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Сегодня, 00:25

Туманные перспективы «Ростова» и обновленный «Краснодар». Ивич разгромил Карпина

Артем Белинин
Футболисты «Краснодара» радуются победе над «Ростовом» на сборах.
Фото ФК «Краснодар»
Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»
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Желто-синие ни разу не забили на турнире в ОАЭ.

Товарищеские матчи. Клубы
«Ростов» — «Краснодар» — 0:4 (0:2)
Голы: Ленини, 9 (0:1). Мозес Кобнан, 43 (0:2). Кордоба, 59 (0:3). Кордоба, 78 (0:4).
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Мелехин (Прохин, 62), Осипенко, Сильянов, Байрамян (Полоз, 73), Глебов, Уткин, Селява (Миронов, 62), Щетинин (Мельников, 79), Комличенко (Голенков, 79).
«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Петров (Рамирес, 61), Ионов (Олусегун, 61), Кайо, Сперцян (Ахметов, 71), Ленини (Жуан Батчи, 81), Кордоба (Кокшаров, 81), Волков, Боржес (Баньяц, 71), Мозес Кобнан (Кривцов, 71).
Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Лунев (Новосибирск).
Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».

Зимний турнир в ОАЭ завершился матчем «Краснодара» и «Ростова», и у команд после игры точно остались противоположные впечатления. «Быки» разгромили ростовчан со счетом 4:0 и заняли вторую строчку в таблице (трофей забрал «Спартак»). Желто-синие приземлились на последнее место.

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Команде Карпина вообще есть над чем поразмыслить. Южане за турнир не продемонстрировали положительных сторон. Да, широко известна позиция Валерия Георгиевича, что товарищеские матчи ничего не значат и обращать на них внимание не нужно. Но выводы по форме футболистов и их взаимодействию на поле сделать можно, и выводы эти неутешительные.

Во-первых, «Ростов» ни разу не отличился за весь турнир. Ни с пенальти (кроме матча со «Спартаком», но там была серия), ни с игры, ни со стандартных положений. Никак и ни в каких конфигурациях. На поле побывали все — и Комличенко, и Уткин, и Полоз с Голенковым, но никто не смог прошить соперника. И вопрос тут не в реализации — ростовчане практически не создавали реально опасных моментов. Если бы на турнире считали xG, то по ожидаемым голам южане были бы на дне таблицы.

Во-вторых, «Ростов» пропустил семь мячей за две игры с прямыми конкурентами. И голы эти нельзя назвать случайными — где-то привозили сами, как Миронов, где-то давил соперник. Турнир конечно неофициальный, и немедленная реакция Карпина на беды в обороне необязательна. Но хотелось бы посмотреть, что он планирует делать с такой расшатанной защитой, а кроме ротации одних футболистов на других Валерий Георгиевич ничего не предложил. Глебов в роли защитника-опорника не помогал в РПЛ, не помог и сейчас.

В-третьих, игра «Ростова» тоже совсем не радует изобретательностью. Желто-синие, как и несколько месяцев до того, штурмуют в лоб в надежде на ошибку, стандарт или вообще пенальти. Даже в игре с «Краснодаром» Комличенко пытался превратить полумомент в 11-метровый. Не вышло — команда Карпина тужилась, но футболистам явно не хватило сил.

Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин.
ФК «Ростов»

Кстати, о силах — это последнее впечатление от «Ростова». Валерий Георгиевич известен адскими нагрузками на сборах, поэтому усталость команды была ожидаема. Но ростовчане будто устали больше обычного — в матче с «Краснодаром» они уже в середине второго тайма выбились из сил и перестали оказывать сопротивление. Пока функциональное состояние желто-синих вызывает вопросы — игра с «Уралом» уже 22 февраля, и неизвестно, как Карпин собирается освежать футболистов к этой дате.

У «Краснодара» ситуация, напротив, куда более приятная. Турнир они провели интересно — и кое-как победили «Сочи» (1:0), и громко отлетели от «Спартака» (0:4), и вот теперь разгромили «Ростов» (4:0). Победа над принципиальными соперниками самая актуальная, так что по ней можно делать определенные выводы.

Сразу бросилась в глаза кардинально иная форма «быков». Они летали по полю и на фоне «Ростова» выглядели гораздо бодрее всю игру. Неизвестно, какая у этой формы перспектива — не сдуются ли краснодарцы к середине весны? Но на данный момент физика у них превосходная.

В полном порядке легионеры. Кайо и Рамирес были хороши (первый даже умудрился забить, при этом ударил совсем как нападающий), Кордоба и вовсе превосходен — отличился дублем. Достойно себя проявил Ленини (гол+пас), правда трудно сказать, не было ли это разовой акцией — раньше за ним такого не замечали.

Отдельно Ивича должны радовать Сперцян и в особенности Сафонов. Голкипер не только парировал все немногочисленные угрозы «Ростова», но и в который раз уже проявил отличные лидерские качества — лично командовал выстраиванием фальш-стенки у ворот Песьякова и помогал подбитому Кайо. Такой фронтмен явно не помешает «Краснодару» на непростом финише сезона.

Голы у «быков» получились на любой вкус, что также наверняка приятно тренерскому штабу. «Краснодар» забил после стандарта (подавал Сперцян), прошил Песьякова после контратаки и раскатал прекрасную комбинацию прямо в штрафной при участии Ахметова. Если ставилась задача забить несколькими способами, южане справились на отлично.

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По итогу перед Кубком России у команд совершенно разное настроение. «Ростов» (болельщики точно) в тревоге — банда Карпина много пропускает, а не забивает ничего. И хотя капитан Глебов и нападающий Комличенко говорили, что тревожиться не о чем, а результат ничего не значит, звучит это неубедительно. Результат — ничто, но и игры желто-синие не показали.

«Краснодар» же в завершении турнира предстал более классной командой, чем был осенью. Да, поражение от «Спартака» явно портит картину, но разгром «Ростова» куда более актуален — а значит, с такой формой можно спокойно ехать к ЦСКА и вкатываться в сезон. Команде Карпина же стоит крепко подумать над проблемами перед «Уралом», иначе в таком виде может получиться очередная ростовская весна — унылая серия без побед.

Валерий Карпин
ФК Краснодар
ФК Ростов
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