземлились на последнее место.

Команде Карпина вообще есть над чем поразмыслить. Южане за турнир не продемонстрировали положительных сторон. Да, широко известна позиция Валерия Георгиевича, что товарищеские матчи ничего не значат и обращать на них внимание не нужно. Но выводы по форме футболистов и их взаимодействию на поле сделать можно, и выводы эти неутешительные.

Во-первых, «Ростов» ни разу не отличился за весь турнир. Ни с пенальти (кроме матча со «Спартаком», но там была серия), ни с игры, ни со стандартных положений. Никак и ни в каких конфигурациях. На поле побывали все — и Комличенко, и Уткин, и Полоз с Голенковым, но никто не смог прошить соперника. И вопрос тут не в реализации — ростовчане практически не создавали реально опасных моментов. Если бы на турнире считали xG, то по ожидаемым голам южане были бы на дне таблицы.

Во-вторых, «Ростов» пропустил семь мячей за две игры с прямыми конкурентами. И голы эти нельзя назвать случайными — где-то привозили сами, как Миронов, где-то давил соперник. Турнир конечно неофициальный, и немедленная реакция Карпина на беды в обороне необязательна. Но хотелось бы посмотреть, что он планирует делать с такой расшатанной защитой, а кроме ротации одних футболистов на других Валерий Георгиевич ничего не предложил. Глебов в роли защитника-опорника не помогал в РПЛ, не помог и сейчас.

В-третьих, игра «Ростова» тоже совсем не радует изобретательностью. Желто-синие, как и несколько месяцев до того, штурмуют в лоб в надежде на ошибку, стандарт или вообще пенальти. Даже в игре с «Краснодаром» Комличенко пытался превратить полумомент в 11-метровый. Не вышло — команда Карпина тужилась, но футболистам явно не хватило сил.

Валерий Карпин. ФК «Ростов»

Кстати, о силах — это последнее впечатление от «Ростова». Валерий Георгиевич известен адскими нагрузками на сборах, поэтому усталость команды была ожидаема. Но ростовчане будто устали больше обычного — в матче с «Краснодаром» они уже в середине второго тайма выбились из сил и перестали оказывать сопротивление. Пока функциональное состояние желто-синих вызывает вопросы — игра с «Уралом» уже 22 февраля, и неизвестно, как Карпин собирается освежать футболистов к этой дате.

У «Краснодара» ситуация, напротив, куда более приятная. Турнир они провели интересно — и кое-как победили «Сочи» (1:0), и громко отлетели от «Спартака» (0:4), и вот теперь разгромили «Ростов» (4:0). Победа над принципиальными соперниками самая актуальная, так что по ней можно делать определенные выводы.

Сразу бросилась в глаза кардинально иная форма «быков». Они летали по полю и на фоне «Ростова» выглядели гораздо бодрее всю игру. Неизвестно, какая у этой формы перспектива — не сдуются ли краснодарцы к середине весны? Но на данный момент физика у них превосходная.

В полном порядке легионеры. Кайо и Рамирес были хороши (первый даже умудрился забить, при этом ударил совсем как нападающий), Кордоба и вовсе превосходен — отличился дублем. Достойно себя проявил Ленини (гол+пас), правда трудно сказать, не было ли это разовой акцией — раньше за ним такого не замечали.

Отдельно Ивича должны радовать Сперцян и в особенности Сафонов. Голкипер не только парировал все немногочисленные угрозы «Ростова», но и в который раз уже проявил отличные лидерские качества — лично командовал выстраиванием фальш-стенки у ворот Песьякова и помогал подбитому Кайо. Такой фронтмен явно не помешает «Краснодару» на непростом финише сезона.

Голы у «быков» получились на любой вкус, что также наверняка приятно тренерскому штабу. «Краснодар» забил после стандарта (подавал Сперцян), прошил Песьякова после контратаки и раскатал прекрасную комбинацию прямо в штрафной при участии Ахметова. Если ставилась задача забить несколькими способами, южане справились на отлично.

По итогу перед Кубком России у команд совершенно разное настроение. «Ростов» (болельщики точно) в тревоге — банда Карпина много пропускает, а не забивает ничего. И хотя капитан Глебов и нападающий Комличенко говорили, что тревожиться не о чем, а результат ничего не значит, звучит это неубедительно. Результат — ничто, но и игры желто-синие не показали.

«Краснодар» же в завершении турнира предстал более классной командой, чем был осенью. Да, поражение от «Спартака» явно портит картину, но разгром «Ростова» куда более актуален — а значит, с такой формой можно спокойно ехать к ЦСКА и вкатываться в сезон. Команде Карпина же стоит крепко подумать над проблемами перед «Уралом», иначе в таком виде может получиться очередная ростовская весна — унылая серия без побед.